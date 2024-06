Αλέξανδρος Καλτεζιώτης: Ο ταλαντούχος μηχανικός ήχου από την Ελλάδα που κατακτά το Χόλιγουντ - iefimerida.gr

Ξεχωριστή είναι η παρουσία του Αλέξανδρου Καλτεζιώτη στο Χόλιγουντ, καθώς εδώ κι ένα χρόνο περίπου εργάζεται ως μηχανικός ήχου στα Henson Recording Studios.

Πρόκειται για μία ιστορική εγκατάσταση ηχογράφησης, παλαιότερα γνωστή ως A&M Studios, η οποία ήταν από το 1917 έως το 1953 το πρώτο στούντιο του Τσάρλι Τσάπλιν, ενώ στη διάρκεια των χρόνων έχουν περάσει από εκεί εμβληματικές προσωπικότητες, όπως οι Styx, Toto, the Carpenters, the Police, the Moody Blues, Peter Frampton, Oingo Boingo, David Lee Roth, Soundgarden, Take That, Van Morrison, Lindsay Lohan, Westlife, Michael Jackson, Bob Dylan, Kenny Rogers, Stevie Wonder και Bruce Springsteen.

Αλέξανδρος Καλτεζιώτης: Οι πρώτες επιτυχίες και τα MAD VMA 2024

Ο Αλέξανδρος Καλτεζιώτης δεν βγήκε τυχαία στον χώρο, καθώς σπούδασε μουσική παραγωγή και ηχοληψία σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά πανεπιστήμια του Κόσμου, το αμερικανικό Berklee College of Music. Μάλιστα, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει καταγράψει επιτυχίες, καθώς ήταν ο μηχανικός ήχου σε τρία κομμάτια του Νορβηγού καλλιτέχνη Jon Ranes

(“Blod”, “Tusen tanker” και “Gammel”) από το άλμπουμ του «Loverboy» (2022), το οποίο ανέβηκε μέχρι το Νο2 στα κορυφαία άλμπουμ της χώρας στα charts του Spotify. Τα συγκεκριμένα τραγούδια έχουν συγκεντρώσει έχουν ξεπεράσει τις 9 εκατ. ροές, ενώ βρίσκονται σε περισσότερες από 40 λίστες αναπαραγωγής του Spotify.

Επιπλέον, ήταν μηχανικός ήχου επίσης στο single της Νορβηγού καλλιτέχνη Ingrid Saga το 2023, «In The Space Between Our Souls», το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 245.000 ροές Spotify και έχει εμφανιστεί σε μεγάλες λίστες αναπαραγωγής τζαζ του Spotify, όπως το «Cozy Jazz» και »Relaxing Vocal Jazz». Επίσης, συμμετείχε στο εισαγωγικό βίντεο των MAD Video Music Awards 2024 που έγιναν στις 19 Ιουνίου στην Αθήνα.

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Καλτεζιώτης

Ο 25χρονος γεννήθηκε στο Μαρούσι και μεγάλωσε σε μια πολυπολιτισμική οικογένεια (Γαλλίδα μητέρα και Έλληνας πατέρας), μιλώντας άπταιστα γαλλικά, ελληνικά και αγγλικά.

Από τότε που θυμάται τον εαυτό του, η μουσική ήταν σταθερά η μεγάλη του αγάπη. Ξεκίνησε το μαγικό ταξίδι παρακολουθώντας μαθήματα βιολιού και κιθάρας ενώ με την πάροδο των χρόνων συμμετείχε τραγουδώντας σε άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια από την περιοχή των Βαλκανίων, διαμορφώνοντας τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά του χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τη βαθιά επίδραση της μουσικής στην περαιτέρω διαμόρφωση της προσωπικότητας του.

