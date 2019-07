Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά - Πώς γίνεται η σωστή χρήση;

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πως να προστατευτούν σωστά από τον ήλιο κάνοντας σωστή χρήση των αντηλιακών.

Όσο εύκολο και αν φαίνεται, οι δερματολόγοι φαίνεται πως έχουν διαφορετική άποψη για τη χρήση τους. Αυτό αποδεικνύεται και στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of the American Academy of Dermatology και διενεργήθηκε από επιστήμονες στη Μινεσότα. Σύμφωνα με αυτήν, μονάχα ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων που εκτίθενται στον ήλιο, χρησιμοποιεί σωστά το αντηλιακό στο σώμα του.

Στην έρευνα που διεξήχθη, οι ερευνητές παρακολούθησαν επί 93 ώρες 2.187 εθελοντές, καταγράφοντας τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης του αντηλιακού διαπιστώνοντας, ότι μόνο ο 1 στους 3 δηλαδή το 33% των συμμετεχόντων έβαζε αντηλιακό σε όλα τα εκτεθειμένα σημεία του δέρματος. Παράλληλα, μόνο το 38% ακολουθούσαν και τους υπόλοιπους κανόνες προστασίας από το ήλιο, δηλαδή, φορούσαν προστατευτικά ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Εξαιρετικά ανησυχητικό ήταν επίσης το γεγονός, ότι πολλά από τα άτομα που χρησιμοποιούσαν σωστά το αντηλιακό, μείωσαν σημαντικά τη χρήση του, όταν είχε συννεφιά.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, ο ήλιος είναι εξίσου επικίνδυνος σε κάθε εποχή, κι έτσι πρέπει όλοι να ενημερώνονται σχετικά με τους μύθους και τις αλήθειες που υπάρχουν γύρω από τη χρήση των αντηλιακών.

Μύθοι και αλήθειες για τη χρήση των αντηλιακών

Μύθος: Τα φυσικά αντηλιακά δε μπορούν να προσφέρουν τη μέγιστη προστασία από τον ήλιο.

Αλήθεια: Τα φυσικά αντηλιακά μπορούν να προσφέρουν κλινικά αποδεδειγμένη προστασία UVA & UVB. Εμπλουτίζεται, επίσης, με φυσικά δραστικά που είναι απόλυτα συμβατά με την επιδερμίδα, για την προστασία από τη φωτογήρανση, ενώ συμβάλει και στην ενυδάτωση του δέρματος.

Μύθος: Ο υψηλός δείκτης είναι αρκετός για την αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο.

Αλήθεια: Για να προστατευτεί κάποιος από την ακτινοβολία του ήλιου, θα πρέπει να έχει εφαρμόσει μία ικανοποιητική ποσότητα αντηλιακού στο σώμα του, σε όλα τα σημεία που εκτίθενται στον ήλιο. Είναι σημαντικό να εφαρμόζεται 30 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο, αλλά και να επαναλαμβάνεται η εφαρμογή του κάθε δύο ώρες.

Μύθος: Το αντηλιακό είναι απαραίτητο μόνο το καλοκαίρι.

Αλήθεια: Η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη όλο το χρόνο, σε κάθε έκθεση στον ήλιο και σε κάθε δραστηριότητα. Αυτό συμβαίνει, διότι 80% της UVA ακτινοβολίας φθάνει στο δέρμα ακόμα και τις ημέρες με συννεφιά, ενώ 75% της φθοράς από την ηλιακή ακτινοβολία προκαλείται όταν δε βρισκόμαστε στην παραλία.

Μύθος: Ο χρόνος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη γήρανση της επιδερμίδας

Αλήθεια: Ο ήλιος είναι χειρότερος από το χρόνο για τη γήρανση της επιδερμίδας, αφού 80% της ορατής γήρανσης του δέρματος οφείλεται στη UV ακτινοβολία. Η επίδραση στο δέρμα είναι πολύ μεγάλη, αφού καταστρέφει την ελαστίνη του δέρματος και προκαλεί σημάδια γήρανσης – πανάδες, δυσχρωμίες, ρυτίδες, αφυδάτωση.

Μύθος: Ένα αντηλιακό αρκεί για την προστασία από τον ήλιο

Αλήθεια: Ένα απλό αντηλιακό δεν αρκεί. Ακόμη και με τη χρήση αντηλιακών ο ήλιος εντείνει τα σημάδια γήρανσης: ρυτίδες & πανάδες.