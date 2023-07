Ο Ιάπωνας που ξόδεψε 20.000 δολάρια για να γίνει κόλεϊ, πήγε την πρώτη του βόλτα -Εκανε τούμπες στο πάρκο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένας Ιάπωνας που ξόδεψε περισσότερα από 13.000 ευρώ για να γίνει... σκύλος έκανε την πρώτη του βόλτα.

Γνωστός μόνο ως Toco, ο άνδρας ξόδεψε δύο εκατομμύρια γεν (περίπου 13.000 ευρώ) για μια υπερρεαλιστική στολή κόλεϊ, με σκοπό να εκπληρώσει το όνειρο της ζωής του να «γίνει ζώο».

Σε πρόσφατα βίντεο που μοιράστηκε με τους σχεδόν 30.000 συνδρομητές του στο YouTube, ο Toco εθεάθη να παίζει στην αυλή του στα τέσσερα και να εκτελεί κόλπα με αντάλλαγμα λιχουδιές.

Δείτε τον άντρα ντυμένο σκύλο να κυκλοφορεί έξω:

Τώρα όμως τόλμησε να βγει για πρώτη φορά στο κοινό για να αποκαλύψει τη νέα του εμφάνιση.

Σε δύο σουρεαλιστικά βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο κανάλι του στο YouTube «I want to be an animal» («Θέλω να γίνω ζώο»), ο Toco εθεάθη να βγαίνει βόλτα με λουρί, να μυρίζει άλλα σκυλιά σε ένα πάρκο και να κυλιέται στο πάτωμα.

Το ντεμπούτο του Toco - το οποίο καταγράφηκε ενώ τον βιντεοσκοπούσαν για έναν γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό - φάνηκε να γίνεται δεκτό με ικανοποίηση από τους περαστικούς και τα άλλα σκυλιά, τα οποία έμοιαζαν να έχουν περιέργεια και όπως αναφέρουντα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν ήταν σαφές αν συνειδητοποίησαν ότι ο Toco δεν ήταν γεννημένος σκύλος.

«Έγινα κόλεϊ, εκπληρώνοντας ένα όνειρο που είχα από μικρό παιδί να γίνω ζώο!», γράφουν οι υπότιτλοι στην αρχή του βίντεο.

Σε μια εισαγωγή στο κανάλι του στο YouTube, ο Toco εξήγησε μέσω μιας σειράς γραπτών σημειώσεων μεταφρασμένων από τα ιαπωνικά (δεν μιλάει στα βίντεο, αφού θέλει να γίνει σκύλος): «Χάρηκα για τη γνωριμία. Έγινα rough collie επειδή ήθελα να γίνω ζώο... Παρακαλώ πείτε μου το αίτημά σας για το βίντεο που θα θέλατε να δείτε στα σχόλια!».

Ο Toco λέει ότι κρύβει την ανθρώπινη ταυτότητά του επειδή δεν θέλει να τον κρίνουν οι γνωστοί του.

«Δεν θέλω να γίνουν γνωστά τα χόμπι μου, ειδικά από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι», δήλωσε πέρυσι στη Daily Mail.

«Το βρίσκουν περίεργο που θέλω να γίνω σκύλος. Σπάνια το λέω στους φίλους μου γιατί φοβάμαι ότι θα με θεωρήσουν περίεργο», είπε σε συνέντευξη του στη Mirror.

«Οι φίλοι και η οικογένειά μου φάνηκαν πολύ έκπληκτοι όταν έμαθαν ότι έγινα ζώο».

Σε ένα απόσπασμα από την πρώτη του βόλτα στην ύπαιθρο, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στην αυλή του και όχι σε δημόσιο χώρο, ο Toco δήλωσε ότι ένιωσε «νευρικός και λίγο φοβισμένος».

«Είμαι πολύ νευρικός», είπε στο βίντεο. «Θυμάσαι τα όνειρά σου από τότε που ήσουν μικρός; Ήθελες να γίνεις ήρωας ή μάγος. Θυμάμαι να γράφω στο βιβλίο αποφοίτησης του δημοτικού ότι ήθελα να γίνω σκύλος και να περπατάω έξω».

Η ιαπωνική εταιρεία Zeppet, η οποία κατασκευάζει κοστούμια για τηλεοπτικές διαφημίσεις και ταινίες, ξόδεψε 40 ημέρες για να φτιάξει τη στολή του Toco.

