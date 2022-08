Συνάδελφοι η Αντζελίνα Τζολί με τους δύο γιους της -Τους προσέλαβε να δουλέψουν στη νέα ταινία της - iefimerida.gr

Η Αντζελίνα Τζολί προσέλαβε δύο από τους γιους της για να δουλέψουν στη νέα της ταινία «Without Blood», βασισμένη στο μυθιστόρημα του 2002 του Alessandro Barrico.

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ είπε στο «People» την Τετάρτη ότι ο Pax, 18 ετών, και ο Maddox, 21, είναι πλέον μέλη του προσωπικού.

Η ταινία έχει γυριστεί στην Ιταλία με τους ηθοποιούς Salma Hayek και Demián Bichir.

«Δουλεύουμε καλά μαζί», είπε η Τζολί στο περιοδικό. «Όταν ένα κινηματογραφικό συνεργείο είναι στα καλύτερά του, αισθάνεται σαν μια μεγάλη οικογένεια, οπότε ήταν φυσικό».

Η Τζολί είπε επίσης ότι οι γιοι της εργάζονται στο τμήμα βοηθού σκηνοθέτη, που σημαίνει ότι εργάζονται δίπλα της, καθώς είναι η σκηνοθέτις στην ταινία. Ο Pax εργάστηκε με τη μητέρα του και στο δράμα του 2017 «First They Killed My Father».

Ο Maddox δούλεψε επίσης μαζί της στο «First They Killed My Father», καθώς και στο «By The Sea», το 2015.

Η Τζολί είπε ότι ο Pax έχει «δουλέψει σκληρά» για την ταινία.

Το «Without Blood» είναι ένα δράμα με την εξής σύνοψη: «Ένας αξέχαστος μύθος που διαδραματίζεται στον απόηχο μιας άγνωστης σύγκρουσης, εξερευνά παγκόσμιες αλήθειες για τον πόλεμο, το τραύμα, τη μνήμη και τη θεραπεία».