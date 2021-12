Συρίγγια: Μόνιμη αποκατάσταση με νέες, αναίμακτες, συνδυαστικές και ελάχιστες επεμβατικές μεθόδους | ΥΓΕΙΑ | iefimerida.gr

Για τη συνδυαστική τεχνική της νέας επαναστατικής μεθόδου E-RaFisTura, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά, με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του περιεδρικού συρίγγιου, μας μιλά ο Δρ. Αναστάσιος Γ. Ξιάρχος, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Περιστερίου



Περιεδρικό ή περιπρωκτικό συρίγγιο:

Το περιεδρικό (ή περιπρωκτικό) συρίγγιο είναι ένα μικρό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του τελικού τμήματος του παχέος εντέρου (ορθό) και του δέρματος γύρω από τον πρωκτό. Τις περισσότερες φορές προκαλείται από κάποιο ορθοπρωκτικό απόστημα, το οποίο ξεκινά ως λοίμωξη σε έναν από τους πρωκτικούς αδένες. Η λοίμωξη αυτή μπορεί να περιοριστεί στο διάστημα μεταξύ των σφιγκτήρων ή να εξαπλωθεί στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό ή να επεκταθεί ως τον εξωτερικό πρωκτικό σφιγκτήρα. Πολύ πιθανόν, ένα συρίγγιο να σχετίζεται και με νοσήματα, όπως η νόσος του Crohn, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τραυματισμούς, φυματίωση, κακοήθειες ή εκκολπωματίτιδα. Τα τελευταία χρόνια, η συγκεκριμένη πάθηση βρίσκεται σε αυξητικό ρυθμό, με τη νόσο να «προτιμά» κυρίως τα παιδιά και τους νέους άνδρες, διότι αυτές οι δύο κατηγορίες πληθυσμού έχουν, σχετικά, υψηλό επίπεδο ανδρικών ορμονών. Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου είναι 10 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, όμως σε ασθενείς με νόσο Crohn η συχνότητα εμφάνισης αγγίζει το 30-40% αυτών. Έχει παρατηρηθεί ότι το περιεδρικό συρίγγιο μπορεί να οδηγήσει, αν και εξαιρετικά σπάνια, ακόμα και σε σηψαιμία.

Ποια είναι τα αίτια της εμφάνισής της;

Ως κύρια αιτία δημιουργίας τους είναι η απόφραξη του εκφορητικού πόρου των περιπρωκτικών αδένων, η οποία οδηγεί σε φλεγμονή, διόγκωση και τελικά δημιουργία περιεδρικού αποστήματος. Στατιστικά, περίπου το 80% των αποστημάτων εξελίσσεται σε συρίγγιο.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Το περιεδρικό συρίγγιο, ενδέχεται να παρουσιάζει από ελάχιστα, έως εμφανή συμπτώματα. Μεταξύ άλλων, ο ασθενής θα βιώσει κνησμό, δυσοσμία, πόνο, δημιουργία κοκκιωματώδους ιστού που ματώνει, ενώ δεν αποκλείεται η δημιουργία αποστήματος, εάν φράξει το έξω στόμιο. Οποιοδήποτε απ’ αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να κινητοποιήσει τον ασθενή να επισκεφθεί, άμεσα, τον εξειδικευμένο χειρουργό, όσο άβολα κι αν νοιώθει, προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε δυσάρεστη έκβαση.

Συνδυασμός ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, E-RaFisTura : οριστική και μόνιμη λύση

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Α. Ξιάρχος, είναι ο Γενικός Χειρουργός, ο οποίος, πρώτος στην Ελλάδα, εφαρμόζει το συνδυασμό αυτών των δύο μεθόδων για τη μόνιμη αποκατάσταση του περιεδρικού συριγγίου. Παράλληλα, η συνδυαστική μέθοδος έχει ήδη δημοσιευθεί στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Gastroint Hepatol Dig Dis, 2021, ISSN 2639-9334 Volume 4 - Issue 1, με τίτλο Endoscopic Radiofrequency Ablation of fiatula in Ano (E-RaFisTura) in the Era of Surgical Innovation. A Serial Prospective Evaluation of 10 Patients.

