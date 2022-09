Οι τελευταίες οδυνηρές ημέρες του Μπουρντέν: Οι πόρνες, η ζήλια για την απιστία της συντρόφου του, τα SMS οργής - iefimerida.gr

Ήταν διάσημος, πλούσιος, αναγνωρισμένος, αλλά ταυτόχρονα έπινε πολύ, έκανε χρήση στεροειδών, κοιμόταν με πόρνες και ζήλευε την σύντροφό του. Πώς ήταν η ζωή του Άντονι Μπουρντέν τους τελευταίους μήνες της ζωής του;



Μια νέα βιογραφία με τίτλο «Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain», που έγραψε ο δημοσιογράφος Τσαρλς Λίρχσεν, και η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου, έρχεται να ρίξει φως στους τελευταίους μήνες της ζωής του διάσημου σεφ και παρουσιαστή εκπομπής στο CNN.



Ο Άντονι Μπουρντέν με την τελευταία του σύντροφο Άζια Αρτζέντο

Υπενθυμίζεται πως ο Άντονι Μπουρντέν αυτοκτόνησε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου σε μια μικρή πόλη στη Γαλλία, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα της σειράς του «Parts Unknown».



«Μισώ το να είμαι διάσημος, μισώ τη δουλειά μου, νιώθω μοναξιά»

Ο συγγραφέας του βιβλίου είχε πρόσβαση στα τηλεφωνικά αρχεία του Μπουρντέν και στο laptop του, μετά από άδεια της πρώην συζύγου του Οτάβια Μπουζία, η οποία είναι και η μοναδική διαχειρίστρια της περιουσίας του. Τα αρχεία αυτά, αποκαλύπτουν προσωπικές λεπτομέρειες των τελευταίων μηνών της ζωής του διάσημου σεφ, με τον συγγραφέα να λέει ότι περνούσε το χρόνο του με πόρνες και πίνοντας πολύ.

«Μισώ κι εγώ τους θαυμαστές μου. Μισώ το να είμαι διάσημος. Μισώ τη δουλειά μου» φαίνεται πως είχε γράψει ο Άντονι Μπουρντέν στην πρώην σύζυγό του, με την οποία παρέμεινε κοντά ακόμη και μετά τον χωρισμό τους το 2016. «Νιώθω μοναξιά και ζω σε μια διαρκή αβεβαιότητα» ανέφερε μεταξύ άλλων, όπως αποκαλύπτουν αποσπάσματα που δημοσιεύτηκαν στην New York Times.



Τα μηνύματα που αντάλλαξαν Μπουρντέν - Αρτζέντο όταν είδε τις φωτό της με άλλον

Ίσως όμως πιο ενδεικτικά της προβληματικής ψυχικής του κατάστασης να είναι η περίπλοκη σχέση που είχε με την τότε σύντροφό του Άζια Αρτζέντο κάτι που φαίνεται από τα μηνύματα που αντάλλασσαν.



Όταν κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες της Αρτζέντο με έναν Γάλλο δημοσιογράφο να χορεύουν στο λόμπι του Hotel de Russie της Ρώμης, ο Μπουρντέν της έστειλε μήνυμα γράφοντας: «Είμαι ok». «Δεν είμαι κακεντρεχής. Δεν ζηλεύω που ήσουν με άλλον άνδρα. Δεν μου ανήκεις. Είσαι ελεύθερη. Όπως είπα. Όπως υποσχέθηκα. Όπως πραγματικά εννοούσα. Αλλά ήσουν απρόσεκτη. Ήσουν απερίσκεπτη με την καρδιά μου. Με τη ζωή μου».



Σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, ο Μπουρντέν στη συνέχεια της έγραψε πως τον πλήγωσε το γεγονός ότι το «ραντεβού» έλαβε χώρα σε ένα ξενοδοχείο που είχαν πάει μαζί στο παρελθόν. Η απάντησή της; «Δεν το αντέχω αυτό», προσθέτοντας πως δεν μπορούσε πλέον να είναι σε αυτή τη σχέση λόγω της κτητικότητάς του, με τον σεφ να ρωτά: «Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω;» και την Ιταλίδα ηθοποιό να απαντά: «Σταμάτα να με πρήζεις» παίρνοντας πίσω ένα «ok». Λίγες ώρες αργότερα αυτοκτόνησε.



Γιατί έκρυβε ο Μπουρντέν τις συναντήσεις του με την πρώην σύζυγό του

Από την άλλη, η Άζια Αρτζέντο φαίνεται πως «φρίκαρε» κάθε φορά που έβλεπε φωτογραφίες του με την πρώην σύζυγό του. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, η Αρτζέντο είχε γίνει «τόσο ελεγκτική» που «παρακολουθούσε διαρκώς τη σελίδα της Οτάβια στο Instagram».



O Άντονι Μπουρντέν με την πρώην σύζυγό του Οτάβια και την κόρη τους

Σε ένα από τα μηνύματά που αντάλλαξαν, η Οτάβια λέει στον Μπουρντέν πως «κουράστηκε να προσποιείται ότι δεν βρίσκονται ποτέ στο ίδιο μέρος» προς όφελος της Αρτζέντο. «Δεν ήθελες να βάλω μια φωτογραφία που φαινόσουν κι εσύ γιατί θα φρίκαρε η Άζια και έχω την αίσθηση πως αυτό δε θα αλλάξει σύντομα. Έχω κουραστεί να προσποιούμαι ότι δεν σε ξέρω. Ή ότι δεν βρισκόμαστε ποτέ στο ίδιο μέρος» του έγραφε, με τον Άντονι Μπουρντέν να απαντά: «Σε καταλαβαίνω. Αλλά ήμουν ειλικρινής. Η κατάσταση με τους παπαράτσι είναι φρικτή. Από τότε που σας άφησα, όμως, έχει φρικάρει».