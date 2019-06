Αγνώριστη η Ζέτα Μακρυπούλια: 17 χρόνια πριν, ήταν μελαχρινή [εικόνες]

View this post on Instagram

Καλησπερα στην όμορφη παρέα! Αυτό κι αν είναι throwback! Ιούνιος του 1996. Περιοδικό Κλικ. Τότε για κάποιο λόγο μου άρεσαν τα σκούρα μαλλιά. Θυμάμαι τα έβαφα με χρωμοσαμπουάν δαμασκηνί. Κι αυτή είναι η άσχετη πληροφορία της ημέρας! Εύχομαι να έχετε μια όμορφη Τετάρτη! ——————————————————————————— #throwback #klik #magazine #1996 #nostalgia #photoshooting #instamemories #mood #mylife #zetamakripoulia #memories