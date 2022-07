23χρονη με ψωρίαση εξηγεί πώς πέρασε το πρώτο σοκ και αγάπησε τα σημάδια της - iefimerida.gr

Μια κοπέλα που το δέρμα της μοιάζει με «λεοπάρδαλης» λόγω ψωρίασης, σταμάτησε να προσπαθεί να καλύψει το σώμα της σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι όλοι είναι όμορφοι με τον τρόπο τους.

Η Ashling Armstrong, από το Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, δήλωσε ότι παρατήρησε για πρώτη φορά κόκκινα σημάδια στο στήθος της τον Ιανουάριο, τα οποία αρχικά πίστευε ότι θα μπορούσαν να είναι ακμή, αλλά μέσα σε μια εβδομάδα εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο το σώμα της.

Η 22χρονη επισκέφθηκε γιατρό και διαγνώστηκε με ψωρίαση Guttate, έναν τύπο ψωρίασης που εμφανίζεται ως μικρές, κόκκινες και φολιδωτές κηλίδες σε σχήμα δακρύων στο δέρμα.

Η νεαρή κοπέλα που είναι λάτρης του γυμναστηρίου δήλωσε ότι πέρασε μήνες καλύπτοντας το δέρμα της λόγω «ντροπής» που συχνά εκλαμβάνονταν λανθασμένα ως σοβαρά εγκαύματα από αγνώστους που την κοίταζαν επίμονα.

Όταν όμως έφτασαν στο πρόσωπό της, η Ashling συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε πλέον να τις κρύψει και έτσι αποφάσισε να μοιραστεί την κατάστασή της στο διαδίκτυο.

Η Ashling ισχυρίζεται ότι το να μιλάει δυνατά και περήφανα για την ψωρίασή της είναι το «καλύτερο πράγμα» που έχει κάνει ποτέ, καθώς η αυτοπεποίθησή της έχει «εκτοξευθεί στα ύψη» και μπόρεσε να βοηθήσει πολλούς άλλους στην πορεία.

Μοιράζεται τακτικά βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok σε μια προσπάθεια να ενημερώσει τον κόσμο την ψωρίαση και θέλει να διαδώσει το μήνυμα ότι «όλοι είναι όμορφοι με τον τρόπο τους, το σχήμα ή τη μορφή τους».

«Με κοιτάζουν οι άνθρωποι κάθε μέρα. Ειλικρινά δεν με νοιάζει πια, έχω ξεπεράσει το σημείο να νοιάζομαι. Είμαι τόσο χαρούμενη με αυτό και ξέρω ότι βοηθάω άλλους ανθρώπους. Μερικές φορές, αν δω μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων να περπατάει, θα κατεβάσω το κεφάλι μου, αλλά κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά. Αυτό που σκέφτηκα μια μέρα, όταν επέστρεφα από το γυμναστήριο και φορούσα απλώς ένα μικρό σετ γυμναστικής με σορτσάκι - αν το κοιτάξεις πραγματικά, μοιάζει κάπως με εγκαύματα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο κόσμος κοιτάζει και πιθανώς σκέφτεται: "Θεέ μου, τι της συνέβη; Είναι θύμα εγκαυμάτων ή κάτι τέτοιο;".

Το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ. Στην αρχή με θύμωσε και με έκανε λίγο ανασφαλή και να αμφιβάλλω για το τι φορούσα. Τώρα, αφού όλοι είναι τόσο ευγενικοί και λαμβάνω τόσα θετικά σχόλια, απλά φοράω ό,τι θέλω. Η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να το περιγράψω είναι ότι νιώθω δυνατή περπατώντας στο δρόμο, όλοι με κοιτάζουν. Το εκλαμβάνω ως κάτι θετικό».

Η πρόσφατα ειδικευμένη νοσοκόμα δήλωσε ότι μεγάλο μέρος της ψωρίασης της έχει πλέον ένα ξεθωριασμένο κόκκινο χρώμα και ότι τα κομμάτια στα πόδια της εξακολουθούν να έχουν το χαρακτηριστικό σχήμα δακρύων, αλλά έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος του κορμού της.

Περιγράφοντάς το ως «φολιδωτό», η Ashling λέει ότι η ελαφριά χρήση ενός γαντιού απολέπισης στο ντους πριν από την άμεση ενυδάτωση βοηθάει να διατηρήσει το δέρμα της στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Η Ashling ισχυρίζεται ότι ο γιατρός της είπε ότι η ψωρίαση θα εξαφανιζόταν μέσα σε δύο με τρεις μήνες, αλλά την έχει ακόμα πέντε μήνες αργότερα. Η καινούρια θεραπεία με φως ελπίζει ότι θα βοηθήσει να απαλλαγεί από την ψωρίαση - αλλά στο μεταξύ δεν την αφήνει να επηρεάσει τη ζωή της.

«Είναι παντού. Μοιάζει με λεοπάρ print. Είμαι αρκετά μοναδική, έτσι δεν είναι; Ξεχωρίζω από το πλήθος. Μου έχουν στείλει μηνύματα λέγοντας ότι μοιάζει με τέχνη στο σώμα μου. Παραλίγο να με κάνει να κλάψω, ήταν καταπληκτικό και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν πολύ ωραίο», αναφέρει η νεαρή κοπέλα όπως γράφει η Daily Mail και συνεχίζει:

«Το να κάνω αναρτήσεις στο TikTok με κάνει πραγματικά να νιώθω καλά με τον εαυτό μου και όταν οι άνθρωποι σχολιάζουν και λένε ότι είμαι όμορφη, νιώθω καλά. Ειδικά με αυτό στο δέρμα μου, το να με λένε όμορφη με κάνει να αισθάνομαι πολύ καλύτερα, επειδή αισθάνεσαι ότι είσαι άσχημη με τέτοιου είδους πράγματα.

Είναι ένα από αυτά τα πράγματα, στο τέλος της ημέρας, πρέπει να το κανονικοποιήσουμε. Όλοι είναι όμορφοι με τον τρόπο τους, το σχήμα τους ή τη μορφή τους. Θα πάω στην Ίμπιζα στα τέλη Αυγούστου και έχω ήδη πει στον εαυτό μου ότι αν δεν απαλλαγώ από αυτό, θα πάω. Και θα φορέσω το μπικίνι μου, δεν με νοιάζει. Θα το φοράω όλη μέρα και όλη νύχτα, δεν δίνω δεκάρα».

«Όλοι όσοι πάσχουν επίσης από ψωρίαση μου έδωσαν τις καλύτερες συμβουλές τους και τι τους βοηθάει, οπότε δοκίμασα τα πάντα. Είμαι ειλικρινά τόσο ευγνώμων για τη βοήθεια όλων, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Πιστεύω ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο και η ανάπτυξη της ψωρίασής μου με βοήθησε σίγουρα να καταλάβω ότι ό,τι και να μου ρίξει η ζωή μπορώ πάντα να βγω από την άλλη πλευρά και θέλω να το ξέρουν και οι άλλοι».

