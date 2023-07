Αγόρι με σύνδρομο Down χαιρετάει έναν - έναν τους επιβάτες τρένου - Η χαρά του είναι απερίγραπτη [βίντεο] - iefimerida.gr

Αυτή είναι η αξιολάτρευτη στιγμή που ένα νήπιο με σύνδρομο Down χαιρετά έναν – έναν τους συνεπιβάτες του στο τρένο.



Ο 3χρονος Ισαάκ Ντρίσκ, ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Down, ταξίδευε με τρένο στη Γαλλία μαζί με τους γονείς του, τον 33χρονο Βίνσεντ και την 29χρονη Άλις, νωρίτερα αυτό το μήνα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρασε δύο ώρες χαιρετώντας όλους τους επιβάτες τρένου

Καθώς περπατούσε λοιπόν μέσα στο βαγόνι του τρένου, ο 3χρονος θέλησε να χαιρετίσει τους συνεπιβάτες του, με τον πατέρα του να απαθανατίζει τις συγκινητικές αλληλεπιδράσεις στην κάμερα.



Όπως εξήγησε ο Βίνσεντ από τη Λυών: «Ο Ισαάκ ταξιδεύει μαζί μας από πολύ μικρός, καθώς μας συνοδεύει στις συνεδριακές μας περιπέτειες. Το πάθος του είναι να γνωρίζει τους άλλους, οπότε δεν μας εκπλήσσει που το κάνει τόσο έντονα».



Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ο Ισαάκ πέρασε με χαρά δύο ώρες περπατώντας πάνω – κάτω στα βαγόνια για να χαιρετίσει τους επιβάτες που επιβιβάζονταν.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο των 56 δευτερολέπτων, φαίνεται ο 3χρονος Ισαάκ – ντυμένος με τζιν παντελόνι και ριγέ μπλουζάκι – να βάζει το χέρι τους στους ώμους των ανθρώπων και να τους χαιρετάει.



Ο περήφανος πατέρας, πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας, ο Ισαάκ πάντα πλησίαζε τους ανθρώπους, καθόταν δίπλα τους και επικοινωνούσε με τον δικό του τρόπο. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε να χαιρετάει τον κάθε άνθρωπο με τέτοια ένταση! Οι άνθρωποι αντιδρούν θετικά, πάντα! Συγκινούνται! Ο Ισαάκ συχνά κάνει τους ανθρώπους να γελούν, ακόμη και όταν τους ξυπνάει για να τους πει ένα γεια».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι απίστευτο δώρο το σύνδρομο Down»

Επιπλέον, ο Βίνσεντ – ο οποίος μαζί με την σύζυγό του έχει ιδρύσει μια οργάνωση για άτομα με σύνδρομο Down και τις οικογένειές τους – λέει ότι ο γιος του είναι απίστευτα συναισθηματικά έξυπνος για την ηλικία του.



O 3χρονος Ισαάκ με τους γονείς του

«Το σύνδρομο Down μπορεί να προσφέρει μια έκτη συναισθηματική αίσθηση και ο Ισαάκ την έχει. Καταλαβαίνει τα συναισθήματα των ανθρώπων όπως κανείς άλλος. Έχει πολύ μεγαλύτερη συναισθηματική ικανότητα να νιώθει πράγματα από ό,τι εμείς!» είπε ο πατέρας του, προσθέτοντας: «Μερικές φορές μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι γιατί είναι ένα συναισθηματικό σφουγγάρι, αλλά μερικές φορές είναι απίστευτο! Αυτό είναι το σύνδρομο Down. Πιστεύουμε ότι η έκτη συναισθηματική του αίσθηση είναι ένα απίστευτο δώρο! Φυσικά, κάποιες μέρες, το σύνδρομο Down μπορεί να είναι πιο δύσκολο, αλλά όταν ο Ισαάκ συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, ξέρουμε ότι χρησιμοποιεί το δώρο του, το επιπλέον χρωμόσωμά του, τέλεια και το μετατρέπει σε δύναμη. Έτσι, μας εκπλήσσει η καλοσύνη του σε αυτές τις στιγμές!».