Δρ. Αναστάσιος Γ. Ξιάρχος - Γενικός Χειρουργός και Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Ιατρικό Περιστερίου

Η εξέλιξη όμως της τεχνολογίας, μας έχει προσδώσει τη δυνατότητα χρήσης ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων όπως η Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT). Με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής εισέρχεται δια του εξωτερικού στομίου του συριγγίου, ένα ενδοσκοπικό «Συριγγοσκόπιο» (Fistuloscope) και εξετάζει από τα μέσα τον πόρο, ανακαλύπτοντας τους τυχόν επιπλέον πόρους και τις αποστηματικές κοιλότητες. Έτσι, δίδεται η δυνατότητα στον χειρουργό να βρει την ακριβή πορεία του συριγγίου και να την προβάλλει σε τρισδιάστατη μεγεθυμένη εικόνα, η οποία επιτρέπει τη εκτέλεση της επέμβασης με μεγάλη ακρίβεια. Ταυτόχρονα, συνδυάζοντας τη με την επαναστατική μέθοδο «Rafaelo» καταστρέφεται το επιθήλιό του συριγγίου, χωρίς να προκληθούν εγκαύματα στους γύρω ιστούς, απόλυτα στοχευμένα. Άμεσο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η θεραπεία το περιεδρικού συριγγίου χωρίς να βλάπτεται ο σφιγκτήρας, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο, τον κίνδυνο της ακράτειας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του συνδυασμού των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων;

Με το συνδυασμό αυτών των δύο μεθόδων, ο ασθενής αποκομίζει όλα εκείνα τα οφέλη των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 15 – 20 λεπτά, ανώδυνα, αναίμακτα και με τοπική αναισθησία, οι ασθενείς έχουν γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στην εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες, την επόμενη ημέρα. Κυρίως, όμως, οι ασθενείς ανακουφίζονται αμέσως μετά τη διαδικασία της επέμβασης, ενώ παράλληλα, εξαλείφεται και η πιθανότητα επανεμφάνισής του συριγγίου.

Εμπειρία, εξειδίκευση και οργανωμένες νοσοκομειακές δομές.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Δρ. Αναστάσιος Ξιάρχος είναι πιστοποιημένος χειρουργός και για τις δύο μεθόδους, με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης. Αυτό που πρέπει να τονιστεί και να αναδειχθεί είναι η αρχή της εξατομικευμένης αντιμετώπισης από τον έμπειρο χειρουργό, για τον κάθε πάσχοντα, ξεχωριστά. Μία αρχή η οποία βασίζεται στην κατανόηση της ιδιαιτερότητας του κάθε ασθενούς με μοναδικό κριτήριο τη φυσιολογία, την ιδιαιτερότητα και την κλινική του κατάσταση.

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, η επιλογή για τον θεράποντα ιατρό, θα πρέπει να βασίζεται σε παραμέτρους, όπως στην εμπειρία και στην εξειδίκευση του χειρουργού, στο ευρύτερο νοσοκομειακό περιβάλλον, στις οργανωμένες δομές και κυρίως, στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση προς τον ασθενή, όπως αυτά υφίστανται και εφαρμόζονται στα νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Η καθημερινή ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υλικά, σε συνδυασμό με τις συνεχείς επενδύσεις του Ομίλου σε βιοϊατρικό εξοπλισμό, μας επιτρέπει να διαθέτουμε την τελευταία λέξη της σύγχρονης αντιμετώπισης για τις χειρουργικές παθήσεις του πρωκτού. Παράλληλα, και μέσα από τη συνεργασία της Διεπιστημονικής Ομάδας είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την πλέον εξατομικευμένη λύση για κάθε περίπτωση, όσο σύμπλοκη και αν είναι.

Ο Δρ. Αναστάσιος Γ. Ξιάρχος είναι Γενικός Χειρουργός και Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Ιατρικό Περιστερίου. Διαθέτει πολυετή χειρουργική εμπειρία μεγάλου αριθμού επεμβάσεων & πλήθος δημοσιευμένων περιστατικών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.axiarchos.gr/