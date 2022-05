Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στον χώρο της υγείας και ομορφιάς μετά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση; - iefimerida.gr

Ο Dr. Νίκος Μεταξωτός MD, Ph.D τονίζει: «Μόνο οι ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας μπορούν να δώσουν νέα πνοή στον χώρο της υγείας και ομορφιάς και να αντιρροπήσουν τις συνέπειες της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης».

Αναδυόμενες τάσεις και νέες καταναλωτικές συνήθειες διαμορφώνουν την παγκόσμια αγορά της ομορφιάς, την υγείας και της ευεξίας και οδηγούν σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες μετά την εμπειρία της πανδημίας. Η ενεργειακή κρίση και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλουν στον επανασχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης των εταιρειών στον χώρο της υγείας και ομορφιάς.

Ο πλαστικός χειρουργός Νίκος Μεταξωτός MD, Ph.D, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών και ιδρυτής της SYMMETRIA® , αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το τρίπτυχο Πανδημία-Ενεργειακή κρίση και Τεχνολογία προοικονομεί μια τελείως διαφορετική προσέγγιση των καταναλωτών από αυτή που είχαμε μέχρι σήμερα υπόψη μας. Ο Covid-19 μάς οδήγησε σε ένα αύριο όπου το πρότυπο της ομορφιάς συνάδει απόλυτα με την υγεία. Μελετώντας ιστορικά την αντίληψη της ομορφιάς στον χρόνο, τα πρότυπα ομορφιάς συνδέονταν πάντα με την υγιή εμφάνιση, ιδιαίτερα μετά από περιόδους μεγάλης φτώχειας ή πανδημιών. Η πανδημία έρχεται να ανατρέψει την αναζήτηση της ομορφιάς «της μεταμόρφωσης» και να μας οδηγήσει στην αναζήτηση μιας εικόνας όσο πιο κοντά γίνεται στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Ο νέος ορισμός της ομορφιάς, που δίνεται μέσα από την υγιή εμφάνιση, επηρεάζει αισθητά, όχι μόνο τον χώρο των προϊόντων ομορφιάς, αλλά και ολόκληρη την επιστήμη της πλαστικής χειρουργικής, επεμβατικής ή μη και γενικότερα της αισθητικής ιατρικής.

Παράλληλα, οι ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας αλλάζουν τα δεδομένα στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Οι σημερινοί καταναλωτές αναζητούν την καινοτομία, την χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητα σε κάθε επιλογή τους. Ενδιαφέρονται όχι μόνο για την ασφάλεια των προϊόντων που θα χρησιμοποιήσουν για την εικόνα τους, αλλά και για την ασφάλεια των χώρων που θα επισκεφθούν για υπηρεσίες υγείας, ομορφιάς και ευεξίας. Το μέχρι σήμερα μοντέλο λειτουργίας αλλάζει και επανασχεδιάζεται σύμφωνα με τα νέα αυτά δεδομένα. Χώροι μικρότερης έκτασης, που ακολουθούν διαδικασίες και πρωτόκολλα, όχι μόνο στις θεραπείες αλλά και στην ασφάλεια των καταναλωτών, και χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής εξασφαλίζοντας καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερη προσπάθεια, πόνο και ταλαιπωρία. Η πολυτέλεια αλλάζει ορισμό στο μυαλό των καταναλωτών τόσο όσον αφορά στα προϊόντα ομορφιάς όσο και στους χώρους παροχής ιατρικών και αισθητικών υπηρεσιών. Η αντίληψη της πολυτέλειας για τον διεθνή καταναλωτή «μεταφέρεται» από την ακριβή και εντυπωσιακή συσκευασία, “Made in China” ενός καλλυντικού στην δραστικότητα και προέλευση των ενεργών συστατικών του. Αντίστοιχα, πολυτέλεια σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς σήμερα δεν σημαίνει ακριβά έπιπλα, αλλά ασφάλεια στον χώρο, τεχνολογικός εξοπλισμός για καλύτερη αποτελεσματικότητα, καινοτομία, και εξυπηρέτηση. O σημερινός, φιλικός προς το περιβάλλον, σχεδιασμός χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς, όπως για παράδειγμα τα SYMMETRIA Spots ή The Capsules by Dr.Age και η εξελιγμένη τεχνολογία απαιτούν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και χαμηλότερα κόστη λειτουργείας, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα τους καταναλωτές.

Μέχρι σήμερα μια εταιρεία επέβαλε στους καταναλωτές της τους κανόνες και απαιτούσε από αυτούς να τους ακολουθήσουν. Σήμερα αυτό έχει αντιστραφεί: προϊόντα και υπηρεσίες, πρέπει να προσαρμόζονται στις καθημερινές συνήθειες και ανάγκες των καταναλωτών, αντιστρέφοντας έτσι το παιχνίδι της εξουσίας. Οι καταναλωτές σήμερα ενδιαφέρονται περισσότερο για το περιβάλλον και αναζητούν μέσω προσωπικών επιλογών όχι μόνο υπηρεσίες και προϊόντα που θα τους προσφέρουν τα αποτελέσματα που υπόσχονται, αλλά ταυτόχρονα θα δείχνουν και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Ο Dr. Νίκος Μεταξωτός MD, Ph.D, συμπληρώνει: «H SYMMETRIA® έχει επενδύσει την τελευταία τριετία στον χώρο της τεχνολογίας, χωρίς να ξεχνά τη σημαντικότητα της αειφόρου ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας πως η λειτουργία κάθε επιχείρησης - ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητα της - έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, η SYMMETRIA® επιδιώκει με πρωτοβουλίες και συστήματα στα οποία έχει επενδύσει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας τη μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος».