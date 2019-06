«Αγγελοι του Τσάρλι» Αυτό είναι το πρώτο τρέιλερ -Τα δίνει όλα η Κρίστεν Στιούαρτ [τρέιλερ]

Oι Aγγελοι του Τσάρλι επέστρεψαν και είναι πιο κούλ από ποτέ.

Το πρώτο τρέιλερ για τους Αγγελους του Τσάρλι είναι από σήμερα Πέμπτη online, δίνοντας το στίγμα της νέας ταινίας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Κρίστεν Στιούαρτ, η Ναόμι Σκοτ και η νεοεισερχόμενη βρετανίδα ηθοποιός, Έλα Μπαλίνσκα.

Σκηνοθέτις της νέας ταινίας είναι η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Μπανκς, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Όμπουρν, ο οποίος έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Η εξαφανισμένη» (The Girl In The Park), το 2007, με τη Σιγκούρνι Γουίβερ.

Στην ταινία θα δούμε την «επόμενη γενιά Αγγέλων που εργάζονται για τον μυστηριώδη Τσάρλι». Η «Townsend Agency» μετά τις προηγούμενες ταινίες, επεκτάθηκε σημαντικά και έγινε παγκόσμια, έχοντας καταφέρει να παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας και μυστικές υπηρεσίες με γραφεία και προσωπικό σε όλο τον κόσμο.

Η ταινία θα επικεντρωθεί στα μέλη μίας από αυτές τις «ομάδες» στην οποία ανήκουν οι Στιούαρτ, Σκοτ και Μπαλίνσκα...

