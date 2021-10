23χρονος μανιακός με τα 90s μετέτρεψε το σπίτι του σε χρονοκάψουλα -Είναι σαν να ζεις το 1995! [εικόνες & βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ένας λάτρης των '90s έχει τόσο εμμονή με την εποχή, που μεταμόρφωσε το σπίτι του σε μια χρονοκάψουλα της δεκαετίας. Τα πάντα «φωνάζουν» ότι είναι από εκείνη την περίοδο. Από τα έπιπλα, μέχρι τo oικιακό σύστημα βίντεο.

Ο 23χρονος Τζακ Γουόλτερ, από το Μπέικγουελ του Ντέρμπισαϊρ, έχει ξοδέψει περίπου 5.000 λίρες για να κυνηγήσει το πάθος του για την εποχή και οδηγεί ακόμη και ένα «G reg» Austin Mini Metro.

Ο νεαρός άνδρας που εργάζεται ως εικονογράφος, συχνά ψάχνει αντικείμενα της δεκαετίας του '90 σε φιλανθρωπικά καταστήματα και στο eBay. Φυσικά και το look δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, από αυτό της εποχής. Φορά ψηλόμεσο τζιν και φούτερ και λέει ότι βρίσκει άνεση σε εκείνη την εποχή και ήλπιζε να αναδημιουργήσει τη «ζεστασιά» του σπιτιού των γονιών του από όταν ήταν παιδί - αν και παραδέχεται πως οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι «τρελός» που δεν απολαμβάνει όσα του προσφέρει το σήμερα.

Και επειδή ζει στην ύπαιθρο, ισχυρίζεται ότι το τηλέφωνό του της δεκαετίας του '90 με επεκτάσιμη κεραία εξασφαλίζει ότι λαμβάνει καλύτερο σήμα από το κινητό του.

«Ξεκίνησε καθώς αναδημιουργούσα το σπίτι των γονιών μου από τότε που ήμουν μικρός, με αυτή την αίσθηση της ζεστασιάς», εξήγησε ο Τζακ.

«Ποτέ δεν μου άρεσε πολύ η μοντέρνα διακόσμηση με όλα τα γκρι. Δεν είχε τη σπιτική ποιότητα και ήθελα να το επαναλάβω. Όταν μετακομίσαμε σε αυτό το σημερινό σπίτι πριν από δύο χρόνια, ήταν εξαιρετικά ήπιο και λευκό. Δεν είχαν αλλάξει πολλά στο σπίτι από το 1995. Το σπίτι είναι το αποτέλεσμα πολλών αναζητήσεων σε φιλανθρωπικά καταστήματα και το eBay. Παίρνω επίσης δώρα από ανθρώπους που με γνωρίζουν. Θα δουν κάτι και θα πουν "Ω, ο Τζακ θα το απολαύσει αυτό"».

Ο Τζακ λατρεύει να παρακολουθεί τηλεοπτικές εκπομπές της περιόδου, όπως τα Absolutely Fabulous, Men Behaving Badly και The Vicar Of Dibley και «πάντα» παίζει τις κασέτες του Now It's What I Call Music.

Το σπίτι του είναι γεμάτο καταλόγους της Ikea από το 1997, παλιά τηλέφωνα Nokia και ένα ογκώδες, τετράγωνο φορητό υπολογιστή με Windows '95.

Πιστεύει ότι η δεκαετία του '90 είχε την «τέλεια ισορροπία αρκετής τεχνολογίας για να μας διασκεδάσει, αλλά όχι αρκετά για να νιώσουμε σαν υπερφόρτωση» - αν και παραδέχεται ότι πρέπει να εξηγήσει ποιες είναι οι κασέτες VHS σε νεότερους συγγενείς.

Η κοινή χρήση βίντεο από το σπίτι του στο TikTok, όπου «προσποιείται ότι είναι τα 90s», έχει κερδίσει περισσότερους από 5.000 οπαδούς καθώς οι άνθρωποι έχουν ερωτευτεί την εμμονή του και έχει γνωρίσει άλλους θαυμαστές.



