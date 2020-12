Στην ελληνική αγορά τα τεστ COVID-19 (PCR και rapid αντιγόνου) από τη Fosun

Στην ελληνική αγορά είναι πλέον διαθέσιμα τα μοριακά (PCR) τεστ αλλά και τα rapid τεστ αντιγόνου από τη Fosun Pharma, της εταιρείας που παράλληλα, συμμετέχει στην κοινοπραξία με την Pfizer και την Biontech για το εμβόλιο, έχοντας τα δικαιώματα για τη διανομή του στην Κίνα και τη γύρω περιοχή.

Τονίζεται ότι η φαρμακευτική εταιρεία, θυγατρική του ομίλου της Fosun, του μεγαλύτερου ιδιωτικού επενδυτικού Ομίλου της Κίνας, έχει σημαντική και διευρυμένη παρουσία στη Ευρώπη καθώς δραστηριοποιείται ήδη στην Πορτογαλία, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Ισπανία και εδώ κάποιους μήνες και την Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τελικό κόστος που τα δύο τεστ μπορούν να διατίθενται στην αγορά των επαγγελματιών συνεργατών στο τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας είναι αρκετά ανταγωνιστικό σε σχέση με τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Ισχυρή παρουσία στην Κύπρο

Η Fosun Pharma, μέσω της εταιρείας Semailles (επίσημου αντιπροσώπου της στην Κύπρο και την Ελλάδα), έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στην Κυπριακή αγορά των διαγνωστικών ελέγχων για τον κορωνοϊό (σε όλη την αλυσίδα ανίχνευσης) και τα προϊόντα της έχουν χρησιμοποιηθεί το 2020 επιτυχημένα και εκτεταμένα στη διενέργεια χιλιάδων διαγνωστικών ελέγχων, ιδιωτικής και μαζικής φύσης σε όλη τη χώρα.

Πιστοποιήσεις από ΕΕ, ΗΠΑ και Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα με το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό CE, ενώ κάποια από αυτά, όπως το Novel Coronavirus (2019-nCoV) RT-PCR Detection Kit είναι εγκεκριμένα και από το Αμερικανικό FDA (Food and Drugs Association) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Η μοριακή εξέταση με τη χρήση των διαγνωστικών τεστ της Fosun είναι εγκεκριμένη σε χώρες της Ε.Ε. καθώς τα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικά εργαστήρια που τη χρησιμοποιούν έχουν αξιολογηθεί πως έχουν επαληθεύσει τη διαδικασία διενέργειας της διαγνωστικής μεθοδολογίας που ανιχνεύει το γενετικό υλικό του ιού (RT-RCR). Έγκριση έχει λάβει και από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, μετά τη δωρεά αριθμού τεστ που είχε κάνει η Fosun προς το Ελληνικό Δημόσιο την περασμένη άνοιξη.



Η εταιρεία συνεργάζεται με τη Pfizer και τη Biontech και για το εμβόλιο

Πληροφορίες για διάθεση και διανομή

Περισσότερες πληροφορίες για τη διάθεση και διανομή των προϊόντων παρέχονται από την εταιρεία Semailles (+357 22251890, info@semaillesca.com), ενώ πληροφόρηση παρέχεται και μέσω της Sigmund Communication, συνεργάτη της Fosun και της Semailles στην Ελλάδα για θέματα marketing και επικοινωνίας (hello@sigmund.gr ).