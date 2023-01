Δέκα ζευγάρια στην πραγματική ζωή που έχουν υποδυθεί τους εραστές στην οθόνη - iefimerida.gr

Μερικές φορές ένα ζευγάρι στην οθόνη είναι απλώς αυτό - ηθοποιοί που πείθουν το κοινό τους για το φλογερό πάθος τους με το ταλέντο τους.

Σε άλλες περιπτώσεις, η ερμηνεία καταλήγει να πυροδοτεί ένα πραγματικό ρομάντζο που οδηγεί σε γάμο. Και, έπειτα, υπάρχουν μερικά τηλεοπτικά και κινηματογραφικά ζευγάρια που ξεκίνησαν στην πραγματικότητα πολύ πριν μεταφερθούν στις οθόνες μας.

Ακολουθούν 10 παραδείγματα ζευγαριών της πραγματικής ζωής που έχουν υποδυθεί τους συντρόφους στην οθόνη.

Melissa McCarthy και Ben Falcone (Bridesmaids)

Αφού γνωρίστηκαν ως φίλοι στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Melissa McCarthy και ο Ben Falcone έγιναν ζευγάρι το 1998, αφού παρακολούθησαν μαζί μαθήματα συγγραφής σε ένα θέατρο αυτοσχεδιασμού του Λος Άντζελες.

Παντρεύτηκαν το 2005 και, παρόλο που ο Falcone μοιράστηκε επίσης μια σκηνή με τη McCarthy σε ένα επεισόδιο του Gilmore Girls το 2003, υποδύθηκαν για πρώτη φορά ένα ζευγάρι στην κωμωδία του 2011 «Bridesmaids». Η McCarthy υποδύθηκε τη Megan, την ατίθαση αδελφή του γαμπρού, ενώ ο Falcone ήταν ένας μυστικός ιπτάμενος που τελικά υποκύπτει στη γοητεία της. Έκτοτε, έχουν επίσης εμφανιστεί μαζί στις ταινίες «Identity Thief» και «The Boss».

Melissa McCarthy και Ben Falcone

Kirsten Dunst και Jesse Plemons (The Power of the Dog)

Το πλατό του Fargo αποτέλεσε την αφετηρία για την ερωτική ιστορία της Kirsten Dunst και του Jesse Plemons. Αφού ξεκίνησαν τους ρόλους τους ως οι αγαπημένοι από το λύκειο Peggy και Ed το 2015, δεν συνδέθηκαν ρομαντικά μέχρι την επόμενη χρονιά.

Η επόμενη περιπέτειά τους στην οθόνη ήρθε το 2021 στην ταινία «The Power of the Dog», για την οποία η Dunst έλαβε υποψηφιότητα καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στα Όσκαρ, ενώ ο Plemons ήταν υποψήφιος στην κατηγορία καλύτερος ηθοποιός. Αν και κανείς από τους δύο δεν πήρε αγαλματίδιο από την τελετή του Μαρτίου του 2022, είχαν πολλά να γιορτάσουν λίγους μήνες αργότερα, όταν παντρεύτηκαν στην Τζαμάικα. Η Dunst και ο Plemons έχουν δύο γιους μαζί.

Kirsten Dunst και Jesse Plemons

Will Smith και Jada Pinkett Smith

Σήμερα, οι Will Smith και Jada Pinkett Smith είναι ένα από τα πιο γνωστά (και πολυσυζητημένα) ζευγάρια του Χόλιγουντ. Η ιστορία των Smiths ξεκίνησε το 1994, όταν η Pinkett Smith πέρασε ανεπιτυχώς από οντισιόν για έναν ρόλο στο The Fresh Prince of Bel-Air. Άρχισαν να βγαίνουν τον επόμενο χρόνο και παντρεύτηκαν το 1997.

Το 2001 εμφανίστηκαν στην οθόνη ως ζευγάρι για άλλη μια φορά στην ταινία Ali. Η Pinkett Smith υποδύθηκε τη Sonji Roi, την πρώτη σύζυγο του Muhammad Ali, ενώ τον σπουδαίο πυγμάχο υποδύθηκε ο Smith σε μια ερμηνεία που ήταν υποψήφια για Όσκαρ.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά μαζί: τον Τζέιντεν και τη Γουίλοου, καθώς και τον μεγαλύτερο γιο του Σμιθ, τον Τρέι, από τον πρώτο του γάμο.

Will Smith και Jada Pinkett Smith / Φωτογραφία: Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP



Τομ Κρουζ και Νικόλ Κίντμαν (Eyes Wide Shut)

Ένα από τα σημαντικότερα A-list ζευγάρια της δεκαετίας του '90, ο Τομ Κρουζ και η Νικόλ Κίντμαν γνωρίστηκαν για πρώτη φορά αφού έπαιξαν τους εραστές στην ταινία του 1990 «Days of Thunder». Παντρεύτηκαν μέσα σε λίγους μήνες από τη γνωριμία τους και μέχρι το διαζύγιό τους το 2001, είχαν επίσης πρωταγωνιστήσει ως ζευγάρι στο ρομαντικό δράμα «Far and Away» (1992) και στο ερωτικό θρίλερ «Eyes Wide Shut» (1999).

Tom Cruise και Nicole Kidman / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello

John Krasinski και Emily Blunt (A Quiet Place)

Αφού άρχισαν να βγαίνουν τον Νοέμβριο του 2008, ο John Krasinski και η Emily Blunt παντρεύτηκαν στο Κόμο της Ιταλίας το 2010. Χρειάστηκε να φτάσουν μέχρι το 2018 για να μεταφέρουν το ειδύλλιό τους στην οθόνη στο μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ «A Quiet Place».

Σε σκηνοθεσία και σενάριο του Krasinski, η ταινία παρουσιάζει το ζευγάρι ως γονείς που πρέπει να κρατήσουν την οικογένειά τους ασφαλή από τυφλά τέρατα-δολοφόνους που διαθέτουν οξεία ικανότητα ακοής.

John Krasinski και Emily Blunt / Φωτογραφία: Willy Sanjuan/Invision/AP

Viola Davis και Julius Tennon (How to Get Away with Murder)

Η Viola Davis παντρεύτηκε τον συνάδελφό της ηθοποιό Julius Tennon το 2003. Αν και οι περισσότερες επαγγελματικές τους συνεργασίες είναι εκτός οθόνης, μέσω της εταιρείας παραγωγής τους JuVee Productions το ζευγάρι είχε επίσης μια φανταστική ρομαντική σχέση σε ένα επεισόδιο της τέταρτης σεζόν του «How to Get Away With Murder» το 2018.

Ο χαρακτήρας της Davis, Annalise Keating, συναντά έναν όμορφο ξένο, τον οποίο υποδύεται ο Tennon, σε μια πτήση, και αργότερα επισκέπτονται μαζί ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Viola Davis και Julius Tennon / Φωτογραφία: Vianney Le Caer/Invision/AP

Ben Stiller και Christine Taylor (Zoolander)

Οι κωμικοί ηθοποιοί Μπεν Στίλερ και Κριστίν Τέιλορ γνωρίστηκαν στη δουλειά τους κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του πιλοτικού επεισοδίου της σειράς Heat Vision και Jack που δεν πήρε ποτέ μπρος το 1999. Ξεκίνησαν σχέση και στη συνέχεια πρωταγωνίστησαν μαζί σε αρκετές ταινίες, με πρώτη το «Zoolander» το 2001.

Ben Stiller και Christine Taylor / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Angela Bassett και Courtney B Vance (ER)

Η Angela Bassett γνώρισε για πρώτη φορά τον σύζυγό της, τον συνάδελφό της ηθοποιό Courtney B Vance, όταν ήταν φοιτητές στο Yale School of Drama το 1986. Ωστόσο, το ειδύλλιό τους δεν άνθησε παρά μια δεκαετία αργότερα και παντρεύτηκαν το 1997.

