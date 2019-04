ΥΓΕΙΑ: 8ο Συνέδριο Διακαθετηριακής Θεραπείας Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών

Το Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων και η Β’ Καρδιοχειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ συνδιοργανώνουν το 8ο Συνέδριο Διακαθετηριακών Βαλβίδων, «Transcatheter Heart Valves Greece 2019» που θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 3-4 Μαΐου του 2019.

Πρόκειται για το μοναδικό Συνέδριο στην Ελλάδα, που έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τις εξελίξεις στον τομέα της Διακαθετηριακής θεραπείας των Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών, τα τελευταία χρόνια. Φιλοδοξία του Υγεία, είναι για μία ακόμη χρονιά το Συνέδριο, να αποτελέσει τον τόπο επιστημονικής συνάντησης όλων των εμπλεκόμενων μελών και φορέων, διάδοσης των νεότερων δεδομένων, παρουσίασης πραγματικών επεμβάσεων και κριτικών συζητήσεων για τη βέλτιστη εφαρμογή στη χώρα μας, μεγιστοποιώντας τα οφέλη όλων των ασθενών.

Η ανάπτυξη, η κλινική εφαρμογή και φυσικά η αποτελεσματικότητα των διαδερμικών θεραπειών των βαλβίδων της καρδιάς αποτελούν ένα φωτεινό παράδειγμα για το πως οι νέες τεχνολογίες μπορούν να απλουστεύσουν την αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων. Σήμερα οι παθήσεις της αορτικής, μιτροειδούς και πνευμονικής βαλβίδας, αντιμετωπίζονται πλέον διαδερμικά σε αρκετούς ασθενείς αποφεύγοντας το κλασσικό ανοικτό χειρουργείο, ενώ οι ερευνητικές διαδερμικές θεραπείες της τριγλώχινας βαλβίδας βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο κλινικής εφαρμογής.

Οι εξελίξεις στον τομέα της Διακαθετηριακής θεραπείας των Καρδιακών Βαλβιδοπαθειών είναι ραγδαίες και δεν είναι υπερβολικό να ειπωθεί ότι τα ισχύοντα μεταβάλλονται σε ετήσια βάση. Για παράδειγμα, μόνο το τελευταίο εξάμηνο τα αποτελέσματα τριών (3) μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών υποστηρίζουν πλέον την επέκταση της διαδερμικής αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας στους περισσότερους ασθενείς που πάσχουν από στένωση αυτής, ενώ ενισχύθηκε και η θέση της διαδερμικής θεραπείας μιτροειδούς βαλβίδας.

Μεταξύ άλλων, στο συνέδριο θα συμμετέχουν ως ομιλητές κορυφαίοι Καρδιολόγοι και Καρδιοχειρουργοί από τα μεγαλύτερα κέντρα της Αμερικής και της Ευρώπης: George Dangas (Mt. Sinai, New York), Samir Kapadia (Cleveland Clinic, Ohio), Saibal Kar (Cedars-Sinai, California), Markus Kasel (German Heart Center, Germany), Neil Kleiman (Methodist Hospital, Texas), Susheel Kodali (Columbia U., New York), Francesco Maisano (University Hospital of Zurich - Zurich, Switzerland), Roxana Mehran (Mt. Sinai, New York), Mehmet Ali Oto (Memorial Ankara Hospital, Ankara-Turkey), Nicolas Van Mieghem (Erasmus Medical Center, The Netherlands), James Velianou (McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada).