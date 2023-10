Ανακαλύφθηκε άγνωστος πίνακας του Φλαμανδού Άντονι βαν Ντάικ -Eπί δεκαετίες σε σπίτι στην Ισπανία - iefimerida.gr

Ένας πρόσφατα ανακαλυφθείς πίνακας του σημαντικού Φλαμανδού ζωγράφου Άντονι βαν Ντάικ είναι έτοιμος να φιλοξενηθεί στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Σεβίλλης στην Ισπανία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, το έργο του «The presentation of the baby Jesus to Saint Barbara» κοσμούσε επί γενιές ένα οικογενειακό σπίτι στην πόλη Χαέν στα νότια της Ισπανίας, χωρίς κανείς από την οικογένεια να γνωρίζει ποιος είναι ο δημιουργός του αλλά ούτε την ανεκτίμητη αξία του.

Προς έκπληξή τους, μια εταιρεία τέχνης με έδρα τη Μαδρίτη επιβεβαίωσε ότι ο καμβάς 130 X 92 εκατ., πρόκειται για αυθεντικό έργο του Άντονι βαν Ντάικ προκαλώντας το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών.

Ωστόσο, το υπουργείο Πολιτισμού της Ανδαλουσίας επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια βρίσκεται ήδη ε προχωρημένες επαφές με το Μουσείο της Σεβίλλης για την πιθανή αγορά του πίνακα του κορυφαίου δασκάλου της φλαμανδικής ιστορίας της τέχνης.

«Ο ιδιοκτήτης του πίνακα δεν έχει σκοπό να κάνει εικασίες, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μείνει στη Σεβίλλη, την πόλη όπου ζει τώρα η οικογένεια και με την οποία έχει ιδιαίτερη σχέση», δήλωσε ο Luis Baena, δικηγόρος της οικογένειας. Ο πίνακας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε θησαυροφυλάκιο για φύλαξη και ο ιδιοκτήτης δεν έχει επιτρέψει ακόμη τη λήψη φωτογραφιών.

Εικάζεται ότι ο πίνακας έφτασε στο σπίτι της οικογένειας στη Χαέν μέσω της Σεβίλλης, όπου ζούσαν κάποια μέλη της, κατά τον 17ο αιώνα. Εκείνη την περίοδο πάνω από 100 οικογένειες Φλαμανδών, κυρίως έμποροι και τραπεζίτες, εγκαταστάθηκαν στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας.

Πίνακας του Βαν Ντάικ /Φωτογραφία: EPA

Μετά την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς του, ο πίνακας, ο οποίος έφερε σημάδια φθοράς, αποκαταστάθηκε σε εργαστήριο φημισμένων επαγγελματιών της Ανδαλουσίας. Παρόμοια έργα του Φλαμανδού ζωγράφου έχουν πωληθεί σε επταψήφια και οκταψήφια ποσά σε δημοπρασία.

Ποιος ήταν ο Άντονι Βαν Ντάικ

Ο Άντονι Βαν Ντάικ υπήρξε ο πρώτος ζωγράφος της βασιλικής αυλής της Αγγλίας, με κληρονομιά που συναγωνίζεται εκείνη του επίσης Φλαμανδού συγχρόνου του, Ρούμπενς. Μερικά από τα πιο ακριβά έργα του είναι εκείνα που του αποδίδονται εκ νέου τα τελευταία χρόνια, ανεβάζοντας σημαντικά την αξία τους.

Είναι γνωστός για τα πορτρέτα των Γενοβέζων ευγενών και του Καρόλου Α', βασιλιά της Αγγλίας και της Σκωτίας, των μελών της οικογένειάς του και της αυλής του.

Έργο του Άντονι Βαν Ντάικ /Φωτογραφία: EPA

Εκτός από τα πορτρέτα, για τα οποία εκτιμήθηκε ιδιαίτερα, ασχολήθηκε και με βιβλικά και μυθολογικά θέματα, εισάγοντας μερικές αξιόλογες εικονογραφικές καινοτομίες.

Ο Βαν Ντάικ είναι ένας ζωγράφος-κλειδί στην ανάπτυξη του μπαρόκ της Σεβίλλης λόγω της επιρροής που είχε στους καλλιτέχνες του 17ου αιώνα.

