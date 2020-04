«Αγριες Μέλισσες»: Η «μελισσοεπικοινωνία» των ηθοποιών στον καιρό της καραντίνας [εικόνα]

View this post on Instagram

Μελισσοεπικοινωνία στον καιρό της καραντίνας ♥️♥️♥️🐝🐝🐝 🙏🏻🙏🏻 ♥️♥️♥️ @leonidaskakouris.fc 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #leonidaskakouris #actor #theatre #theatro #tv #tvseries #agriesmelisses #ant1 #doukassevastos #doukas #sevastos #diafani #larisa #leonidas #kakouris #fans #fanpage #fanclub @leonidaskakouris.fc @ant1tv