Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down σήμερα -Πώς καθιερώθηκε, τι συμβολίζει - iefimerida.gr

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου και το φετινό μήνυμα είναι ένα: «Δώστε τέλος στα στερεότυπα!».

Ως είθισται, η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Σύνδρομο Down είναι ημέρα εγρήγορσης και αγώνα μέχρι να μπει ένα ουσιαστικό τέλος στις διακρίσεις που υφίστανται τα άτομα με Σύνδρομο Down.

Τα άτομα με Σύνδρομο Down έχουν νοητική υστέρηση (ήπια ή πιο βαριά) και μαθησιακές δυσκολίες, ενώ είναι επιρρεπή σε μια σειρά από ασθένειες. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και τη συνεργασία γονιών και δασκάλων, μπορούν να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Πώς καθιερώθηκε η Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down



Η συγκεκριμένη ημέρα καθιερώθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του Έλληνα ιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Το Σύνδρομο Down είναι η πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική διαταραχή στους ανθρώπους. Πήρε το όνομά του από τον Άγγλο ιατρό John Langdon Down, ο οποίος ήταν ο πρώτος που το περιέγραψε, το 1866.

Αφορά μια γενετική κατάσταση που προκύπτει από την εμφάνιση ενός (1) επιπλέον χρωμοσώματος στο 21ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων. Για τον λόγο αυτόν το Σύνδρομο Down ονομάζεται επιστημονικά «Τρισωμία 21». Έτσι επιλέχθηκε η 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down, από τα αριθμητικά δεδομένα του συνδρόμου (3ο χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος = 3.21 = η 21η μέρα του 3ου μήνα του έτους).



Γιατί γιορτάζεται η σημερινή ημέρα παγκοσμίως

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας για το Σύνδρομο Down είναι η πληροφόρηση, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο σύνδρομο. Απώτερος στόχος είναι η εξάλειψη της άγνοιας, του φόβου και των προκαταλήψεων, για την ουσιαστική και αποτελεσματική ένταξη των ατόμων με Σύνδρομο Down στην κοινωνία ως ισότιμων μελών της. Τα τελευταία χρόνια έχει επιβεβαιωθεί ότι, με την έγκαιρη παρέμβαση, την κατάλληλη εκπαίδευση, την αποδοχή και τη στήριξη του οικογενειακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος, τα άτομα με Σύνδρομο Down αναπτύσσονται και φτάνουν στο ανώτατο δυναμικό τους, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο και να γίνουν ενεργά μέλη του.