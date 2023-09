Αγνώριστη η Σοφία Βεργκάρα στη νέα της σειρά -Ενσαρκώνει την Κολομβιανή «νονά της κοκαΐνης», Griselda Blanco - iefimerida.gr

Η Σοφία Βεργκάρα επιστρέφει στην μικρή οθόνη με τη νέα σειρά «Griselda» στο Netflix, όπου ενσαρκώνει την Κολομβιανή βαρώνη τον ναρκωτικών Griselda Blanco.

Μάλιστα, η 51χρονη ηθοποιός είναι αγνώριστη καθώς μεταμορφώθηκε πραγματικά στην περιβόητη «Νονά της κοκαΐνης», που ήταν αρχηγός καρτέλ ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το Netflix, η αστυνομική σειρά είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της έξυπνης και φιλόδοξης Griselda Blanco, την οποία περιγράφουν ως μια «αφοσιωμένη μητέρα» που «δημιούργησε ένα από τα πιο κερδοφόρα καρτέλ στην ιστορία».

«Το θανατηφόρο μείγμα της ανυποψίαστης αγριότητας και της γοητείας της

Blanco τη βοήθησε να περιηγηθεί επιδέξια μεταξύ της επιχείρησης και της οικογένειας», αναφέρεται στην περιγραφή της σειράς.

Η σειρά είναι δίγλωσση, γυρισμένη στα ισπανικά και τα αγγλικά, και έρχεται στο Netflix στις 24 Ιανουαρίου από τους δημιουργούς και παραγωγούς των Narcos και Narcos: Mexico.

Το 2022, η Βεργκάρα αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να κάτσει δύο ώρες στην καρέκλα του μακιγιάζ για να μεταμορφωθεί στον χαρακτήρα της αδίστακτης βαρόνης.

Ποια ήταν η Griselda Blanco

Η Griselda Blanco Restrepo (14 Φεβρουαρίου 1943 - 3 Σεπτεμβρίου 2012) γνωστή ως Μαύρη Χήρα ή Νονά της Κοκαΐνης, ήταν Κολομβιανή βαρόνη ναρκωτικών.

Ήταν εξέχουσα προσωπικότητα στο εμπόριο ναρκωτικών με βάση την κοκαΐνη και στον υπόκοσμο του Μαϊάμι της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 έως στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ενώ κάποιοι ισχυρίζονται ότι ήταν μέλος του καρτέλ του Μεντεγίν. Έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς στις 3 Σεπτεμβρίου 2012, σε ηλικία 69 ετών.

Η Griselda Blanco

Η επαγγελματίας εγκληματίας, ασχολήθηκε με τις μικροκλοπές και την πορνεία από νεαρή ηλικία, αλλά δεν πέρασε πολύς καιρός πριν τα εγκλήματά της άρχισαν να κλιμακώνονται.

Έχοντας βυθιστεί στη βιομηχανία της κοκαΐνης από τον δεύτερο σύζυγό της, τον οποίο σκότωσε αργότερα, η Griselda έχτισε μια αυτοκρατορία ναρκωτικών που της απέφερε πάνω από 80 εκατ. δολάρια κάθε μήνα.

Αγκάλιασε την εγκληματική της προσωπικότητα, με τα παρατσούκλια όπως «Η Μαύρη Χήρα», «Η Νονά της Κοκαΐνης» και «Η αφεντικίνα» και δεν φοβόταν να επιδείξει τα παράνομα κέρδη της.

Η Griselda εξέτισε 10 χρόνια στη φυλακή προτού απελαθεί στην Κολομβία όπου δολοφονήθηκε σε ηλικία 69 ετών καθώς έβγαινε από ένα κρεοπωλείο.

Εξακολουθεί να κατατάσσεται ανάμεσα στους πιο διαβόητους βαρόνους ναρκωτικών στην ιστορία και υπήρξε κεντρική φιγούρα σε ντοκιμαντέρ όπως τα: Cocaine Cowboys (2006), Cocaine Cowboys 2: Hustlin' with the Godmother (2008), καθώς και στην ταινία The Cocaine Godmother (2017) με πρωταγωνίστρια την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.