Νιώσε την αλλαγή: Πώς να αναβαθμίσεις με 4 τρόπους την καθημερινότητά σου - iefimerida.gr

Ξέχνα τα resolutions και ξεκίνησε από τα μικρά πράγματα, που φέρνουν μαζί τους μία αίσθηση απόλυτης ελευθερίας και ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο «Journal of Clinical Psychology», μόνο το 46% των ανθρώπων καταφέρνουν να πετύχουν κάποια από τα resolutions που βάζουν στη λίστα τους στην αρχή κάθε έτους. Τα περισσότερα εξ αυτών αφορούν θέματα ευεξίας, οικονομικά και ό,τι έχει να κάνει με τη βελτίωση της κοινωνικής και της ερωτικής τους ζωής. Μέσα σε αυτές τις «λίστες», που όλοι έχουμε φτιάξει κατά διαστήματα, υπάρχει και ένας πολύ κοινός και καθόλου εύκολος στόχος: να ισορροπούμε ανάμεσα στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και την απόλαυση των όμορφων στιγμών που προσφέρει. Είπαμε όμως, είναι τόσο απλό να το λες αλλά καθόλου εύκολο να το πραγματοποιείς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διότι, το να αναβαθμίσεις την κάθε σου ημέρα, δεν βασίζεται σε μια παρόρμηση. Θέλει συνέπεια, θέλει να νιώσεις την κάθε στιγμή, να νιώσεις ελεύθερος και να προσθέσεις στη ζωή σου πράγματα που την βελτιώνουν, άλλοτε με περισσότερο και άλλοτε με λιγότερο κόπο. Πάρε ιδέες: χωρίς κανέναν απολύτως κόπο.

Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου

Η καθημερινότητα έχει έντονους ρυθμούς και το ζητούμενο είναι να βρίσκεις την ισορροπία που χρειάζεται για να απολαμβάνεις και τις όμορφες στιγμές της. Χρειάζεται, λοιπόν, να πάρεις τον έλεγχο στα χέρια σου, τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά. Οργάνωσε τον χρόνο σου με προσοχή και πάντα να αφιερώνεις όσες περισσότερες στιγμές μπορείς μόνο για σένα. Αν το προσωπικό σου #metime ήταν δύο ώρες, προσπάθησε φέτος να τις κάνεις τέσσερις. Σε αυτές, μπορείς να εντάξεις μια beauty ρουτίνα, την ανάγνωση του αγαπημένου σου βιβλίου, ακόμα και το «άσκοπο» binge watching. Αν είσαι ενήλικος καπνιστής, πάρε τον έλεγχο της απόλαυσης θερμαινόμενου καπνού κυριολεκτικά στα χέρια σου με το νέο PULZE 2.0. Επίλεξε μία από τις τρεις μοναδικές αποχρώσεις της νέας συσκευής (Rich Copper, Midnight Mocha και Deep Teal) και νιώσε από την πρώτη στιγμή τι σημαίνει να αναβαθμίζεις την αγαπημένη σου συνήθεια απόλαυσης θερμαινόμενου καπνού. Με κoμψό design, πηγαίνει την πρακτικότητα σε άλλο επίπεδο, ενώ σου προσφέρει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις την ένταση της γεύσης που επιθυμείς με το πάτημα ενός κουμπιού. Η νέα συσκευή PULZE 2.0 διαθέτει δυο επίπεδα θέρμανσης, Standard για πιο έντονη και Eco για πιο διακριτική εμπειρία. Αυτό θα πει να έχεις τον έλεγχο της απόλαυσης στα χέρια σου!

Νιώσε τη στιγμή



Οι στιγμές είναι οι φίλοι μας. Δεν έχει σημασία το πότε τους βλέπεις από κοντά, αλλά έχει μεγάλη σημασία για την ψυχολογία σου το να ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή πως βρίσκονται δίπλα σου. Ένα τηλεφώνημα λίγων λεπτών, ένα ουσιαστικό μήνυμα, αρκούν για να μάθεις τα νέα τους και αυτοί τα δικά σου. Ακόμα και μια σύντομη κουβέντα μπορεί να φτιάξει τη μέρα σου. Γιατί λοιπόν οι στιγμές σου να μην έχουν τη γεύση που εσύ θες; Η εμπειρία απόλαυσης που προσφέρει το PULZE 2.0, συμπληρώνεται από τις ράβδoυς καπνού iD. Ειδικά σχεδιασμένες για να προσφέρουν μία απολαυστική και αυθεντική εμπειρία θερμαινόμενου καπνού με λιγότερη μυρωδιά, διαθέτουν μια πλούσια γκάμα γεύσεων. Eπίλεξε τη γεύση που σου ταιριάζει ανάμεσα σε γεύσεις καπνικές (Βronze, Blue, Copper, Amber, Yellow), δροσιστικές (Ice, Polar) και φρουτένιες (Watermelon, Berry).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νιώσε ελεύθερος



Ξεκίνα να σκέφτεσαι out of the box και μην αποδέχεσαι το «δεν γίνεται». Προσπάθησε να ξεπερνάς τους περιορισμούς και να ζεις την καθημερινότητα με τους δικούς σου όρους. Το έχεις κάνει άλλωστε στις αγαπημένες σου συνήθειες, με τη μικρότερη* όλα σε μια συσκευή θερμαινόμενου καπνού PULZE 2.0, να προσφέρει περισσότερες από 25 συνεχόμενες χρήσεις με 1 μόνο φόρτιση, μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης χωρίς μέτρημα εισπνοών και ομοιόμορφη εμπειρία από την πρώτη έως την τελευταία εισπνοή. Έτσι, είσαι πραγματικά ελεύθερος να απολαμβάνεις τις όμορφες στιγμές για όσο και όποτε θες.

Νιώσε την αλλαγή



Πώς μπορείς να αναβαθμίσεις και άλλο την καθημερινότητά σου αυτή τη σεζόν; Mα φυσικά ιεραρχώντας της προτεραιότητές σου και βάζοντας ρεαλιστικούς στόχους. Αν θες, παραδείγματος χάριν, να εξελιχθείς επαγγελματικά, είναι απόλυτα φυσιολογικό να δουλέψεις περισσότερα, προσοχή όμως μην εξωθήσεις τον εαυτό σε «burnοut» χωρίς καν να το καταλάβεις. Το ζητούμενο είναι οι επιλογές σου και οι στόχοι που θέτεις να σε κάνουν να νιώθεις καλύτερα με εσένα και τους γύρω σου. Είναι πολύ όμορφη αυτή η αίσθηση και σημαντική να την βιώνεις στην καθημερινότητα σου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αλλαγή στο πώς ζούμε και στο πώς περνάμε καθημερινά, ξεκινάει από τα μικρά πράγματα, που φέρνουν μαζί τους μία αίσθηση απόλυτης ελευθερίας και ολοκλήρωσης. Μία αίσθηση ανανέωσης. Υπάρχει καλύτερο «New Year’s Resolution» από αυτό;

* Έρευνα Imperial Βrands ως προς τα δημοσιευμένα μεγέθη συσκευών των βασικών ανταγωνιστών στην κατηγορία θερμαινόμενου καπνού, Ιανουάριος 2023.