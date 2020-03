Kορωνοϊός: Ελπίδες από φάρμακο; –Τι γράφει ιταλική εφημερίδα

Κλειδί στην αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού ίσως αποτελεί ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αφού με τη χρήση του μειώθηκαν σημαντικά τα συμπτώματα σε ασθενή στην Ιταλία, καθώς και σε πολλούς άλλους στην Κίνα.

Το φάρμακο Actemra (δραστική ουσία Τοσιλιζουμάμπη) χορηγήθηκε σε δύο ασθενείς στο νοσοκομείο Colli στη Νάπολη, που είχαν εμφανίσει οξεία πνευμονία λόγω του κορωνοϊού και ο ένας εξ’ αυτόν εμφάνισε σημαντική βελτίωση μέσα σε 24 ώρες, ο άλλος μικρότερη, ενώ σημαντικά βελτιωμένη κλινική εικόνα είχαν εμφανίσει νωρίτερα και 21 ασθενείς στην Κίνα μέσα σε μία με δύο ημέρες, αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Il Messaggero. Η Κίνα, όπου τα νέα κρούσματα έχουν μειωθεί δραστικά το τελευταίο διάστημα, ενέκρινε ήδη τη χρήση του Actemra της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας Roche σε ασθενείς με σοβαρές επιπλοκές της νόσου του νέου κορωνοϊού, καθώς αναζητά επειγόντως νέους τρόπους καταπολέμησης της φονικής μόλυνσης που εξαπλώνεται ανά την υφήλιο.

