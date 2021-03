Ο Αλμπερτ Μπουρλά της Pfizer δεν έχει εμβολιαστεί ακόμη πλήρως κατά του κορωνοϊού -Ανέβαλε ταξίδι του στο Ισραήλ

Τι κι αν είναι ο CEO της Pfizer; Ο Άλμπερτ Μπουρλά δεν έχει ακόμη εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορωνοϊού – έχει κάνει μόνο την πρώτη δόση – με αποτέλεσμα να ακυρώσει ένα προγραμματισμένο ταξίδι του στο Ισραήλ.



Χθες, οι The Jerusalem Post και The Times of Israel ανέφεραν πως ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Channel 12 News είπε ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του CEO της Pfizer στο Ισραήλ αναβλήθηκε επειδή ο Άλμπερτ Μπουρλά δεν είχε ακόμη εμβολιαστεί πλήρως. Τα δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Μπουρλά και ορισμένα μέλη της ομάδας του είχαν λάβει τις πρώτες δόσεις του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, αλλά όχι ακόμη την δεύτερη.



«Θέλουμε πολύ να γνωρίσουμε τους επιστημονικούς ηγέτες και άλλους σημαντικούς παράγοντες που ήταν ζωτικής σημασίας για το επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμού Covid-19 στο Ισραήλ. Οποιαδήποτε επαγγελματική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί μόλις βελτιωθούν οι ταξιδιωτικές συνθήκες και οι περιορισμοί που σχετίζονται με τον κορωνοϊό» δήλωσε εκπρόσωπος της Pfizer στο Insider.



«Είμαι 59 ετών, υγιής, δεν θα πάρω τη θέση κανενός στο πρόγραμμα εμβολιασμού»

Υπενθυμίζεται ότι το Δεκέμβριο, ο Άλμπερτ Μπουρλά δήλωσε στο CNBC πως δεν «θα παρακάμψει την σειρά προτεραιότητας» προκειμένου να λάβει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού της εταιρείας του, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την γερμανική BioNTech. «Είμαι 59 ετών, υγιής, δεν εργάζομαι στην πρώτη γραμμή, οπότε δεν είμαι στην κατηγορία που θα εμβολιαστεί τώρα» είχε δηλώσει τότε.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκπρόσωπος της Pfizer δήλωσε στο Channel 12: «Συνεχίζουμε να ενδιαφερόμαστε να επισκεφθούμε το Ισραήλ και να συναντηθούμε με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους υπαλλήλους υγείας και τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στην επιτυχημένη προσπάθεια εμβολιασμού του Ισραήλ». Η επίσκεψη μπορεί να προγραμματιστεί για αργότερα αυτή την άνοιξη, σύμφωνα με την The Jerusalem Post.



Πάνω από 3,6 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ισραήλ έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορωνοϊού, σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Περίπου το 41,1% του πληθυσμού του Ισραήλ έχουν εμβολιαστεί πλήρως, βάζοντας το Ισραήλ πολύ μπροστά από τις περισσότερες άλλες χώρες. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, περίπου 8,8% των ανθρώπων έχουν εμβολιαστεί πλήρως, σύμφωνα με το Johns Hopkins.

Τον περασμένο μήνα, δύο μελέτες του Ισραήλ έδειξαν ότι το εμβόλιο της Pfizer μείωσε τη μετάδοση σε πραγματικές καταστάσεις, ανέφερε το Reuters.

