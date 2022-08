Medical Wellness: Γιατί μπορεί να αποτελέσει την μεγάλη επενδυτική ευκαιρία σε περίοδο ύφεσης - iefimerida.gr

Dr. Νίκος Μεταξωτός M.D., Ph.D: «Σε περιόδους ύφεσης, οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν την υγεία και την ευεξία. Το Medical Wellness μπορεί να αποδειχτεί η μεγάλη επενδυτική ευκαιρία της Ελλάδας».

Με αφορμή το διεθνές MASTERCLASS που οργάνωσε η SYMMETRIA® «The Future of Aesthetics: Disruption & Innovation», και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Αθηνών, και καλεσμένους από τις Η.Π.Α., Ελβετία, Αγγλία και Γαλλία δόθηκε το στίγμα των μεγάλων παγκόσμιων εξελίξεων στην υγεία και ομορφιά και τις μεγάλες ευκαιρίες που αναδεικνύονται.

«Όταν αλλάζουν τα πράγματα δεν περιμένεις να γίνουν πρώτα οι αλλαγές και μετά να προσαρμοστείς σε αυτές, αλλά πρέπει από πριν να τις προβλέψεις και να διαχειριστείς αυτό που έρχεται πολύ πριν έρθει αν θέλεις να βγεις νικητής», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Dr. Νίκος Μεταξωτός MD, Ph.D, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών και ιδρυτής της SYMMETRIA® . Και συνεχίζει: «Αναδυόμενες τάσεις και νέες καταναλωτικές συνήθειες διαμορφώνουν την παγκόσμια αγορά της ομορφιάς, την υγείας και της ευεξίας και οδηγούν σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες μετά την εμπειρία της πανδημίας. Ο νέος ορισμός της υγείας και της ομορφιάς, που δίνεται μέσα από την υγιή εμφάνιση, σωματική υγεία και ευεξία και ψυχική υγεία, επηρεάζει αισθητά, όχι μόνο τον χώρο των προϊόντων υγείας, ευεξίας και ομορφιάς, αλλά και ολόκληρη την επιστήμη της ιατρικής. Στη δίνη του πληθωρισμού, της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, o τομέας της υγείας και της ιατρικής ευεξίας μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για πιο ισχυρή οικονομία και μεγαλύτερη επενδυτική ασφάλεια».

Όταν «αρρωσταίνει» η οικονομία, αναζητάμε θεραπεία στην υγεία

To medical wellness αντέχει αποδεδειγμένα στην οικονομική ύφεση, και μπορεί να αυξηθεί ακόμα και στις πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Σε έκθεση του U.S. Bureau of Labor Statistics (Ιούνιος 2018) αναφέρεται ότι η υγεία ήταν τελικά ένας τομέας που άντεξε στην μεγάλη οικονομική ύφεση του Δεκεμβρίου 2007-Ιουνίου 2009. Ο τομέας της υγείας επηρεάζεται σε αισθητά μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για την υγεία και την ευεξία. Ο φόβος της ασθένειας , το μη διαχειρίσιμο θεραπευτικό κόστος, η αποχή από την εργασία οδηγούν τόσο εργαζόμενους στην αναζήτηση προτάσεων πρόληψης και καλής υγείας αλλά και τους εργοδότες σε προσφορά παροχών ευεξίας που θα κρατήσουν το προσωπικό τους πιο υγιές και πιο παραγωγικό.

Σήμερα τα πάντα είναι τεχνολογία

Παράλληλα, οι ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας αλλάζουν τα δεδομένα στον χώρο της υγείας, ευεξίας και ομορφιάς. Οι σημερινοί καταναλωτές αναζητούν την καινοτομία, την χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητα σε κάθε επιλογή τους. Ενδιαφέρονται όχι μόνο για την ασφάλεια των προϊόντων που θα χρησιμοποιήσουν, αλλά και για την ασφάλεια των χώρων που θα επισκεφθούν για τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Το μέχρι σήμερα μοντέλο λειτουργίας αλλάζει και επανασχεδιάζεται σύμφωνα με τα νέα αυτά δεδομένα. Η SYMMETRIA®, με παρουσία στην Ευρώπη και την μέση Ανατολή, έχει επανασχεδιάσει και υλοποιήσει νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα με γνώμονα τις νέες καταναλωτικές συνήθειες. Η επιστημονική ομάδα έχει δημιουργήσει μια σειρά πρωτοποριακών προγραμμάτων, που έχουν διάρκεια από μια ημέρα μέχρι 2 εβδομάδες και στοχεύουν στην ανανέωση του προσώπου και του σώματος, την αντιγήρανση και το medical wellness. O σημερινός, φιλικός προς το περιβάλλον, σχεδιασμός χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς, που έχει επενδύσει η SYMMETRIA® έρχεται να αντικαταστήσει όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα και να κάνει την μεγάλη ανατροπή διεθνώς. Στοχευμένα συμπληρώματα και βιταμίνες, πρωτόκολλα αντιγήρανσης και διατροφικές συμβουλές συνδυαστικά με θεραπείες σε πρόσωπο και σώμα, δεν γυρίζουν το χρόνο πίσω, αλλά μας χαρίζουν επιπλέον χρόνο με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Medical Wellness Hub: Το πρώτο mall ευεξίας

Ο Dr. Νικόλαος Μεταξωτός M.D., Ph.D με την εμπειρία της SYMMETRIA® μαζί με μια διεθνώς καταξιωμένη ομάδα, έχει σχεδιάσει το πρώτο Medical Wellness Hub, στο οποίο συγκεντρώνονται ανεξάρτητοι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας, ευεξίας, διατροφής και ομορφιάς. Day clinics, antiaging institutes, κέντρα αποκατάστασης αλλά και concept stores ή χώροι αναψυχής, που σχετίζονται με την ιατρική ευεξία, βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες. Η δημιουργία ενός mall όπου στόχος είναι η συνύπαρξη καταξιωμένων brands, με κοινό παρονομαστή την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, αποτελεί ίσως την πιο πρωτοποριακή πρόταση της τελευταίας δεκαετίας στο χώρο της υγείας, ευεξίας και ομορφιάς και ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο συνομιλιών για την υλοποίησή του στην Μέση Ανατολή.