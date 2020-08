«Aγριες Μέλισσες»: Τελευταία μέρα γυρισμάτων - Backstage πλάνα [βίντεο]

View this post on Instagram

Τελευταία μέρα γυρισμάτων !!!! ♥️♥️♥️🐝🐝🐝🐝🐝🐝 @leonidaskakouris.fc 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #leonidaskakouris #actor #theatre #theatro #tv #tvseries #agriesmelisses #ant1 #doukassevastos #doukas #sevastos #diafani #larisa #leonidas #kakouris #fans #fanpage #fanclub @leonidaskakouris.fc ♥️♥️♥️🐝🐝🐝🐝🐝🐝 @leonidaskakouris.fc 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #leonidaskakouris #actor #theatre #theatro #tv #tvseries #agriesmelisses #ant1 #doukassevastos #doukas #sevastos #diafani #larisa #leonidas #kakouris #fans #fanpage #fanclub @leonidaskakouris.fc @ant1tv • @leonidaskakouris.fc @katerina_didaskalou_official @maria_petevi @anastasis.roilos @_andreaskonstantinou @yiannis_koukourakis @giwrgos.gallos @ioannis_athanasopoulos_ @dimitris.gkotsopoulos.official @hillafameli @theofaniapapathoma_official @mariaantoulinaki @giorgossouxes @yiannisstankoglou @alkalpakidis @vangelisalexandris @george_iliopoulos @katia_dandoulaki @dimitris_samolis @elenikarakasi @marika.kitsou.official @ellitringou @gerontidakis.giorgos @danae_loukaki @_andreaskonstantinou @christosplainis @thanasiskourlampas @psarras.nikos @doukas.sevastos