Ομπάμα, Ελτον Τζον, Μικ Τζάγκερ αποχαιρετούν την Τίνα Τέρνερ περιγράφοντας πώς ήταν πραγματικά η μεγάλη σταρ - iefimerida.gr

Η σούπερ σταρ Τίνα Τέρνερ έφυγε από τη ζωή και θρηνούν παγκοσμίως κοινό και φίλοι της.

Η Τίνα Τέρνερ πέθανε την Τετάρτη, σε ηλικία 83 ετών.

Μουσικοί, πολιτικοί και αθλητές λένε το δικό τους αντίο στην Τίνα Τέρνερ, από τον Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα ως τον Μικ Τζάγκερ και τον Μάτζικ Τζόνσον.

«Αντίο» στην Τίνα Τέρνερ

«Είμαι τόσο θλιμμένος από τον θάνατο της υπέροχης φίλης μου Τίνα Τέρνερ. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετικά ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια. Ήταν εμπνευσμένη, ζεστή, αστεία και γενναιόδωρη. Με βοήθησε τόσο πολύ όταν ήμουν νέος και δεν θα την ξεχάσω ποτέ» έγραψε ο Μικ Τζάγκερ στο Instagram.

«Χάσαμε μια από τις πιο συναρπαστικές ερμηνεύτριες του κόσμου. Ένας απόλυτος θρύλος στη σκηνή. Ήταν ανέγγιχτη. Συλλυπητήρια στον Erwin και την οικογένειά της. Τα πιο θλιβερά νέα», δήλωσε ο Έλτον Τζον στο Instagram.

«Η Τίνα Τέρνερ ήταν ωμή. Ήταν δυνατή. Ήταν ασταμάτητη. Και ήταν αδιαμαρτύρητα ο εαυτός της – μιλούσε και τραγουδούσε την αλήθεια της μέσα από τη χαρά και τον πόνο, τον θρίαμβο και την τραγωδία. Σήμερα, μαζί με τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, τιμούμε τη βασίλισσα του Rock and Roll και ένα αστέρι που το φως του δεν θα σβήσει ποτε» έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, στο Twitter.

Εκτός του ότι ήταν ένα ταλέντο μιας γενιάς που άλλαξε την αμερικανική μουσική για πάντα, η προσωπική δύναμη της Τίνας ήταν αξιοσημείωτη. Ξεπερνώντας τις αντιξοότητες, ακόμη και την κακοποίηση, έχτισε μια καριέρα για τους αιώνες και μια ζωή και μια κληρονομιά που ήταν αποκλειστικά δικά της, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Αναπαύεται εν ειρήνη μια από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, η θρυλική βασίλισσα του rock n’ roll Τίνα Τέρνερ. Την έχω δει πολλές πολλές φορές και χωρίς αμφιβολία, έδωσε μία από τις καλύτερες ζωντανές εμφανίσεις που έχω δει ποτέ. Σου έδινε πάντα την αξία των χρημάτων σου» σχολίασε ο θρύλος του NBA Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον ίδιο και την Τίνα Τέρνερ στο Twitter.

«Πώς θα αποχαιρετήσουμε μια γυναίκα που έκανε κτήμα της τον πόνο και το τραύμα της και το χρησιμοποίησε ως μέσο για να βοηθήσει να αλλάξει ο κόσμος; Μέσα από το θάρρος της να πει την ιστορία της, τη δέσμευσή της να παραμείνει στην πορεία της ζωής της, ανεξάρτητα από τις θυσίες, και την αποφασιστικότητά της να χαράξει έναν χώρο στο ροκ εν ρολ για την ίδια και για άλλους που της μοιάζουν, η Τίνα Τέρνερ έδειξε σε άλλους που ζούσαν μέσα στο φόβο πώς πρέπει να μοιάζει ένα όμορφο μέλλον γεμάτο αγάπη, συμπόνια και ελευθερία. Τα τελευταία της λόγια προς εμένα -για εμένα- ήταν: “Ποτέ δεν με μιμήθηκες. Αντίθετα, έφτασες βαθιά μέσα στην ψυχή σου, βρήκες την εσωτερική σου Τίνα και την έδειξες στον κόσμο”. Θα κρατήσω αυτά τα λόγια κοντά στην καρδιά μου για το υπόλοιπο των ημερών μου», δήλωσε η Άντζελα Μπάσετ, η οποία υποδύθηκε την Τέρνετ στην ταινία του 1993 “What’s Love Got to Do With It”.