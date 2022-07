Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα πλυντηρίων ρούχων από την κορυφαία στα ηλεκτρονικά είδη TCL Electronics - iefimerida.gr

Η TCL, ένα από τα μεγαλύτερα brands ηλεκτρονικών ειδών παγκοσμίως, με προϊόντα που πωλούνται σε περισσότερες από 160 χώρες.

Έχει καταφέρει να είναι συνώνυμη της καινοτομίας, χάρη στην μεγάλη κατασκευαστική γνώση της ομάδας της, την ολοκληρωμένη αλυσίδα διανομής της αλλά και τις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής της, που εγγυόνται την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της.

Τα βραβευμένα τεχνολογικά προϊόντα της TCL, όπως οι τηλεοράσεις και οι λευκές συσκευές, ήρθαν στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου Globalsat-Teleunicom, που ηγείται στην Ελληνική αγορά στη διανομή και εμπορία προϊόντων τεχνολογίας και οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών, με σκοπό να προσφέρουν στους καταναλωτές τον απόλυτο συνδυασμό της τεχνολογίας αιχμής με τον ανώτερο σχεδιασμό.

Ανανεώστε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας με τα πλυντήρια ρούχων TCL και επιλέξτε ανάμεσα σε 16 διαφορετικά προγράμματα πλύσης.

Μία νέα σειρά πλυντηρίων ρούχων βρίσκεται στην αγορά των οικιακών συσκευών, από την TCL. Τα τεχνολογικά εξελιγμένα πλυντήρια ρούχων TCL δημιουργούν νέα δεδομένα στην καθαριότητα και τη φροντίδα των ρούχων, με απεριόριστες επιλογές στην πλύση, μεγαλύτερη απόδοση και ελαχιστοποίηση θορύβου.

H αποτελεσματικότητα των διαφορετικών επιλογών πλύσης, για τις σειρές F & P αντίστοιχα, ανάλογα με τη σύνθεση των υφασμάτων και σε συνδυασμό με το μοτέρ τεχνολογίας Inverter, με 10 χρόνια εγγύηση για την ανθεκτικότητα και τον αθόρυβο μηχανισμό του, μπορεί να καταργήσει ακόμα και την ανάγκη για το καθαριστήριο. Ενώ η μοντέρνα απόχρωση inox της μεσαίας σειράς FF, η οθόνη LED display, αλλά και ο ιδιαίτερος σχεδιασμός “ultra slim body” της σειράς entry, προσθέτουν επιπλέον κομψότητα στο χώρο.

Τα «έξυπνα» πλυντήρια TCL

Οι βολικές προς τον χρήστη λειτουργίες των πλυντηρίων ρούχων TCL αποτελούν κομμάτι της γενικότερης σχεδιαστικής ταυτότητας TCL και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν έξυπνες δυνατότητες, όπως τον αυτόματο υπολογισμό για την έναρξη της πλύσης, ανάλογα με τον χρόνο τερματισμού που έχει επιλεγεί, τη λειτουργία Add Garment όπου μπορεί ανά πάσα στιγμή να προστεθεί κάποιο επιπλέον ρούχο στη πλύση, αλλά και τη λειτουργία Auto dose – σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης, που υπολογίζει έξυπνα την ακριβή ποσότητα απορρυπαντικού, μαλακτικού και νερού που απαιτείται για κάθε κύκλο πλύσης.

Οι έξυπνες λειτουργίες δεν σταματούν εδώ, καθώς ο φωτιζόμενος κάδος, με το άνοιγμα της πόρτας του πλυντηρίου, εξυπηρετεί κατά τη διάρκεια που τα ρούχα μαζεύονται και επιβεβαιώνει ότι δεν θα ξεχαστεί κάποιο μέσα στον κάδο, ενώ ο honeycomb κάδος με μοναδικό εξαγωνικό κυψελωτό σχεδιασμό, προσφέρει απαλό πλύσιμο και προστασία υφασμάτων κατά την πλύση.

Πρωτοποριακές τεχνολογίες SteamWash και SprayWash

Η επιτυχία των πλυντηρίων TCL παγκοσμίως συνδέεται με τις δύο πρωτοποριακές τεχνολογίες που ενσωματώνουν, την Steam Wash και την Spray Wash.