Το 2009 σηματοδότησε την πρώτη τους εμφάνιση ως ζευγάρι στην οθόνη. Η Bassett υποδυόταν την dr Cate Banfield στο ER και ο Vance εντάχθηκε στο καστ ως ο σύζυγός της Russell, στη 15η και τελευταία σεζόν του ιατρικού δράματος. Πριν από αυτό είχαν υποδυθεί ένα ζευγάρι σε μια παραγωγή του His Girl Friday στο θέατρο Guthrie στη Μινεάπολη της Μινεσότα το 2005.

Angela Bassett και Courtney B Vance / Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP

Edward Burns και Maxine Bahns (She's the One)

Ο Έντουαρντ Μπερνς έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στη ρομαντική κωμωδία «She's the One» του 1996 και επέλεξε για να παίξει το ερωτικό ενδιαφέρον του χαρακτήρα του, την τότε φίλη του, τη Μαξίν Μπάουνς. Αν και η ταινία έλαβε μέτριες κριτικές, το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής κρατήθηκε για την ερμηνεία της Bahns.

«Πετάξτε μια πέτρα από το παράθυρο και είναι σίγουρο ότι θα χτυπήσει κάποιον με περισσότερο υποκριτικό ταλέντο από την Bahns», έγραψε τότε ο κριτικός Mick LaSalle, προσθέτοντας: «Κατά κάποιον τρόπο, είναι μάλλον γλυκό που ο Burns συνεχίζει να επιλέγει την Bahns. Αλλά το "She's the One" θα ήταν πολύ καλύτερο αν ο Μπερνς είχε δώσει στην Τζένιφερ Άνιστον τον ρόλο της Bahns».

Η σχέση αυτή δεν έμελλε να διαρκέσει. Ο Burns παντρεύτηκε το μοντέλο Christy Turlington το 2003, ενώ η Bahns εξακολουθεί να παίζει, με τον πιο πρόσφατο ρόλο της να είναι στην ταινία του Nicholas Winding Refn «Too Old to Die Young» του 2019.

Edward Burns και Maxine Bahns / Φωτογραφία: Getty Images

Faith Hill και Tim McGraw (1883)

Παρόλο που έχουν περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας τους κάνοντας μουσική μαζί, οι αστέρες της country και ηθοποιοί Faith Hill και Tim McGraw έκαναν το ντεμπούτο τους ως ζευγάρι στην υποκριτική μόνο για μία σεζόν στο δράμα του 2021 «1883».

Ένα spin-off της επιτυχημένης σε τηλεθέαση σειράς «Yellowstone», το «1883» αφηγήθηκε την ιστορία των προγόνων της οικογένειας Dutton και το δύσκολο ταξίδι τους από το Τέξας στις δυτικές Πολιτείες. Οι Hill και McGraw υποδύονται το παντρεμένο ζευγάρι Margaret και James Dutton. Δεδομένου ότι το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 1996 και έχει τρεις κόρες, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι θα ήταν εύκολο για αυτούς να μεταφέρουν τη σχέση τους στην οθόνη.

Ωστόσο, η Hill δήλωσε ότι, για να διασφαλίσει ότι θα εντρυφήσει πλήρως στον χαρακτήρα, αρνήθηκε να κάνει πρόβα τις ατάκες με τον σύζυγό της στο σπίτι. «Για μένα ήταν εκτός ορίων και έτσι έπρεπε να γίνει», εξήγησε στην εφημερίδα The Independent το 2022. «Όταν είσαι με κάποιον για τόσον καιρό και τον γνωρίζεις τόσο καλά και το αντίστροφο… Ήθελα να γνωρίσω τον Τζέιμς και εκείνος έπρεπε να γνωρίσει τη Μάργκαρετ».

Faith Hill και Tim McGraw / Φωτογραφία: Joel C Ryan/Invision/AP)