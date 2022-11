Αγνώριστη η Τζένιφερ Γκρέι -Υποδύεται την αρχηγό μιας αίρεσης [εικόνες] - iefimerida.gr

Αγνώριστη η Τζένιφερ Γκρέι, καθώς έχει υποστεί μια τεράστια μεταμόρφωση για τις ανάγκες του νέου της ρόλου, ως την ηγέτιδα μιας αίρεσης, Γκουέν Σάμπλιν.

Η 62χρονη ηθοποιός του Dirty Dancing, μοιράστηκε τη νέα της εμφάνιση, όπου τη βλέπουμε με χαρακτηριστικό ξανθό στυλ μαλλιών της Gwen μαζί με το ψυχρό και ανέκφραστο βλέμμα της.

Η Τζένιφερ Γκρέι μοιράστηκε την εικόνα στο Instagram της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Να με αποκαλείτε Gwen».

Και αρκετοί από τους 368.000 followers της έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνιση. Ανάμεσά τους ήταν και ο ηθοποιός Michael J Fox, ο οποίος έγραψε: «Ok..... έχεις την πλήρη προσοχή μου».

Είναι η δεύτερη φορά που η Jennifer φαίνεται να μοιράζεται το νέο της look, με την πρώτη να έρχεται την περασμένη εβδομάδα. Τότε, η σταρ είχε το ίδιο ξανθό χτένισμα, ενώ ήταν τυλιγμένη σε λεοπάρ print με ένα πλήρες μακιγιάζ.

Όταν η Τζένιφερ Γκρέι πρωταγωνιστούσε με τον Πάτρικ Σουέιζ στο Dirty Dancing

Τι πραγματεύεται η νέα ταινία με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Γκρέι

Η παραγωγή, με τίτλο "Starving For Salvation", θα ασχοληθεί με την αμφιλεγόμενη γκουρού της δίαιτας, η οποία πέθανε πέρυσι μετά τη συντριβή του αεροπλάνου της σε μια λίμνη.

Η ταινία πρόκειται να παρακολουθήσει την επιτυχία της Γκουέν με το πρόγραμμα διατροφής της, καθώς και τη μεγάλη εκκλησία της Remnant Fellowship στο Τενεσί και τον θάνατό της.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Lifetime δήλωσε για την Γκουέν: «Στο απόγειο της δύναμης και της επιρροής της, η Γκουέν απαιτούσε από τα μέλη της εκκλησίας να αποξενώνονται από όποιον δεν ήταν μέλος, εξόριζε όσους γίνονταν υπέρβαροι, απειλούσε με νομικές ενέργειες τους διαφωνούντες και υποστήριζε την αυστηρή τιμωρία όσων δεν ακολουθούσαν τα δόγματα της εκκλησίας».

Σύμφωνα με το E! η παραγωγή είναι ένα από τα τέσσερα νέα πρότζεκτ του Lifetime, που το καθένα ρίχνει μια πιο προσεκτική ματιά σε μερικές από τις πιο διαβόητες γυναίκες του κόσμου. Άλλες απεικονίσεις περιλαμβάνουν τη συγγραφέα και δολοφόνο του How to Murder Your Husband Nancy Crampton-Brophy, τη δολοφόνο Jodi Arias και τη Sherri Papini, η οποία σκηνοθέτησε τη δική της απαγωγή το 2016.

Το Gwen Shamblin: Starving for Salvation κάνει πρεμιέρα στο Lifetime στις 4 Φεβρουαρίου 2023.