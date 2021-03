Αλεξάνδρα Σιετή: Η νεαρή τραγουδίστρια που γνωρίσαμε από το Voice -Μια φωνή με άρωμα... Καλοκαιριού της Αγάπης

Η Αλεξάνδρα Σιετή, διαθέτει μια σπάνια φωνή με στοιχεία που μας θυμίζουν την ψυχεδελική εποχή του Καλοκαιριού της Αγάπης.

Θα μπορούσε άνετα, αν ζούσε το 1969, να βρεθεί καταχειροκροτούμενη στη σκηνή του θρυλικού Woodstock. Πρόσφατα, εντυπωσίασε στο τελευταίο talent show (διαγωνισμό τραγουδιού) The Voice of Greece.

Ο μεγάλος τελικός, ήταν τον προηγούμενο μήνα (Φεβρουάριος 2021). Πολλοί την παρομοίασαν ως προς την εκρηκτικότητα της φωνής, με την εμβληματική κυρία του ροκ, Janis Joplin και ως προς την χροιά, με την αξέχαστη Amy Winehouse. Στο The Voice, η σκηνική παρουσία της εντυπωσίασε τους κριτές, η Αλεξάνδρα έφθασε στα τελικά, αλλά δεν κατόρθωσε να καταλάβει την πρώτη θέση την οποία απέσπασε η επίσης καλή, Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Όμως, η Αλεξάνδρα, δεν στεναχωρήθηκε γι αυτό, πατάει γερά στα πόδια της και ετοιμάζεται τώρα, να διαγράψει σπουδαία πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, με το συγκρότημά της Souled Out.

Το βίντεο που ανέβηκε στο Youtube, με το τραγούδι Let me in your Heart, δείχνει τις εξαιρετικές δυνατότητες τόσο του συγκροτήματος, όσο και της Αλεξάνδρας. Το τραγούδι, είναι το πρώτο από τον δίσκο των Souled Out, που θα κυκλοφορήσει την Άνοιξη 2021.

Ρωτήσαμε την Αλεξάνδρα Σιετή:

-Ένιωσες αδικημένη από το αποτέλεσμα στο The Voice; Περίμενες να είσαι η πρώτη;

-Ούτε μια στιγμή δεν ένιωσα αδικημένη. Άλλωστε η πρώτη θέση δεν υπήρχε στο μυαλό μου, σαν απόλυτος στόχος. Εγώ συμμετείχα στο The Voice ουσιαστικά για να κάνω γνωριμίες, και για να δει περισσότερος κόσμος τη δουλειά μου.

Και εφόσον μου δόθηκε η ευκαιρία να τραγουδήσω, να έχω όσες περισσότερες εμφανίσεις μπορώ και να φθάσω στα τελικά με αυτό τόσο ταλαντούχο κορίτσι που τώρα ξεκινάει, την Ιωάννα, πραγματικά ήμουν τόσο χαρούμενη που δεν ένιωσα αδικημένη ούτε στιγμή.

-Κάποιοι είπαν πως τους θυμίζει η φωνή σου Joplin, άλλοι Winehouse…

-Όλα αυτά τα σχόλια, είναι εξαιρετικά τιμητικά για μένα, αλλά βεβαίως είναι υπερβολικά…

Τι ξέρουμε για την Αλεξάνδρα Σιετή

-Είναι φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, (σπουδάζει στο ΑΠΘ) στη Θεσσαλονίκη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Σήμερα, ζει στη συμπρωτεύουσα, αλλά σύντομα θα μετακομίσει στην Αθήνα.

-Έχει κάνει μουσικές σπουδές στο Summer Music Academy, New Bulgarian University (Σόφια, Βουλγαρία).

-Η πρώτη της μεγάλη δουλειά ήταν πέρυσι, στο 'Αλσος (Αθήνα), καθώς και στο Sani Festival με τον Διονύση Σαββόπουλο στην μουσική παράσταση "Στο Woodstock εγώ ήμουν εδώ". Στην παράσταση αυτή η Αλεξάνδρα Σιετή ερμήνευσε ιστορικά τραγούδια του Woodstock 1969 (Janis Joplin, Joe Cocker, Who, κ.α.), αλλά και τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου που γράφτηκαν εκείνη την αξέχαστη εποχή.

-Ως τραγουδίστρια του συγκροτήματος Souled Out (soul, funk, R'n'B, disco), εμφανίστηκε στα πιο γνωστά live stages της Θεσσαλονίκης (Malt ’n Jazz, Δέντρο στο Μπαρ, Καφωδείο Ελληνικό κ.ά.). Η μπάντα Souled Out αποτελείται από τους: Αλεξάνδρα Σιετή (φωνή), Τάσο Κορκόβελο (πλήκτρα), Πάρη Παπαδόπουλο (κιθάρα), Τάσο Βενετικίδη (μπάσο), Κώστα Αναγνώστου (τύμπανα).

Φωτογραφίες: Αλεξάνδρα Σιετή