Πέντε βιβλία που αγάπησε ο Μπιλ Γκέιτς και προτείνει να διαβάσουμε για τις γιορτές | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος, ο Μπιλ Γκέιτς – πιστός στην ετήσια παράδοσή του – έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με βιβλία που αγάπησε και μας προτείνει ανεπιφύλακτα.

Βιβλιοφάγος από παιδί ο συνιδρυτής της Μicrosoft και τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, είχε αγαπήσει το διάβασμα σε τέτοιο βαθμό, που οι γονείς του του είχαν απαγορέψει να κουβαλά βιβλία στο τραπέζι την ώρα που γευμάτιζαν, όπως είχε αποκαλύψει ο πατέρας του. Ο Γκέιτς παρουσίασε χθες τις προτάσεις του στο προσωπικό του ιστολόγιο, το GatesΝotes, που ξεχωρίζουν ανάμεσά τους έργα επιστημονικής φαντασίας, το είδος που τον συνάρπαζε από τα μικράτα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν ήμουν παιδί είχα εμμονή με την επιστημονική φαντασία. Υπήρχε κάτι τόσο συναρπαστικό για μένα στις ιστορίες αυτές που ωθούσαν τα όρια πέρα από το εφικτό», λέει. Έτσι η λίστα του Γκέιτς για τα τέλη του 2021 περιλαμβάνει δύο βιβλία επιστημονικής φαντασίας και άλλα δύο με επιστημονικό περιεχόμενο, ενώ το τελευταίο είναι ένα έργο για έναν από τους διασημότερους θεατρικούς συγγραφείς όλων των εποχών.

“A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence”,του Jeff Hawkins

Το βιβλίο του συνιδρυτή της PalmPilot προωθεί μια νέα, συναρπαστική θεωρία που αποβλέπει στο να συμβάλει στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών, ώστε να κατανοούν τον κόσμο όπως οι άνθρωποι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γκέιτς πλέκει το εγκώμιο του βιβλίου, που προσφέρει μια «αναζωογονητική προσέγγιση» (είναι κατάλληλο για μη ειδικούς, λέει) σε ένα θέμα που, τελικά «θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε πραγματικά πολύπλοκες, πολύπλευρες προκλήσεις όπως η πρόοδος της Ιατρικής». Ένας πρόσθετος λόγος που του άρεσε το βιβλίο αυτό, είναι ότι υπάρχει και μια προσωπική σχέση: ο Γκέιτς θυμάται ότι «παρακολούθησε ανίκανος να αντιδράσει» τον πατέρα του να γονατίζει από το Αλτσχάιμερ, μια εμπειρία που λέει ότι τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσα πράγματα δεν έχουν γίνει ακόμη κατανοητά για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

“The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race”, του Walter Isaacson.

Σύμφωνα με τον Γκέιτς το τελευταίο δημιούργημα του διάσημου συγγραφέα, που έχει υπογράψει βιογραφίες του Αϊνστάιν, του Βενιαμίν Φρανκλίνου και του Στιβ Τζομπς, είναι κάτι πολύ ευρύτερο από ένα πορτρέτο της βραβευμένης με Νόμπελ Αμερικανίδας βιοχημικού Τζένιφερ Ντούντνα, που συνέβαλε στην εξέλιξη της πρωτοποριακής τεχνικής αναδιοργάνωσης του γονιδιώματος, CRISPR.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το σύστημα CRISPR γονιδιακής διαμόρφωσης είναι ένα από τα πιο κουλ και ίσως πιο επιδραστικά επιστημονικά επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας», λέει ο Γκέιτς για την τεχνολογία που διευκολύνει τους επιστήμονες να αλλάζουν το ανθρώπινο και άλλα γονιδιώματα. «Είμαι εξοικειωμένος με αυτό λόγω της δουλειάς μου στο ίδρυμα [εννοεί το Bill and Melinda Gates Foundation] - χρηματοδοτούμε μία σειρά από πρότζεκτ, που κάνουν χρήση αυτής της τεχνολογίας - αλλά και πάλι έμαθα πολλά από το κατανοητό βιβλίο». Ο Γκέιτς λέει ότι τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευτεί στα ύψη ο ενθουσιασμός του για το CRISPR, τονίζοντας, όμως, ότι το κοινό πρέπει να «διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη χάραξη των ηθικών γραμμών» για τον τρόπο χρήσης του.

