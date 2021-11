Πριν γίνουν πλούσιοι και διάσημοι, αυτοί οι σταρ ήταν κάποτε άστεγοι | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Πριν αυτοί οι σταρ αρχίσουν να περπατούν σε κόκκινα χαλιά και να υπογράφουν αυτόγραφα σε θαυμαστές που φωνάζουν το όνομά τους, ήταν άστεγοι.

Μερικοί από τους πλουσιότερους και πιο επιτυχημένους ανθρώπους στον κόσμο δεν ξεκίνησαν έτσι. Περνούσαν νύχτες κοιμώμενοι στους δρόμους, στα αυτοκίνητά τους ή σε καναπέδες φίλων. Ορισμένες από αυτές τις διασημότητες πάλευαν με τον εθισμό ή προσπαθούσαν να τα καταφέρουν μόνοι τους ενώ κυνηγούσαν τα όνειρά τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, πολλοί κατέχουν τίτλους βραβείων Όσκαρ, Γκράμι και Έμμυ και έχουν κερδίσει τον σεβασμό και τον θαυμασμό των συναδέλφων τους και των θαυμαστών τους σε όλο τον κόσμο.

Εδώ είναι μερικές από τις απίστευτες ιστορίες ανθρώπων που μετέτρεψαν την ατυχία σε μεγάλη επιτυχία. Οι ιστορίες τους δείχνουν ότι ακόμη και οι πιο δύσκολες καταστάσεις μπορούν να ανατραπούν. Από τον Τσάρλι Τσάπλιν ως την Τζένιφερ Λόπεζ, αυτοί οι πλούσιοι και διάσημοι άνθρωποι μετέτρεψαν την ατυχία σε μεγάλη επιτυχία. Κι όπως φαίνεται, αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στις ταινίες.

Χάλι Μπέρι

Η βραβευμένη με Όσκαρ Χάλι Μπέρι έμεινε κάποτε σε ένα καταφύγιο αστέγων στα 20 της.



Όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να γίνει ηθοποιός στα 21 της, η Μπέρι ξέμεινε από χρήματα και η μητέρα της αποφάσισε ότι το καλύτερο θα ήταν να μην στείλει στην κόρη της περισσότερα μετρητά, ανέφερε το People.



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ηθοποιός είπε ότι έμεινε σε ένα καταφύγιο αστέγων. Σε μια συνέντευξη στο Reader's Digest, η Χάλι Μπέρι είπε: «Μου δίδαξε πώς να φροντίζω τον εαυτό μου και ότι μπορούσα να ζήσω οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε να πάω σε ένα καταφύγιο για ένα μικρό διάστημα ή να ζήσω με τους πόρους μου, που ήταν πενιχροί.Έγινα ο άνθρωπος που ξέρει ότι πάντα θα τα καταφέρω με τον δικό μου δρόμο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χάλι Μπέρι στην 93η Τελετή Απονομής των Όσκαρ / Φωτογραφία: ΑΡ

Τζέιμς Κάμερον

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον ζούσε στο αυτοκίνητό του πριν πουλήσει τα δικαιώματα του «The Terminator» για 1 μόλις δολάριο.



Όταν ο Κάμερον έγραφε το «The Terminator», «μετά βίας τα έβγαζε πέρα, ζούσε ακόμα και στο αυτοκίνητό του για ένα διάστημα», σύμφωνα με το IGN.



Αλλά το κύριο μέλημά του εκείνη την εποχή δεν ήταν τα χρήματα. Ήταν αποφασισμένος να σκηνοθετήσει το σενάριό του παρά την περιορισμένη εμπειρία του.

Όταν παρουσίαζε το «The Terminator» (Ο Εξολοθρευτής) σε συναντήσεις, οι εταιρείες παραγωγής είπαν ότι τους άρεσε το σενάριο, αλλά δεν τους άρεσε η ιδέα να είναι υπεύθυνος.



