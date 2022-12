Αλεξία Τράικο: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM 5 - iefimerida.gr

Ο μεγάλος τελικός του GNTM 5 ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 23/12, με μεγάλη νικήτρια την Αλεξία Τράικο.

Η νεαρή κοκκινομάλλα εντυπωσίασε κριτές και κοινό και στέφθηκε η μεγάλη νικήτρια του φετινού GNTM, αφήνοντας πίσω της, τη Μαρίτα Καθητζιώτη και τη Βικτώρια Μυροφορίδου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

GNTM 5: Ποια είναι η μεγάλη νικήτρια, Αλεξία Τράικο

Η Αλεξία είναι από την Αλβανία αλλά έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, όπου μένει μόνιμα.

Στα 19 της χρόνια έχει ήδη 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στο modelling, έχοντας καταφέρει να κλείσει μία μεγάλη γκάμα δουλειών, από φωτογραφίσεις μέχρι catwalks.

Παρά την τρομερή αγάπη που έχει για αυτό που κάνει, έχει πάθος και με τον χορό και είναι κάτι με το οποίο ασχολείται από πολύ μικρή ηλικία. Μάλιστα παίρνει μέρος σε διαγωνισμούς Hip-Hop, Salsa, Bachata και High Heels.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια δηλώνει ευαίσθητη αλλά και «εθισμένη» στη μόδα.

Για αυτό και το δυνατό της σημείο για το GNTM όπως είχε πει, είναι η ακόρεστη όρεξη της για το μόντελινγκ μιας και πάντα θέλει κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο.

Το MOTTO της είναι: What doesn’t kill you makes you stronger.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

GNTM 5: Δείτε την οντισιόν της Αλεξίας Τράικο