“Klara and the Sun”, του Kazuo Ishiguro.

Πρόκειται για μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας για ένα ρομπότ που κρατά συντροφιά σε ένα άρρωστο κορίτσι, ένα βιβλίο που κίνησε το ενδιαφέρον του Γκέιτς λόγω της σπάνιας περιγραφής «ενός μέλλοντος, όπου τα ρομπότ θα κάνουν καλύτερες τις ζωές μας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια δυστοπική κοινωνία, όπου παιδιά υφίστανται γενετική αλλοίωση για να γίνουν ευφυέστερα και καταλήγουν να ζουν σε μεγάλο βαθμό απομονωμένα. Πρωταγωνίστρια είναι ένα κορίτσι, η Τζόζι, που αρρώστησε κατά τη διαδικασία αυτή και βρίσκει παρηγοριά στον «τεχνητό φίλο της». «Καθώς διάβαζα το βιβλίο, σκέφτηκα ποια κομμάτια του αποτυπώνουν την εικόνα του πιθανού μέλλοντός μας», σχολιάζει ο Γκέιτς προσθέτοντας ότι κατά τη γνώμη του «μια μέρα θα έχουμε στις ζωές μας λειτουργικά ρομπότ, αλλά και ρομπότ συντρόφους».

“Hamnet”,της Maggie O’Farrell

Η συγγραφέας παρουσιάζει στο βιβλίο αυτό πώς φαντάζεται τη ζωή του γιου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Χάμνετ και πως ο τραγικός θάνατος του παιδιού σε ηλικία 11 ετών μπορεί να επηρέασε τη συγγραφή ενός από τα διασημότερα θεατρικά έργα του πατέρα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σαίξπηρ έγραψε τον «Άμλετ» μόλις δύο χρόνια μετά το θάνατο του γιου του, γεγονός που η Ο’ Farrell χρησιμοποιεί για να δώσει κατά τον Γκέιτς μια «συγκινητική εξήγηση του πώς ο Σαίξπηρ διοχέτευσε τη θλίψη και την ενοχή του» στο έργο. Δηλώνοντας θαυμαστής του Άγγλου δραματουργού o Γκειτς λέει ότι είναι πάντα πρόθυμος να εξερευνήσει άγνωστες πτυχές της προσωπικής ζωής του Σαίξπηρ, έστω κι αν πρόκειται απλώς για εικασίες.

“Project Hail Mary”, του Andy Weir.

Μια πιο ανάλαφρη επιλογή το νέο πόνημα του συγγραφέα του The Martian -που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Ρίντλεϊ Σκοτ με τον Ματ Ντέιμον στον πρωταγωνιστικό ρόλο - αφηγείται την ιστορία ενός καθηγητή Φυσικών Επιστημών γυμνασίου που συνεργάζεται με έναν φιλικό εξωγήινο για να σώσει το ηλιακό σύστημα από έναν μικροοργανισμό που κατατρώει τον Ήλιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και δεν είναι ακριβώς επιστημονικό - ο Γκέιτς παραδέχεται ότι «οι πιθανότητες να υπάρχει ένα άλλο νοήμον είδος κάπου κοντά μας φαίνονται χαμηλές» - ο δισεκατομμυριούχος λέει ότι βρίσκει «συναρπαστικό να σκέφτεται ποια άλλη ζωή μπορεί να υπάρχει εκεί έξω». Συνιστά την τρελή αυτή ιστορία σε «οποιονδήποτε έχει τη διάθεση για μια διασκεδαστική παρεκτροπή», σημειώνοντας ότι τελείωσε την ανάγνωσή της μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.