«Μάλλον βρίσκομαι στο φιλανθρωπικό κατάστημα μία φορά κάθε δύο εβδομάδες και πιθανότατα ξοδεύω περίπου 30 λίρες», ανέφερε. «Το πιο ακριβό αντικείμενο που έχω φέρει είναι η τηλεόραση του 1980 στο σαλόνι μου. Έκανε155 λίρες. Δεν είναι τόσο ακριβή, αλλά για μια παλιά τηλεόραση, οι άνθρωποι νομίζουν ότι είμαι τρελός».

«Έχω μερικές σύγχρονες συσκευές. Μοιράζομαι το σπίτι με τη μαμά μου, οπότε έχει μια σύγχρονη τηλεόραση. Έχουμε επίσης ένα σύγχρονο πλυντήριο πιάτων και πλυντήριο ρούχων, αλλά μέχρι εκεί», προσθέτει ο Τζακ, ο οποίος επισημαίνει ότι είναι πλεονέκτημα να ζεις σε ένα μικρό χωριό.

Μία γωνιά από το 90s υπνοδωμάτιο του Τζακ / Φωτογραφία: the_sad_rad_dad / Instagram

«Αποφάσισα να μοιραστώ το σπίτι μου στο TikTok αρχικά επειδή βαριόμουν το lockdown και ήθελα να διασκεδάσω. Τότε είχα πολλούς ανθρώπους να λένε ότι θυμούνται πολλά αντικείμενα στο σπίτι μου και ότι αισθάνονται το ίδιο για τα 90s.



Είχα επίσης μια ωραία αίσθηση, γνωρίζοντας ότι δεν είμαι περίεργος άνθρωπος και ότι άλλοι άνθρωποι απολαμβάνουν επίσης αυτά τα πράγματα. Επειδή μεγάλωσα σε μια μικρή πόλη και ήμουν το ήσυχο ομοφυλόφιλο παιδί, πάντα ένιωθα κάπως ξένος». Ο Τζακ ζει στο εξοχικό σπίτι τριών υπνοδωματίων με τους γονείς του και τον επί δύο χρόνια σύντροφό του, τον 28χρονο Μάθιου Γουάιτινγκ.

Για τον Τζακ, η δεκαετία προσφέρει μια απόδραση από τη σύγχρονη ζωή, ενώ φιλοξενεί επίσης πολλά από τα ενδιαφέροντά του. «Στη δεκαετία του 1990, είχαμε αρκετή τεχνολογία για να μας ψυχαγωγήσει, αλλά όχι αρκετή για να νιώσουμε σαν υπερφόρτωση. Τώρα έχουμε τόσα πολλά διαφορετικά μέσα ενημέρωσης που μπορεί να γίνουν λίγο συντριπτικά. Είναι ωραίο να έχεις μια απόδραση από αυτό. Έχω την παλιά μου τηλεόραση συνδεδεμένη με μια Apple TV που είναι κρυμμένη στο πίσω μέρος. Έχω πολλά παλιά μαγνητοσκοπημένα τηλεοπτικά προγράμματα στο YouTube. Απολαμβάνω όμως και βίντεο από σειρές όπως Absolutely Fabulous, Men Behaving Badly και The Vicar Of Dibley», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Λατρεύω το τηλέφωνο του σπιτιού μου. Ζω μακριά, οπότε έχω τρομερό σήμα κινητού τηλεφώνου. Ένα σταθερό τηλέφωνο λειτουργεί καλύτερα για μένα. Θα έλεγα ότι το αγαπημένο μου αντικείμενο είναι μάλλον το ραδιόφωνο-ξυπνητήρι-τηλέφωνο. Μου αρέσει πολύ το υπνοδωμάτιό μου, όμως, καθώς μόλις κλείσεις την πόρτα, θα μπορούσες να είσαι οπουδήποτε μεταξύ των ετών 1990 και 2000».

Όσο για τη μουσική, πώς γίνεται να μην είναι φανατικός των τραγουδιών που κυκλοφόρησαν τότε και παίζονται μέχρι σήμερα;

«Λατρεύω τη μουσική των 90s. Παίζω πάντα τις κασέτες Now It's What I Call Music από το 1998 έως το 1999. Προφανώς αγαπώ και τις Spice Girls – η Τζέρι Χάλιγουελ είναι η αγαπημένη μου. Θα έλεγα ότι οποιοδήποτε σημείο μεταξύ 1996 και 1999 είναι η αγαπημένη μου εποχή για διακόσμηση και μουσική.

