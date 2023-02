15 ταινίες τρόμου για... εναλλακτική βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου - iefimerida.gr

H μέρα του Αγίου Βαλεντίνου έφτασε και εκτός από μια ρομαντική έξοδο για ποτό ή φαγητό με το άλλο σας μισό, υπάρχει και η εναλλακτική λύση για χαλαρό βράδυ στο σπίτι παρέα με το ταίρι σας και μια καλή ταινία.

Για όσους, όμως, βαριούνται τις κλασικές, ρομαντικές, γλυκανάλατες ταινίες που αποτελούν το κύριο μενού των ταινιοθηκών για την ημέρα και από την άλλη λατρεύουν τις ταινίες τρόμου, βρήκαμε και προτείνουμε τις καλύτερες για μια βραδιά με ποπ κορν στην άνεση του καναπέ σας. Μόνοι σας ή με το ταίρι σας αγκαλιά.

The Loved Ones [2009]

Ένα διαμαντάκι από την Αυστραλία που κινείται σε γνώριμα extreme μονοπάτια ταινιών όπως το Hostel και το Texas Chainsaw Massacre, με μια πινελιά ρομαντισμού.

O έφηβος Mπρεντ νιώθει ένοχος για τον θάνατο του πατέρα του, ενώ η μητέρα του αδυνατεί να τον βοηθήσει καθώς βυθίζεται στην κατάθλιψη. O νεαρός τελικά βρίσκει καταφύγιο στη μουσική και στην αγκαλιά της κοπέλας του και αρχίζει σταδιακά να αναρρώνει. Yπάρχει όμως άλλη μια κοπέλα, η σιωπηλή συμμαθήτρια του Mπρεντ, η Λόλα, η οποία θα πέθαινε (ή θα σκότωνε) για τον κάνει δικό της. Oταν ο Mπρεντ αρνείται να την συνοδεύσει στον χορό του σχολείου, η Λόλα αναθέτει στον πατέρα της να τον απαγάγει.

Kαρφιά, τρυπάνια, ντισκομπάλες και πολύ... ροζ, συνθέτουν το The Loved Ones, μια ταινία που δεν είναι απλά ένα αιματηρό θρίλερ αλλά μια σπουδή στον φόβο.



My Bloody Valentine 3D [2009]

Πρόκειται για το remake της κλασικής ταινίας του 1981, που καθιέρωσε τον ορισμό slasher στα θρίλερ. Εάν είστε από τους τυχερούς και διαθέτετε τηλεόραση 3D, τότε το My Bloody Valentine 3D θα σας μείνει αξέχαστο καθώς έχει φοβερές σκηνές με απίθανα pop-outs (αξίνες εκσφενδονίζονται μπροστά στα μάτια σας, καραμπίνες σημαδεύουν εξ επαφής τα πρόσωπά σας).

Ο Τομ επιστρέφει στη γενέτειρά του, στη δέκατη επέτειο από τη σφαγή τη νύχτα του Αγίου Βαλεντίνου που στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους. Η επιστροφή του ξυπνά αναμνήσεις από το παρελθόν, ενώ ο ίδιος θα βρεθεί ύποπτος σε μια σειρά νέων δολοφονιών, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Δέκα χρόνια πριν, τρεις νεαροί είχαν αφήσει στον πάτο ενός μεταλλείου και στο έλεος ενός δολοφόνου έναν φίλο τους. Δέκα χρόνια αργότερα, οι φόνοι γίνονται με τον ίδιο τρόπο, και αποκαλύπτεται ότι ο δολοφόνος είναι το πιο απίθανο πρόσωπο...

Only Lovers Left Alive [2013]

H ταινία του Τζιμ Τζάρμους πατάει πάνω στο vampire trend, κάνοντας το αίμα να τρέχει πιο γρήγορα στην καρδιά, «ερωτευμένο» με τα όσα διαδραματίζονται στην οθόνη.

Ο Άνταμ, είναι ένας περιθωριακός μουσικός, βαθιά απογοητευμένος από την πορεία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ώσπου ξαναβρίσκει την παλιά του αγάπη, την αινιγματική Ιβ. Μια αγάπη που κρατάει εδώ και αιώνες, αφού πρόκειται για... βρικόλακες. Το ειδυλλιακό αυτό συναίσθημα έρχεται να διακόψει η ατίθαση νεαρή αδελφή της Ιβ, η Άβα.



Spring [2014]

Η ταινία Spring αποφεύγει τα χολιγουντιανά κλισέ ενώ δεν μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε συγκεκριμένη κατηγορία. Είναι μια ρομαντική ιστορία, με έντονα στοιχεία μυστηρίου, τρόμου και επιστημονικής φαντασίας.

Ένας νεαρός άντρας σε μια προσωπική δίνη, φεύγει από τις ΗΠΑ για την Ιταλία όπου και ξεκινά ένα ειδύλλιο με μια γυναίκα που κρύβει ένα σκοτεινό μυστικό...

Valentine [2001]

Ένα νεανικό slasher στα χνάρια των ταινιών Scream, Urban Legend και I Know What You Did Last Summer, με «άρωμα» Αγίου Βαλεντίνου.

Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα γυναικών στο Σαν Φρανσίσκο, οι οποίες καταδιώκονται από έναν serial killer που φοράει μάσκα του θεού της αγάπης, της έλξης και της στοργής, Cupid.

Σίγουρα το Valentine δεν είναι η πιο δυνατή ταινία της λίστας μας, ωστόσο περιέχει ορισμένες ευρηματικές σκηνές gore και σασπένς και έναν άκρως εμπορικό (για την σημερινή ημέρα) τίτλο.



The Love Witch [2016]

Μια διαφορετική ταινία τρόμου για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, για νοσταλγούς της μακρινής δεκαετίας του 60'.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από μια μάγισσα, την Ιλέιν, με έντονη ερωτική διάθεση, η οποία χρησιμοποιεί ξόρκια και μαγικά για να κάνει τους άνδρες να την ερωτευτούν. Όταν βρίσκει τον άντρα των ονείρων της, είναι αποφασισμένη να διαπράξει μέχρι και φόνο για να τον κάνει δικό της.

May [2002]

Το May είναι μια ιδιαίτερη ταινία τρόμου με έντονα στοιχεία μαύρης κωμωδίας που κέρδισε τις επευφημίες των κριτικών παγκοσμίως.

Η May (όπως είναι και ο τίτλος της ταινίας), είναι μια μοναχική και προβληματική κοπέλα που εργάζεται σε νοσοκομείο ζώων. Όταν νιώσει την απόρριψη από φίλους και ερωτικούς συντρόφους, θα οδηγηθεί σε ένα φοβερά βίαιο ξέσπασμα.

Η ταινία κυλάει αργά, με ενδιαφέρουσες όμως στιγμές και «απογειώνεται» με πλούσιες σε gore και παράνοια σκηνές, που αποζημιώνουν.

Gerald's Game [2017]

Η ταινία αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του «βασιλιά» του τρόμου, Stephen King, με αρκετές σκηνές gore και υπόθεση που καθηλώνει, έχοντας αρκετές ανατροπές.

Ο Gerald και η Jessie Burlingame πηγαίνουν στην εξοχική τους κατοικία, ένα ζεστό Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη για ένα ρομαντικό διάλειμμα από την καθημερινότητα. Εκείνη δένεται με χειροπέδες στο κρεβάτι, έτοιμη για ερωτικά παιχνίδια με τον σύζυγό της. Τα πράγματα όμως, παίρνουν μια απρόβλεπτη και τραγική στροφή.



The Trip [2021]

Από τον δημιουργό της μαύρης, αιματοβαμμένης κωμωδίας Dead Snow, έρχεται μια ταινία από τη Νορβηγία, που δεν προϊδεάζει για το τι θα παρακολουθήσει. Το αποτέλεσμα, είναι εξαιρετικό και άκρως διασκεδαστικό γιατί εκτός από άφθονο αίμα, το φιλμ έχει αρκετές ανατροπές.

Ένα παντρεμένο ζευγάρι πηγαίνει διακοπές στο εξοχικό του στο δάσος. Οι δυο τους έχουν σκοπό να δολοφονήσουν ο ένας τον άλλον, όμως μια απρόβλεπτη απειλή τρομοκρατεί το ζεύγος αναγκάζοντάς το να δώσει έναν άνισο αγώνα επιβίωσης.



Raising Cain [1992]

Από τον μετρ των ερωτικών θρίλερ και έναν εκ των κορυφαίων σκηνοθετών όλων των εποχών, τον Μπράιαν Ντε Πάλμα.

Το Raising Cain επικεντρώνεται στο νοσηρό σχέδιο ενός διαταραγμένου ψυχολόγου ο οποίος απαγάγει μικρά παιδιά για να μελετήσει και να διαπλάσει τον ψυχικό τους κόσμο, κάνοντας ανήθικα πειράματα. Η υποψιασμένη σύζυγός του τον αναζητά -όπως και η αστυνομία- για να σώσει την κόρη της από τα παρανοϊκά σχέδιά του.

Το «Χιτσκοκ-ικό» θρίλερ, διαδραματίζεται την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, και παρά τις μέτριες κριτικές που έλαβε μόλις βγήκε στις μεγάλες αίθουσες, κατάφερε να στοιχειώσει τους έφηβους των 90s μέχρι και σήμερα.



Happy Death Day [2017]

Έχοντας πιασάρικο τίτλο, η ταινία Happy Death Day παραπέμπει σε ταινίες slasher της δεκαετίας του '80, όπως το Bloody Birthday, το April's Fools Day και το Happy Birthday To Me. Ωστόσο, επιχειρεί να ξεχωρίσει από τις μάζες, προσφέροντας στιγμές γέλιου, και ένα σενάριο που θυμίζει την κωμωδία με τον Μπιλ Μάρεϊ, Groundhog Day (Η Μέρα της Μαρμότας).

Μια νεαρή φοιτήτρια δολοφονείται στα γενέθλιά της από έναν μασκοφόρο. Μετά τον φόνο της, ξυπνάει συνέχεια στο ίδιο μέρος όπου ξύπνησε και την προηγούμενη μέρα, ζώντας ξανά και ξανά την ημέρα της βάναυσης δολοφονίας της, με όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό όμως την βοηθάει να βρει την ταυτότητα του δράστη.

Ready or Not [2019]

Ένα «πάντρεμα» ταινίας slasher με Agatha Christie είναι η ταινία Ready or Not, που έκοψε αρκετά εισιτήρια όταν προβλήθηκε την προ-Covid εποχή στη χώρα μας.

Στο Ready or Not, μία νύφη βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής της, και μάλιστα τη νύχτα του γάμου της, στην έπαυλη του ευκατάστατου συζύγου της. Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να τηρήσουν ένα παλιό έθιμο και να παίξουν ένα θανατηφόρο παιχνίδι με θύμα την όμορφη νύφη.

Dracula [1992]

Από τη λίστα με τις ταινίας τρόμου για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δεν θα μπορούσε να λείπει το αριστούργημα του Φράνσις Φορντ Κόπολα, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Μπραμ Στόκερ.

Πόσο εύκολο είναι να βρούμε το ελιξίριο για την αιώνια ζωή ή το μυστικό για την παντοτινή αγάπη;

Πρόκειται για μία από τις πιο γοητευτικές κινηματογραφικές μεταφορές της ιστορίας του απέθαντου κόμη, δια χειρός του σπουδαίου σκηνοθέτη, με ένα ταλαντούχο cast και φανταστικά σκηνικά και μουσική.

Το 1462, ένας ιππότης από την Τρανσυλβανία, γνωστός ως Δράκουλας (Gary Oldman) υπέρμαχος του Χριστιανισμού, επιστρέφει από τον πόλεμο ενάντια στους Τούρκους και βρίσκει τη γυναίκα του, Elisabeta (Winona Ryder) νεκρή.

Η εκκλησία αρνείται τις τιμές στη νεκρή πριγκίπισσα επειδή αυτοκτόνησε με αποτέλεσμα ο ιππότης να αποκηρύξει τη θρησκεία δίνοντας όρκο πως θα εκδικηθεί. Τέσσερις αιώνες αργότερα, οι πληγές του δεν έχουν κλείσει...

Audition [1999]

Το Audition (ιαπωνικός τίτλος «Odishon») μας μεταφέρει σε έναν σουρεαλιστικό κόσμο ερωτισμού και σαδιστικών παιχνιδιών, σε μια από τις καλύτερες ταινίες τρόμου των 90s και του ασιατικού κινηματογράφου.

Ένας χήρος, τηλεοπτικός παραγωγός, αναζητά γυναίκα-σύντροφο μέσω μιας οντισιόν. Η κοπέλα όμως που τελικά τον κερδίζει, κρύβει μια μυστηριώδη και επικίνδυνη ταυτότητα.

Warm Bodies [2013]

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Isaac Marion, η ρομαντική ταινία τρόμου Warm Bodies, προσφέρει μια διαφορετική πτυχή στο «κουρασμένο» είδος των φιλμ με θέμα τα ζόμπι.

Ένας μυστηριώδης ιός εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, μετατρέποντας τους πολίτες σε πεινασμένα ζόμπι χωρίς αναμνήσεις και αισθήματα. Οι ελάχιστοι θνητοί που γλίτωσαν από την επέλαση του ιού παραμένουν στοιβαγμένοι και κατατρομαγμένοι σε πλήρη οχύρωση, αναπολώντας το ευτυχισμένο τους παρελθόν.