Η Anne Hathaway με γυμνό φόρεμα στο κόκκινο χαλί του Βερολίνου, ενώ ακτιβιστές δίπλα της έκαναν διαμαρτυρία! - iefimerida.gr

Νέα διαδήλωση για τα ορυκτά καύσιμα πραγματοποίησαν ακτιβιστές στη Γερμανία στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ Βερολίνου την ώρα που περπατούσε σε αυτό η εντυπωσιακή Anne Hathaway, λαμπερή εντυπωσιακή, σέξι και... απτόητη από τα όσα συνέβαιναν πίσω της.

Η 40χρονη ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί ως Patricia Lauddem στη ρομαντική κωμωδία She Came To Me, ήταν εντυπωσιακή στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Berlinale Palast.

Η Hathaway εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό διάφανο φόρεμα Valentino, γυμνό μεν, διαφορετικό ωστόσο, εντυπωσιάζοντας άπαντες.

Εκεί φυσικά και η μούσα της Chanel, Kristen Stewart η οποία φορούσε με ροκ τρόπο ένα εντυπωσιακό φόρεμα του γαλλικού οίκου μόδας.

Εντωμεταξύ, πίσω τους, στο κόκκινο χαλί διαδηλωτές για το περιβάλλον από το Last Generation κάθονταν κάτω φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν «σταματήστε την τρέλα των ορυκτών καυσίμων».

Η ταινία She Came To Me «ακολουθεί έναν συνθέτη που υποφέρει από συγγραφικό μπλοκάρισμα και ανακαλύπτει ξανά το πάθος του μετά από ένα περιπετειώδες one-night stand».

Πρωταγωνιστεί η Anne ως Patricia Lauddem, ενώ ο Peter Dinklage υποδύεται τον Steven Lauddem και η Marisa Tomei είναι η Katrina.

H Anne Hathaway στο κόκκινο χαλί του Βερολίνο

H Kristen Stewart στο κόκκινο χαλί του Βερολίνο

