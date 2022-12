Urban Wellness Hub: Πώς ένας Ελληνοκύπριος εμπνέεται και αποτυπώνει ένα πρωτοποριακό mall υγείας, ομορφιάς & well being - iefimerida.gr

Dr. Νίκος Μεταξωτός M.D., Ph.D.: «Oι συνεργάτες μου κι εγώ οραματιστήκαμε και σχεδιάσαμε το πρώτο Urban Wellness Hub από τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. ‘Ένα mall που απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους αναζητούν υπηρεσίες και προϊόντα υγείας, ομορφιάς, αισθητικής ιατρικής και well-being. Διαφορετικά brands από το χώρο του antiaging και wellness ενώνονται κάτω από μία στέγη και γίνονται ο νέος προορισμός του απόλυτου well-being».

Ένας Ελληνοκύπριος βρίσκεται πίσω από τη σύλληψη και το σχεδιασμό μιας φιλόδοξης επένδυσης εκτός Ελλάδας, που βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, με το σχεδιασμό της κατασκευής ενός σύγχρονου, ultra-chic, εμπορικού κέντρου στη Μέση Ανατολή, με εγκαταστάσεις προσανατολισμένες αποκλειστικά στην υγεία κα την ευεξία, δημιουργώντας μια Μέκκα της ομορφιάς. Το σχέδιο περιλαμβάνει χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, ομορφιάς, ευεξίας, καθώς και καταστημάτων και χώρους αναψυχής. Όλα με κοινό παρονομαστή το moto “look good, feel amazing” και εμπνευστή τον Ελληνοκύπριο πλαστικό χειρουργό, Dr. Νίκο Μεταξωτό M.D., Ph.D. που με την εμπειρία της SYMMETRIA®, πρόσφατα βραβευμένη για τις υπηρεσίες υγείας και ομορφιάς που προσφέρει εδώ και 18 χρόνια με το “Most Innovative Brand - Minimally Invasive Cosmetic Treatments 2022”, στο πλαίσιο των Global Excellence Awards.

Μαζί με μια διεθνώς καταξιωμένη ομάδα βρίσκονται πίσω από την επιστημονική ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού για την πιο πρωτοποριακή πρόταση των τελευταίων χρόνων στο χώρο της υγείας, ευεξίας και ομορφιάς, προετοιμάζοντας το άλμα στο μέλλον!

Η συγκεκριμένη επένδυση, με αρχικό σχεδιασμό συνολικής επιφάνειας 25.000 τ.μ. φέρνει στον ίδιο χώρο τα σημαντικότερα διεθνή brands που σχετίζονται με την καλύτερη ποιότητα ζωής, την μακροζωία, και την ομορφιά. Ανεξάρτητοι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας, ευεξίας, διατροφής και ομορφιάς, day clinics, antiaging institutes, κέντρα αποκατάστασης αλλά και concept stores βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες. Διεθνή brands παροχής υπηρεσιών αισθητικής, ιατρικής και πλαστικής χειρουργικής, καταξιωμένα SPA, διαφορετικά γυμναστήρια με εξειδίκευση υπηρεσιών, καταστήματα με προϊόντα για την ομορφιά και την υγεία, αλλά και εστιατόρια, καφέ και χώροι αναψυχής πολύ διαφορετικοί από ότι έχουμε να συνηθίσει μέχρι σήμερα, συγκεντρωμένα σε ένα εμπορικό κέντρο. Όλα υπηρετώντας την επιθυμία του καταναλωτή που ενδιαφέρεται να ζήσει όχι μόνο περισσότερα χρόνια αλλά και καλύτερα.

Antiaging & Well-being οδηγούν τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες



Το τοπίο στο χώρο του antiaging, well-being και αισθητικής ιατρικής αλλάζει δραστικά. Νέες τεχνολογίες και καινοτόμα θεραπευτικά πρωτόκολλα, κάνουν τώρα πραγματικότητα το όνειρό μας να βελτιώσουμε τις ατέλειές μας, να αντισταθούμε στα σημάδια του χρόνου, να νιώθουμε και να δείχνουμε υγιείς, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στις μέρες μας, η επιθυμία να αναδείξουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, φροντίζοντας το πρόσωπο και το σώμα μας και, γιατί όχι, να αφεθούμε στα χέρια ενός επαγγελματία απλά για να χαλαρώσουμε, φαντάζει πιο έντονη από ποτέ. Ο Dr. Νίκος Μεταξωτός M.D., Ph.D., ιδρυτής της SYMMETRIA®, αναφέρει: “ Οι καταναλωτικές συνήθειες μετά την εμπειρία της πανδημίας έχουν αλλάξει ριζικά. Ο ορισμός της ομορφιάς ξαναγράφεται και αποκωδικοποιείται μέσα από τη συνολική προσέγγιση του ατόμου, σε ευέλικτους χώρους παροχής υπηρεσιών και προϊόντων ομορφιάς. Στην Ελλάδα πρωτοπόρος σε αυτό τον τομέα αποτέλεσε η SYMMETRIA® η οποία ξεκινώντας το 2005 από την Αθήνα και με έντονο άρωμα εξωστρέφειας μετέφερε σε Μέση Ανατολή την εικόνα της Ελλάδας της ιατρικής προόδου και τεχνογνωσίας, προχωρά τώρα σε νέα μαθήματα καινοτομίας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η SYMMETRIA® σχεδιάζει τη δημιουργία νέων πρωτοποριακών χώρων, εύκολα προσβάσιμων στον καταναλωτή, προσφέροντας πάντα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και μια ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας, value for money». Και προσθέτει «To medical wellness αντέχει αποδεδειγμένα στην οικονομική ύφεση, και μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα και στις πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Σε έκθεση του U.S. Bureau of Labor Statistics (Ιούνιος 2018) αναφέρεται ότι η υγεία ήταν τελικά ο τομέας που άντεξε στη μεγάλη οικονομική ύφεση του Δεκεμβρίου 2007-Ιουνίου 2009. Ο τομέας της υγείας επηρεάζεται σε αισθητά μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για την υγεία και την ευεξία. Ο φόβος της ασθένειας, το μη διαχειρίσιμο θεραπευτικό κόστος, η αποχή από την εργασία οδηγούν τόσο τους εργαζόμενους στην αναζήτηση προτάσεων πρόληψης και καλής υγείας όσο και τους εργοδότες σε προσφορά παροχών ευεξίας που θα κρατήσουν το προσωπικό τους πιο υγιές και πιο παραγωγικό».

Καινοτομία, Χρηστικότητα, Αποτελεσματικότητα και Τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο



