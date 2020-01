Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Εχασε την γάτα της Λιλίκα -Την είχε υιοθετήσει, ηταν επιληπτική και βαριά άρρωστη

View this post on Instagram

Το μικρο μου πλασματακι αφησε σημερα την τελευταια του πνοη στο νοσοκομειο ζωων.Τα δακρυα μου που τρεχουν σα βρυσες απο τη θλιψη και το σπαραγμο πεφτουν στο πληκτρολογιο και δε με αφηνουν να γραψω πολλα...Σ ευχαριστω καρδια μου,σ ευχαριστω Λιλικα μου γλυκεια για οσα υπεροχα περασαμε αυτα τα πεντε χρονια,μα πανω απ ολα σ ευχαριστω γιατι αγγιξες μεσα μου χορδες κι ευαισθησιες που μεχρι τωρα αγνοουσα..Ξεκουρασου κορμακι μου...