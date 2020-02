Αγριες Μέλισσες: Ποιος άλλος ηθοποιός προοριζόταν για το ρόλο του «Νικηφόρου»

Μπορεί εμείς στο ρόλο του Νικηφόρου στις Αγριες Μέλισσες να έχουμε γνωρίσει τον Αναστάση Ροϊλό, ωστόσο, και ένας άλλος ηθοποιός προοριζόταν για το ρόλο αυτό.

Οπως τουλάχιστον αποκάλυψε ο Δημήτρης Μοθωναίος!

Ο ηθοποιός έχει από καιρό αποκαλύψει ότι δέχθηκε πρόταση για τις Αγριες Μέλισσες. Ωστόσο, την απέρριψε μιας προτίμησε να πάει στη Σανγκάη και να πρωταγωνιστήσει στην ταινία “ A day in the life of a teddy bear”.

Σήμερα, όμως, στον αέρα της εκπομπής «Έλα χαμογέλα», ο Δημήτρης Μοθωναίος αποκάλυψε πως τον προόριζαν για το ρόλο του Νικηφόρου στις Άγριες Μέλισσες.

«Αν μπορούσα να τα συνδυάσω, θα το έκανα με μεγάλη χαρά. Τους το πρότεινα, αλλά δεν γινόταν γιατί έπρεπε να φύγω από τέλος Ιουλίου. Η πρόταση ήταν για το ρόλο του Νικηφόρου. Σκέφτηκα ότι η ταινία στην Κίνα είναι μια ευκαιρία που σίγουρα δεν θα μου ξανατύχει», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Μοθωναίος.