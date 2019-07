Αναστασοπούλου: Το σχόλιο follower για τα κιλά της που την εξόργισε -Τι της απάντησε [βίντεο]

View this post on Instagram

Η αυτοπεποίθηση είναι τεράστιο όπλο. Χρειάζεται μόνο να έχεις πίστη στον εαυτό σου και αναγνώριση της αξίας σου. Κι αυτό έρχεται μόνο όταν καταλάβεις πως είσαι μοναδικός και είναι υπέροχο. Πως δεν χώρας σε κανένα στερεότυπο εκτός κι αν το επιλέξεις. Δεν χρειάζεται να αρέσεις σε όλους, όπως κι εσένα δεν σ' αρέσουν όλοι κι αυτό είναι οκ! Φρόντισε τον εαυτό σου, όχι "σαν" αλλά γιατί EINAI το πολυτιμότερο πράγμα που ΈΧΕΙΣ. 🙏 #AerieGR #AerieREAL #bodypositivity #inspirationoftheday #curves #7mothspostpartum #notyourordinarymom #ninjamom #potd #momof2 #momlife Swimsuit by @americaneaglegr Shot by @mariadelakou