«Είναι μια απόδραση από τον σύγχρονο κόσμο. Μερικοί άνθρωποι πηγαίνουν στο γυμναστήριο, μερικοί παίζουν βιντεοπαιχνίδια, αυτό είναι που λειτουργεί με εμένα. Ο σύντροφός μου ασχολείται με τα βιντεοπαιχνίδια, οπότε έχει όλες τις αρχικές κονσόλες Nintendo».

Το γούστο του Τζακ λαμβάνει ανάμεικτες αντιδράσεις, ανάλογα με το ποιος θα βρεθεί στο σπίτι για μια επίσκεψη. «Συνήθως λαμβάνω μία από τις τρεις αντιδράσεις από τους ανθρώπους όταν έρχονται και βλέπουν το σπίτι μου. Θα υπάρξουν άνθρωποι που νοσταλγούν και θυμούνται πράγματα από το σπίτι μου από τη δεκαετία του 1990».

«Μετά έχεις ανθρώπους σαν την ανιψιά μου. Είναι πολύ μικρή, οπότε είναι καινούργιο για εκείνη και δεν πίστευε ότι το τηλέφωνο μου λειτουργούσε. Έπρεπε να της εξηγήσω τι ήταν το VHS. Και επίσης είναι και μερικοί άνθρωποι που μπαίνουν μέσα και δεν το καταλαβαίνουν καθόλου. Νομίζουν ότι είμαι τρελός και θα με ρωτήσουν γιατί δεν απολαμβάνω αυτό που έχουμε τώρα. Θα πουν ότι πρέπει να αγοράσω καινούργια πράγματα καθώς είναι καλύτερης ποιότητας. Κατά τη γνώμη μου, μου είναι φθηνότερο να ζω έτσι και όλα στο σπίτι μου έχουν μια ιστορία. Διαρκούν επίσης πολύ περισσότερο».

Είναι 2021 ή 1991; Αναρωτιέται ο Τζακ / Φωτογραφία: the_sad_rad_dad / Instagram

Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. «Μερικοί στο διαδίκτυο θα μου πουν ότι κάτι δεν είναι ακριβές. Θα πουν 'Αυτή η τηλεόραση είναι από τη δεκαετία του '80, δεν είναι της δεκαετίας του '90. Νομίζω ότι οι άνθρωποι ξεχνούν ότι τα χρόνια οι άνθρωποι αγόραζαν πράγματα για να διαρκέσουν».

Παρόλο που είναι παθιασμένος με πράγματα της εποχής, ο Τζακ αναγνωρίζει ότι το χόμπι του έχει αφήσει άλλους να πιστεύουν ότι ήταν «περίεργος».

«Είμαι λίγο αστείος όταν είμαι ντυμένος με έναν 40χρονο φούτερ. Κάποιες τάσεις της μόδας από τη δεκαετία του '90 επανέρχονται, ενώ άλλες όχι. Είχα ανθρώπους που μου είπαν “Φαίνεται ότι τα τζιν σου είναι ξανά στη μόδα”, γιατί όταν όλοι φορούσαν στενά τζιν, εγώ φορούσα Levi's με ψηλή μέση. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι ήμουν λίγο παράξενος που το έκανα αυτό. Στις μέρες μας, το να είσαι διαφορετικός αγκαλιάζεται και γιορτάζεται πολύ περισσότερο. Δεν αισθάνομαι πια τόσο ξένος», είπε.

Ο 23χρονος Τζακ λατρεύει τα 90s / Φωτογραφία: the_sad_rad_dad / Instagram

«Υπάρχουν σίγουρα πολλοί άνθρωποι στο διαδίκτυο που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά μου. Συνάντησα ακόμη έναν φίλο στο διαδίκτυο που έχει ένα σπίτι που είναι εντελώς 70s. «Ξέρω ότι μάλλον δεν θα ταίριαζα στη δεκαετία του '90. Όντας ομοφυλόφιλος και χωρίς ίντερνετ, πιθανότατα δεν θα γνώριζα τον σύντροφό μου. Οι ομοφυλόφιλοι δεν απεικονίζονταν καθόλου στα ΜΜΕ. Έχω vintage ενδιαφέροντα, αλλά σύγχρονες αξίες», συμπλήρωσε.