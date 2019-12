GNTM 2: Αφωνη η Αννα με όσα έλεγε η Μαρία για εκείνη στις κάμερες: «Αυτά που έβλεπα να λέει δεν τα πίστευα» [βίντεο]

Για τη σχέση της με την Μαρία Μιχαλοπούλου στο GNTM 2 μίλησε η Αννα Χατζή.



Η παίκτρια, που αποχώρησε από το GNTM 2 χωρίς να καταφέρνει να μπει στην τελική πεντάδα, δήλωσε πως η Μαρία δεν έλεγε μπροστά της όλα όσα δήλωνε στις κάμερες. «Μπροστά μου δεν έβγαζε ποτέ αυτή την κακία που είδα στις δηλώσεις της», είπε χαρακτηριστικά η Αννα Χατζή.



«Γενικότερα, οι σχέσεις μου με τη Μαρία ήταν τυπικές, δεν είχαμε πολλά πάρε-δώσε. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και εντάσεις, ήμασταν εσώκλειστες 5 μήνες, ήταν απολύτως λογικό να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τώρα επειδή είχαμε μείνει στο τέλος πάρα πολύ λίγες, ήταν φυσιολογικό να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω», είπε η πρώην παίκτρια του GNTM 2

Βίντεο: Οι δηλώσεις της πρώην παίκτριας του GNTM 2 Αννας Χατζή

«Ό,τι έχω πει στη Μαρία δεν το έχω μετανιώσει. Αυτά που λέω τα εννοώ. Της τα έχω πει και off camera. Αυτά που έβλεπα να λέει δεν τα πίστευα. Μπροστά μου δεν έλεγε τίποτα. Εγώ τουλάχιστον τα έλεγα και off camera και on camera. Ποτέ δεν της κρύφτηκα. Από την αρχή δεν κάναμε παρέα. Δεν είναι κακό παιδί η Μαρία, καμία μέσα στο σπίτι δεν είναι κακιά, αλλά έχουμε διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπροστά μου δεν έβγαζε ποτέ αυτή την κακία που είδα στις δηλώσεις της», κατέληξε η πρώην παίκτρια του GNTM 2.