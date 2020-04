Κορωνοϊός: Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες μόλυνσης, προειδοποιεί ο ΠΟΥ

Περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ στη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορωνοϊού συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επισημαίνοντας ότι μπορεί να καταστήσει πιο ευάλωτο τον οργανισμό, να προκαλέσει συμπεριφορές ανάληψης κινδύνων, προβλήματα ψυχικής υγείας και να πυροδοτήσει βίαιες συμπεριφορές.

Την ώρα που η Covid-19 καλπάζει ανά την υφήλιο προκαλώντας εκατόμβες θυμάτων και πολλοί αναζητούν «μαγικές συνταγές» για την καταπολέμησή της, ο ΠΟΥ προειδοποιεί να μην πιστεύουμε στο μύθο ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να παράσχει προστασία από τον φονικό κορωνοϊό, αφού αντίθετα μπορεί να μας καταστήσει πιο ευάλωτους. «Το αλκοόλ θέτει σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και αυξάνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων προβλημάτων υγείας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να περιοριστεί η κατανάλωσή του γενικώς και ειδικά στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19», επισημαίνεται στη σχετική έκθεσή του.

Η επικεφαλής του προγράμματος του ΠΟΥ για το Αλκοόλ και τις Παράνομες Ουσίες στην Ευρώπη, Καρίνα Φερέιρα Μπόρχες σημειώνει ότι η αυξημένη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στη Γηραιά Ήπειρο αυξάνει τον κίνδυνο να υπάρξουν «πάρα πολλά θύματα». «Στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19 πρέπει να αναρωτηθούμε τι κινδύνους αναλαμβάνουμε αφήνοντας περιορισμένους στα σπίτια τους ανθρώπους με μια ουσία που είναι επιβλαβής τόσο αναφορικά με την υγεία τους όσο και με τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους έναντι των άλλων, περιλαμβανομένης της βίας», προσθέτει.

#COVID19 : Stay sober so that you can remain vigilant, act quickly and make decisions with a clear head, for yourself and others in your family and community. pic.twitter.com/EmWyE3ELav