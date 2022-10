56χρονη γιαγιά ξόδεψε 25.000 λίρες για τατουάζ σε όλο της το σώμα [εικόνες] - iefimerida.gr

Μια 56χρονη από τη Γερμανία ξόδεψε το ποσό των 25.000 λιρών για τατουάζ σε όλο το σώμα της.

Η Kerstin Tristan δείχνει πλέον με υπερηφάνεια το «όμορφο λιβάδι γεμάτο λουλούδια» που καλύπτει τώρα το δέρμα της. Έχει πολύχρωμα, εντυπωσιακά σχέδια που απεικονίζουν λουλούδια και πεταλούδες σε όλο της το σώμα, ενώ έχει και λίγο animal print στα χέρια της.

Η γιαγιά που γέμισε το σώμα της τατουάζ μέσα σε μια δεκαετία

Η γυναίκα, που είναι γιαγιά, μοιράστηκε τα τατουάζ της σε μια σειρά από στιγμιότυπα στο Instagram, όπως αναφέρει η Daily Star, και σύντομα κατακλύστηκε από σχόλια. Πολλοί από τους θαυμαστές της άφησαν κολακευτικά σχόλια στη γιαγιά με τα τατουάζ.

Η Kerstin έκανε το πρώτο της τατουάζ πριν από μια δεκαετία. Γρήγορα εθίστηκε σε αυτά και έκτοτε έχει δαπανήσει 25.000 λίρες για τη συλλογή body art που την καλύπτει από την κορυφή μέχρι τα νύχια και αισθάνεται πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό της.

Η ίδια δήλωσε στο Hooked on the Look: «Όταν κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, βλέπω ένα όμορφο λιβάδι γεμάτο λουλούδια που πρέπει να αγαπάει κανείς».

Η Kerstin δεν είναι η μόνη που λατρεύει την πολύχρωμη εμφάνισή της. Διαθέτει περισσότερους από 188.000 followers στο Instagram και βρίσκεται στο κορυφαίο 2% των δημιουργών στο OnlyFans.

Γυναίκες με τατουάζ σε κάθε σημείο του σώματός της

Εν τω μεταξύ, μια μητέρα που περιγράφει τον εαυτό της ως «εθισμένη» στα τατουάζ δήλωσε ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά εξαιτίας της ακραίας εμφάνισής της, αλλά δεν θα σταματήσει να κάνει τατουάζ - και αυτή τη στιγμή αποκτά τρία νέα σχέδια σε στυλ «φυλακής» την εβδομάδα.

Η Kerstin Tristan επιδεικνύει με υπερηφάνεια τα τατουάζ της / Φωτογραφία: tattoo_butterfly_flower / Instagram

Η 56χρονη ξόδεψε 25.000 λίρες για το τατουάζ σε όλο της το σώμα / Φωτογραφία: tattoo_butterfly_flower/Instagram

tattoo_butterfly_flower

Η Melissa Sloan, 45 ετών, έχει τατουάζ σε όλο της το σώμα, συμπεριλαμβανομένων τολμηρών σχεδίων με λουλούδια και μια σημαία της Αγγλίας σε όλο της το πρόσωπο.

Η μητέρα δύο παιδιών, από την Ουαλία, δήλωσε ότι τα τατουάζ της γίνονται κυρίως σε «στυλ φυλακής» από τον φίλο της στο σπίτι.

Έχει ένα μεγάλο με τους δίδυμους αδελφούς Kray στο πόδι της, ένα αφιερωμένο στα κουνελάκια του Playboy και φύλλα μαριχουάνας σε καρτούν στο κεφάλι της - και η συλλογή συνεχίζει να μεγαλώνει.