Αλίκη Κατσαβού: Το πρώτο καλοκαίρι χωρίς τον Κώστα Βουτσά - Τι κάνει με τον μικρό Φοίβο [εικόνες]

View this post on Instagram

Είμαι το αγαπημένο του παιχνίδι. 🏃‍♂️🌳🌱 . . . #fivosvoutsas #summer #kiss #myson #play #outdoor #fun #green #grateful #motherhood #momlife #covid19days #smile #momandson #wearefamily #love #heatwave #grief #healing