Αννα Βίσση: Η συνάντησή της με τον Τάκη Ζαχαράτο και η μεταμόρφωσή της σε... Μαίρη Χρονοπούλου [εικόνες & βίντεο]

View this post on Instagram

@annavissiofficial σε ευχαριστώ για την τεράστια τιμή! Δεν έχω λόγια για την βραδιά που μου χάρισες! Την αγάπη μου για την απόλυτη Ελληνίδα τραγουδίστρια με την διαμαντένια φωνή την γνωρίζετε...κάθε συνάντηση μας είναι ένα όνειρο επι γης...Σαν Μαίρη & Ρένα στο «Ζω Για Σένα» #ZoGiaSena #Pallas #AnnaVissi #Fannatics #Show #Friends #Share #InstaDaily #Smile #Fun #Theater #VivaGrTickets