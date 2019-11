Η ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου που προκάλεσε αντιδράσεις -Τι απαντά η παρουσιάστρια [εικόνες]

View this post on Instagram

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ, ΕΙΜΑΙ ΜΑΜΑ. Δεν θέλω να αναστατώσω περισσότερο όσους ενοχλήθηκαν από το προηγούμενο post μου. Κι ούτε θέλω να απολογηθώ, μόνο να διευκρινίσω. Έλαβα πολλά μηνύματα μίσους. Έχω σβήσει όσα θεώρησα ότι ανήκουν στο μεσαίωνα. Έκανα repost μια φωτο, περισσότερο από χιούμορ και λιγότερο από ακτιβιστική διάθεση. Όμως λυπήθηκα που πολλές νέες γυναίκες εκτιμούν και φοβούνται ότι τέτοιες εικόνες θα παρασύρουν τα παιδιά τους σε “λάθος” σεξουαλικές συμπεριφορές. Δεν γίνεσαι straight επειδή γεννήθηκες κι ανατράφηκες σε ένα συντηρητικό περιβάλλον και ούτε γίνεσαι gay επειδή πηγαίνοντας να γεννήσει η μάνα σου πέρασε από τη Σταδίου κι είδε το Gay Parade. Mε τρόμαξε αυτός ο φόβος που αναγνώρισα στα μηνύματα. Θυμήθηκα τους φίλους μου που η μάνα τους τους έκλεισε την πόρτα και την αγκαλιά της, όταν έμαθε τις επιλογές τους. Και θυμήθηκα και τους άλλους φίλους μου που δεν το λένε στη μάνα τους κι εκείνη δεν ρωτάει λες και δεν καταλαβαίνει. Kαι θυμήθηκα τις ιστορίες τους με τους παντρεμένους με παιδιά που βγαίνουν στα κρυφά να συναντήσουν την ταυτότητα τους. Ενοχή και ψέμα για τα παιδιά μας που έχουν τις δικές τους επιλογές ; Δεν χρειάζονται πολλά για να ξεφύγουμε από αυτό. ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