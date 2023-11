Αντώνης Ρέμος - Υβόννη Μπόσνιακ: Η matchy-matchy εμφάνιση του ζευγαριού με denim λουκ [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ βρέθηκαν στην Οδό Λυσίων και απόλαυσαν στη σκηνή τον Κώστα Χατζή και τον Γιώργο Κατσαρό.

Η Υβόννη Μπόσνιακ ήταν ιδιαίτερα στιλάτη. Ως δημιουργός του δικού της brand ρούχων, άλλωστε, η ίδια γνωρίζει πολύ καλά πώς να εντυπωσιάζει με το στιλ και τις εμφανίσεις της.

Η Υβόννη Μπόσνιακ φορούσε ένα ψηλόμεσο τζιν σε σκούρα μπλε απόχρωση, το οποίο συνδύασε με ένα πολύ κομψό blazer στο χρώμα της κρέμας με εφαρμοστό μαύρο τοπ από μέσα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με μαύρα μποτάκια -ένα look ιδανικό για όλη μέρα, αφού αντικαθιστώντας το blazer με δερμάτινο ή puffer jacket έχεις το τέλειο office look.

Από την άλλη, ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε με σακάκι σε denim απόχρωση που ταίριαζε με το τζιν της συζύγου του, πετυχαίνοντας έτσι ένα ασορτί look.

Δείτε την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου με την Υβόννη Μπόσνιακ στο Bovary.gr.