Ο Κάμερον επέμενε και συνεργάστηκε με την παραγωγό Γκέιλ Αν Χερντ, η οποία αγόρασε τα δικαιώματα του σεναρίου για 1 δολάριο και ονόμασε τον Κάμερον σκηνοθέτη. Η ταινία κέρδισε 78 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Τζιμ Κάρεϊ

Ο διάσημος κωμικός Τζιμ Κάρεϊ, κάποτε ζούσε σε ένα φορτηγάκι και σε μια σκηνή στο μπροστινό γκαζόν της αδελφής του.



Σύμφωνα με τη βιογραφία «Jim Carrey», ο ηθοποιός παράτησε το λύκειο και έζησε σε βανάκι με την οικογένειά του σε διάφορα μέρη σε όλο τον Καναδά. Τελικά μετακόμισαν σε μια σκηνή στο γκαζόν της μεγαλύτερης αδερφής του και πάρκαραν το φορτηγό στο δρόμο.



Ο Κάρεϊ είπε ότι ήταν κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων οικονομικών περιόδων που μεγάλωνε όταν ανέπτυξε την αίσθηση του χιούμορ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζιμ Κάρεϊ / Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP

Κρις Πρατ

Ο πρωταγωνιστής του «Jurassic World» Κρις Πρατ ζούσε από ένα βαν στο Μάουι της Χαβάης.



Σε ηλικία 19 ετών, δέχτηκε ένα εισιτήριο για το Μάουι της Χαβάης από έναν φίλο του και δημιούργησε μια ταπεινή κατοικία σε ένα φορτηγό γεμάτο από ψύλλους και ποντίκια.



«Απλώς πίναμε και καπνίζαμε χόρτο και εργαζόμασταν ελάχιστες ώρες, 15-20 ώρες την εβδομάδα, ίσα για να καλύψουμε το αέριο, το φαγητό και τις προμήθειες ψαρέματος», έχει δηλώσει ο Πρτ. «Ξέρεις ότι ήταν μια γοητευτική στιγμή».



Την ίδια χρονιά, η ηθοποιός Ρέι Ντον Τσόνγκ συνάντησε τον Πρατ, εντυπωσιάστηκε από την καλή του εμφάνιση και του έδωσε έναν ρόλο στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, «Cursed Part III».

«Τη στιγμή που μου είπε ότι με έφερνε στο Λος Άντζελες, το ήξερα», είπε. «Έλεγα: “Αυτό θα κάνω στην υπόλοιπη ζωή μου”».

Κρις Γκάρντνερ

Ο εκατομμυριούχος Κρις Γκάρντνερ, ο οποίος είναι η πηγή έμπνευσης στης ταινίας «The Pursuit of Happyness» (Το κυνήγι της ευτυχίας), ήταν άστεγος με έναν μικρό γιο, ενώ συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τα οικονομικά.



Εκτός από μια ταινία βασισμένη στη ζωή του με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ, ο Γκάρντνερ έχει επίσης δύο βιβλία μπεστ σέλερ στους New York Times: την αυτοβιογραφία του "The Pursuit of Happyness" και "Start Where You Are: Life Lessons in Getting from Where You Are to Where You Want to Be."

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά πριν μοιραστεί την ιστορία του με τον κόσμο, ο Γκάρντνερ ζούσε στους δρόμους με τον μικρό γιο του. Εκείνη την εποχή, προσπαθούσε να ακολουθήσει μια καριέρα στα χρηματοοικονομικά παρόλο που δεν είχε καμία εμπειρία σε αυτό ή ακόμη και πτυχίο κολεγίου.



Έλαβε μια θέση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Dean Witter Reynolds, αλλά δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να ζήσει από τον μικρό μισθό, και η γυναίκα του τελικά τον παράτησε.



Σήμερα ο Γκάρντνερ είναι ένας παρακινητικός ομιλητής και Διευθύνων Σύμβουλος της Gardner Rich LLC με γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Σικάγο και το Σαν Φρανσίσκο.

