Οι Millennials η γενιά με τη χειρότερη ψυχική υγεία, σύμφωνα με έρευνα -Γιατί δεν ανακάμπτουν όσο μεγαλώνουν - iefimerida.gr

Κακά τα μαντάτα για τη γενιά του 1990 καθώς φαίνεται πώς έχουν τη χειρότερη ψυχική υγεία από οποιαδήποτε άλλη γενιά, σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική έρευνα.

Όσοι είναι γεννημένοι στα 90s, δηλαδή οι Millennials, δεν αναρρώνουν από τα θέματα ψυχικής υγείας καθώς μεγαλώνουν.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ διαπίστωσαν ότι υπήρξε μια αισθητή επιδείνωση της ψυχικής ευημερίας κάθε γενιάς διαδοχικά από τη δεκαετία του 1950.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι προκλήσεις της ψυχικής υγείας όχι μόνο επηρεάζουν πιο σοβαρά τις νεότερες γενιές, αλλά επηρεάζουν κάθε γενιά που πλησιάζει προς τα γεράματα, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος μέχρι σήμερα έχει δοθεί στην φθίνουσα ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων σχολικής ηλικίας, όπου αναμένουμε ότι η ψυχική τους υγεία θα βελτιωθεί τελικά καθώς μπαίνουν στην ενήλικη ζωή. Αλλά αυτή η μελέτη δείχνει ότι αυτό το μοτίβο αλλάζει και ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε μόνο για τα παιδιά», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Δρ Richard Morris, ανώτερος ερευνητής στη Σχολή Ιατρικής και Υγείας του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.

Ψυχική υγεία /Φωτογραφία: Unsplash



«Τα δεδομένα μας όχι μόνο δείχνουν μια συνεχιζόμενη πτώση της ψυχικής υγείας της τρέχουσας γενιάς των νέων, αλλά συνεχίζουν να επηρεάζουν τις παλαιότερες γενιές που σήμερα φτάνουν στα 40 και στα 50 τους. Δεν βλέπουμε την ανάκαμψη από τη νεαρή ενηλικίωση που είδαν οι προηγούμενες γενιές καθώς γερνούσαν».

Η μελέτη ξεκίνησε σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθεί το μυστήριο του γιατί η ψυχική υγεία των Αυστραλών μειώνεται από το 2010 περίπου, και αν ήταν μια επίδραση που παρατηρήθηκε μόνο στην «κοόρτη μετά τη χιλιετία» ή ήταν δείκτης μιας πιο μόνιμης, ανησυχητικής τάσης.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τις αλλαγές στην ψυχική υγεία περισσότερων από 27.500 Αυστραλών από το 2001 έως το 2020, αξιολογώντας κάθε ηλικιακή ομάδα κατά τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου. Η μελέτη βρήκε ότι οι νεότερες γενιές υποφέρουν από χειρότερες ψυχικές ελλείψεις.

Ψυχική υγεία /Φωτογραφία: Unsplash

Η ψυχική υγεία των ανθρώπων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990 δεν βελτιώνεται καθώς μεγαλώνουν, σε αντίθεση με τις παλαιότερες γενιές.

«Οι τάσεις στην ψυχική υγεία σε επίπεδο πληθυσμού μειώνονται στις ανεπτυγμένες χώρες εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά μεταξύ των νέων», αναφέρει η μελέτη.

«Τα ευρήματα αυτής της μελέτης υπογραμμίζουν ότι η κακή ψυχική υγεία των Millennials είναι αυτή που οδηγεί τη φαινομενική επιδείνωση της ψυχικής υγείας σε επίπεδο πληθυσμού».

Τα social media υπεύθυνα για την επιδείνωση της ψυχικής υγείας;

Οι ερευνητές επεσήμαναν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βασικό μοχλό για την επιδείνωση της ψυχικής υγείας. Οι ειδικοί αποδοκιμάζουν εδώ και καιρό τις κοινωνικές πλατφόρμες και τον υπερβολικό χρόνο μπροστά από μια οθόνη ως πηγή αυξημένου άγχους, κατάθλιψης και εθισμού στις νεότερες γενιές, καθώς και αύξηση της συναισθηματικής κακοποίησης, των τοξικών σχέσεων και της σεξουαλικοποίησης της νεολαίας.

Η μελέτη θεωρεί επίσης ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξασθένιση των ελπίδων των νεότερων γενιών, καθώς και στη συνολική έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, τον κακό ύπνο και τη μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας.

Η έρευνα δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει πώς η αυξημένη ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία και η μείωση του στίγματος μπορεί να έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα.

Η επίδραση των social media /Φωτογραφία: Unsplash

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα συνεχιστούν οι τάσεις καθώς αναπτύσσονται οι Gen Z και Gen Alpha, οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ δεν είναι αισιόδοξοι.

«Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντικές ενδείξεις ότι η μείωση της ψυχικής υγείας μεταξύ των νεαρών ενηλίκων μπορεί να μην αναμένεται να ανακάμψει ή να εξαφανιστεί αυθόρμητα», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Η ερευνητική ομάδα ελπίζει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα ως σημείο εκκίνησης για να εντοπίσει τις αιτίες που οδηγούν τους νέους να υποφέρουν ψυχικά και να σταματήσει την τάση πριν συνεχίσει να επιδεινώνεται.