Την τελευταία χρονιά των σπουδών του στην Ελληνογαλλική Σχολή Eugène Delacroix αποφάσισε ότι η μουσική είναι το επαγγελματικό πεδίο που πραγματικά τον ενδιαφέρει. Καθοδηγούμενος από το μουσικό του γούστο, η έρευνά του τον οδήγησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και, πιο συγκεκριμένα, στο Berklee College of Music, του οποίου η εκπαιδευτική προσέγγιση και το πρόγραμμα σπουδών τον γοήτευσαν. Αποφάσισε να εγγραφεί στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του κολλεγίου για να αποκτήσει από πρώτο χέρι την εμπειρία, για το τι σημαίνει σπουδές μουσικής τεχνολογίας. Αυτή η εμπειρία διεύρυνε τους ορίζοντες του και αντιλήφθηκε τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν στην μουσική βιομηχανία σήμερα με την χρήση νέων τεχνολογιών.

Στο τέλος του κύκλου αυτού του προγράμματος σπουδών, είχε αποφασίσει ότι ήθελε να σπουδάσει μουσική παραγωγή και ηχοληψία. Επηρεασμένος από αυτή την εμπειρία, γράφτηκε στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, το οποίο είναι ένας εκ των παγκόσμιων συνεργατών του Berklee, για να εδραιώσει τις μουσικές του γνώσεις και να προετοιμάσει την μετέπειτα εκπαίδευση του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έφυγε από τη χώρα τον Ιανουάριο του 2021, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν έγινε δεκτός στο Berklee για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Βοστώνη.

Οι σπουδές στην Αμερική και η πρόσληψη στα ιστορικά

Henson Recording Studios

Το Berklee College of Music είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως ένα από τα πιο σπουδαιότερα ιδρύματα στον κόσμο για τη σύγχρονη μουσική εκπαίδευση.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες υποψήφιοι υποβάλλονται σε μια αυστηρή και ανταγωνιστική διαδικασία εισαγωγής, με βάση την ακρόαση για να εξασφαλίσουν περιορισμένες θέσεις στα προγράμματά του. Με κληρονομιά πάνω από επτά δεκαετίες, το Berklee έχει δημιουργήσει τη φήμη ότι παράγει εξαιρετικά μουσικά ταλέντα. Οι απόφοιτοι του, όπως ο διάσημος μουσικός John Mayer και ο θρυλικός μουσικός παραγωγός Quincy Jones, έχουν επηρεάσει σημαντικά τη μουσική βιομηχανία.



Ο Αλέξανδρος Καλτεζιώτης, αφού εισήχθη στο Berklee College of Music, έγινε δεκτός μετά στο κορυφαίο πρόγραμμα σπουδών του κολλεγίου Music Production & Engineering όπου μόνο 150 θέσεις περίπου απονέμονται κάθε έτος έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης και οι απόφοιτοι να είναι καλά προετοιμασμένοι για επιτυχημένη καριέρα στη μουσική τεχνολογία και παραγωγή.

Σπούδασε υπό την καθοδήγηση εμπείρων επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων των βραβευμένων με Grammy μηχανικών ήχου/μουσικών παραγωγών Ted Paduck (The Skatalites), Leanne Ungar (Leonard Cohen) και Susan Rogers (Prince). Αποφοίτησε στην κορυφή της τάξης του με την υψηλότερη διάκριση, Summa Cum Laude, τον Μάιο του 2023. Μόλις ένα μήνα μετά την αποφοίτησή του, πέρασε τις πόρτες των εμβληματικών Henson Recording Studios στην καρδιά του Χόλυγουντ, όπου όλοι σχεδόν οι διάσημοι καλλιτέχνες της τελευταίας 50ετίας έχουν ηχογραφήσει, από τους Doors και τους Eagles μέχρι πιο πρόσφατα τον Justin Bieber και την Taylor Swift.

Η διαδικασία πρόσληψης είναι πολύ απαιτητική και ελάχιστοι προσλαμβάνονται κάθε χρόνο για να συνεργαστούν με διάσημους καλλιτέχνες, ώστε να εξελιχθούν σε επαγγελματίες και να γίνουν ηγέτες στη βιομηχανία μουσικής παραγωγής και ηχοληψίας.