Γουίλ Σμιθ, Κρις Γκάρντνερ / Φωτογραφία: Shutterstock

Σανάια Τουέιν

Η Σανάια Τουέιν κοιμόταν σε ένα καταφύγιο αστέγων με τη μητέρα και τα αδέρφια της. Πριν κερδίσει πέντε βραβεία Grammy, η σταρ της κάντρι μουσικης ήταν άστεγη. Σύμφωνα με το Time, μεγάλωσε σε ένα κακοποιητικό σπίτι και πέρασε χρόνο σε ένα καταφύγιο αστέγων στο Τορόντο, μαζί με τη μητέρα και τα αδέρφια της.



Η Τουέιν γράφει για αυτή την εμπειρία στα απομνημονεύματά της, «From this Moment On». Στη δημοσίευση του 2011, γράφει, «Η μαμά βγήκε από το αυτοκίνητο για να χρησιμοποιήσει καρτοτηλέφωνο ενώ καθόμασταν και περιμέναμε στο αυτοκίνητο. Επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα με ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο είχε γράψει τη διεύθυνση ενός καταφυγίου αστέγων. Εκείνο το βράδυ, κοιμηθήκαμε σε ένα γεμάτο, πνιγμένο μέρος με ράντζα απλωμένα κατά μήκος των τοίχων μιας σειράς από ευρύχωρα, ανοιχτά δωμάτια σχεδιασμένα για μεγάλες ομάδες ανθρώπων»

Ντάνιελ Κρεγκ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ, γνωστός και ως Τζέιμς Μποντ, λέγεται ότι κάποτε έπρεπε να κοιμηθεί σε παγκάκια σε πάρκα στο Λονδίνο.



Ο Κρεγκ έχει τώρα στο βιογραφικό του αρκετές ταινίες που έχουν αναγνωριστεί από τους κριτικούς, αλλά η The Independent ανέφερε ότι ο ηθοποιός του «007» δούλευε ως σερβιτόρος και κοιμόταν ακόμη και σε παγκάκια πάρκων νωρίς στην καριέρα του ως ηθοποιός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ντάνιελ Κρεγκ / Φωτογραφία: ΑΡ

Έλλα Φιτζέραλντ

Η τραγουδίστρια Έλλα Φιτζέραλντ ήταν άστεγη πριν γίνει η βασίλισσα της τζαζ.



Τραγούδησε για τον Πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981, αλλά πριν γίνει «αναμφισβήτητα η καλύτερη τραγουδίστρια της τζαζ όλων των εποχών», η Φιτζέραλντ ήταν μια άστεγη έφηβη δραπέτης μέχρι το ντεμπούτο της στο θέατρο Apollo το 1934.



Η φωνή της, της έδωσε τεράστια φήμη. Κέρδισε 13 βραβεία Grammy και έλαβε μετάλλια από τους προέδρους Ρίγκαν και Τζορτζ Μπους.



Πέθανε το 1996 και το πρόσωπό της εμφανίστηκε σε ταχυδρομικό γραμματόσημο των ΗΠΑ το 2007.

Τζένιφερ Λόπεζ

Μετά από καβγά με τη μητέρα της, η Τζένιφερ Λόπες ως έφηβη, κοιμόταν σε έναν καναπέ για μερικούς μήνες. Όχι όμως τον καναπέ του σπιτιού της.

Το περιοδικό W Magazine ανέφερε ότι όταν η Λόπεζ ήταν 18 ετών, ήθελε να γίνει χορεύτρια, ενώ η μητέρα της ήθελε να πάει στο κολέγιο. Έτσι η Λατίνα σταρ έφυγε και άρχισε να κοιμάται στον καναπέ του στούντιο χορού της. «Ήμουν άστεγη, αλλά της είπα: “Αυτό πρέπει να κάνω”», είπε η Λόπεζ στον W.



Λίγους μήνες αργότερα έπιασε δουλειά χορεύοντας στην Ευρώπη και όταν επέστρεψε, έκλεισε το "In Living Color" και έγινε ένα Fly Girl, κάτι που αποδείχτηκε το μεγάλο της «μπαμ».



Το Forbes εκτιμά ότι η 46χρονη τραγουδίστρια, ηθοποιός, παραγωγός και σχεδιάστρια αξίζει τώρα 47,5 εκατομμύρια δολάρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζένιφερ Λόπεζ / Φωτογραφία: ΑΡ

Χάρι Χουντίνι

Πριν γίνει ο μεγαλύτερος μάγος, ο Χάρι Χουντίνι έφυγε από το σπίτι σε ηλικία 12 ετών.



Σε νεαρή ηλικία, ο Χουντίνι ήξερε ότι ήθελε να γίνει μάγος και έφυγε από το σπίτι πηδώντας ένα φορτηγό αυτοκίνητο, καταλήγωντας στο Μιζούρι.



Λίγα χρόνια αργότερα, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με τον πατέρα του, αλλά ήταν τόσο φτωχοί που ο Χουντίνι έπρεπε να ζητιανεύει στους δρόμους. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως μάγος στα 17 του.

Χίλαρι Σουάνκ

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Χίλαρι Σουάνκ, ζούσε σε ένα αυτοκίνητο με τη μητέρα της ενώ έκαναν αποταμίευση για ένα διαμέρισμα στο Λος Άντζελες.



Σύμφωνα με το Time, η Σουάνκ, η οποία μεγάλωσε σε ένα οικισμό με τροχόσπιτα, μετακόμισε στην Καλιφόρνια με τη μητέρα της ως έφηβη για να ακολουθήσει μια καριέρα στην υποκριτική.



Πριν αναλάβει ρόλους, αυτή και η μαμά της ζούσαν σε ένα αυτοκίνητο και έμειναν σε ένα άδειο σπίτι για μερικούς μήνες.

«Είχαμε έναν φίλο που πουλούσε το σπίτι του. Και έτσι είπε, "Ξέρεις, δεν υπάρχουν έπιπλα, αλλά μπορείς να μείνεις εκεί τη νύχτα. Και μετά, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να φύγετε, για να προσπαθήσω να το πουλήσω». Έτσι λοιπόν, πήραμε στρώματα αέρα, κοιμηθήκαμε σε αυτά και φύγαμε το πρωί». Η Χίλαρι Σουάνκ, είναι πλέον κάτοχος δύο βραβείων Όσκαρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χίλαρι Σουάνκ / Φωτογραφία: Shutterstock

Τσάρλι Τσάπλιν

Πριν από την ηλικία των 10 ετών, ο Τσάρλι Τσάπλιν έπρεπε να βρει πώς να βιοποριστεί στους δρόμους του Λονδίνου.



Μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του μπήκε σε ψυχιατρείο και το νεαρό αγόρι και ο αδερφός του έπρεπε να προσπαθήσουν να ζήσουν μόνοι τους, σύμφωνα με το CharlieChaplin.com.

Καθώς και οι δύο γονείς του ασχολούνταν με τη show business, ο Τσάπλιν και ο αδερφός του αποφάσισαν να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Σήμερα, ο Τσάρλι Τσάπλιν, είναι γνωστός ως ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής του βωβού κινηματογράφου.

Κέλι Κλάρκσον

Η Κέλι Κλάρκσον κοιμόταν στο αυτοκίνητό της πριν περάσει τελικά από οντισιόν για το «American Idol».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Time αναφέρει ότι αν και η Κέλι Κλάρκσον αναγνωρίζεται πλέον ως μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες επιτυχίας από το "American Idol", ήταν άστεγη κατά την πρώιμη καριέρα της ως τραγουδίστρια. Καθώς πάλευε να βρει δουλειά ως διασκεδάστρια στο Λος Άντζελες, η Κλάρκσον κατέφυγε να ζήσει στο αυτοκίνητό της αφού το διαμέρισμά της υπέστη ζημιά από πυρκαγιά.

Η σταρ τελικά επέστρεψε στην πολιτεία της, το Τέξας, όπου πέρασε από οντισιόν για το «American Idol». Έγινε η πρώτη νικήτρια του σόου και η φήμη της θα εκτοξευόταν από εκεί πέρα.