Η τεχνολογία TCL - Steam Wash προστατεύει και διευκολύνει, με ατμό που εξοντώνει το 99,9% των αλλεργιογόνων, τα οποία συσσωρεύονται στα ρούχα, ενώ διευκολύνει το σιδέρωμα με 30% λιγότερες τσακίσεις. H Τεχνολογία Spray – Wash, ενεργοποιεί στο τέλος κάθε κύκλου πλύσης τον αυτόματο καθαρισμό του λάστιχου της πόρτας. Τέλος, διατηρώντας πάντα καθαρό το πλυντήριο, μακριά από βακτήρια και σκόνη, η λειτουργία καθαρισμού κάδου υψηλής θερμοκρασίας, διασφαλίζει ότι το πλύσιμο των ρούχων ολοκληρώνεται πάντα με τον πιο υγιεινό τρόπο.

Για την απόλυτη καθαριότητα και προστασία των ρούχων, η επιλογή Rinse Plus δίνει τη δυνατότητα για ένα ακόμα ξέβγαλμα, εκτός από αυτό που έχει ήδη γίνει μετά την κύρια πλύση και ταυτόχρονα, το πρόγραμμα έξυπνης δοσολογίας καθαριστικών, προστατεύει τα ρούχα από την πρόωρη φθορά και διασφαλίζει την καλύτερη εξοικονόμηση. Τα ρούχα χρειάζονται ελάχιστο χρόνο να στεγνώσουν, χωρίς να κινδυνεύουν από τραβήγματα και φθορές στο στύψιμο, χάρη στην μέγιστη ταχύτητα στυψίματος 1400 RPM.

Σχετικά με την TCL Electronics

Η TCL ειδικεύεται στην έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, που κυμαίνονται από τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, συσκευές ήχου και έξυπνα οικιακά προϊόντα στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας "AI x IoT". Είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές τηλεοράσεων και κινητών συσκευών στον κόσμο, με τις τηλεοράσεις να έχουν πλέον κατακτήσει την 3η θέση πωλήσεων διεθνώς και την 2η θέση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Για σχεδόν 40 χρόνια, η TCL λειτουργεί τα δικά της κέντρα παραγωγής και έρευνας παγκοσμίως, με προϊόντα που πωλούνται σε περισσότερες από 160 χώρες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία-Ειρηνικό.

Σχετικά με τα προϊόντα TCL στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα τις λευκές συσκευές και τηλεοράσεις TCL διανέμει ο Όμιλος Globalsat – Teleunicom, μέσω του δικτύου καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων που συνεργάζεται, δίνοντας πρόσβαση στους Έλληνες καταναλωτές στο μεγαλύτερο μέρος της προϊοντικής γκάμας της εταιρείας.

Λίγα λόγια για τον όμιλο Globalsat – Teleunicom

Ο Όμιλος εταιρειών Globasat - Teleunicom, ηγείται στην Ελληνική αγορά στη διανομή και εμπορία προϊόντων τεχνολογίας και οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών και παράλληλα αναπτύσσει εξειδικευμένες επαγγελματικές λύσεις, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης. Ο Όμιλος έχει αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brand, όπως η Samsung, η Huawei, η TCL και η Sencor και συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας καθώς και με όλα τα δίκτυα λιανικής στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Globalsat – Teleunicom σε νέες αγορές, η Globalsat ξεκίνησε το 2020 τη συνεργασία της με την Blink Charging Hellas, αναλαμβάνοντας, ως εμπορικός αντιπρόσωπος, την ανάπτυξη του δικτύου των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Blink στην Ελλάδα. Παράλληλα μέσω των θυγατρικών Retail and more και Anadisis Smart, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών (food retail), καθώς και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ & machine learning platforms) αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα μέσω της Retail and more, υλοποιεί την ανάπτυξη και την επαναλειτουργία των καταστημάτων Carrefour στην ελληνική αγορά και μέσω της Anadisis Smart, και το brand WinSmart, προσφέρει υπηρεσίες και εφαρμογές στοιχηματικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), βασιζόμενη σε ειδικές στρατηγικές για τον εκάστοτε πελάτη.

