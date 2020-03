Κορωνοϊός: 4 απλά tips για να μην ακουμπάτε το πρόσωπό σας

Ανάμεσα στις οδηγίες που έχουν δώσει οι ειδικοί για την προστασία μας από τον κορωνοϊό, είναι να μην αγγίζουμε το πρόσωπό μας. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι.

Οι συμβουλές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την προστασία μας από τον κορωνοϊό, καθώς και για τον περιορισμό εξάπλωσής του, είναι να μένουμε σπίτι, να μην πλησιάζουμε ο ένας τον άλλον, ειδικά αν κάποιος έχει συμπτώματα, να πλένουμε συχνά τα χέρια μας και φυσικά να μην ακουμπάμε το πρόσωπό μας. Μπορεί η τελευταία οδηγία να φαίνεται απλή, ωστόσο είναι πολύ πιο δύσκολη απ' ό,τι ακούγεται.

Κι αυτό γιατί ασυναίσθητα, λίγο-πολύ, όλοι μας ακουμπάμε το πρόσωπό μας, είτε έχοντας κάποιον λόγο, π.χ. εξαιτίας της φαγούρας, είτε το κάνουμε τελείως μηχανικά, για παράδειγμα όταν νιώθουμε αμηχανία ή βαρεμάρα.

1. Προσέξτε πόσο αγγίζετε το πρόσωπό σας όλη την ημέρα

Το άγγιγμα του προσώπου μας, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τις περισσότερες φορές γίνεται υποσυνείδητα. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, ο μέσος όρος που ένας άνθρωπος αγγίζει το πρόσωπό του, είναι γύρω στις 23 φορές την ώρα, σύμφωνα με το Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC).

Κι αν νομίζετε ότι μόνο εσείς δυσκολεύεστε από το να κρατήσετε μακριά τα χέρια σας από το πρόσωπό σας, κάνετε λάθος. Ακόμα και οι ειδικοί σε θέματα υγείας, το βρίσκουν δύσκολο. Τρανταχτό παράδειγμα και μάλιστα πρόσφατο, η διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια, Σάρα Κόντι, η οποία έγινε viral όταν έγλειψε το δάχτυλο της, λίγα λεπτά αφότου είχε συμβουλεύσει τον κόσμο να μην ακουμπά το πρόσωπό του, για την αποτροπή διασποράς του Covid-19.



2. Προσδιορίστε τι είναι αυτό που σας κάνει να αγγίζετε το πρόσωπό σας

Οι άνθρωποι αγγίζουν το πρόσωπό τους για διάφορους λόγους. Ένα απλό βήμα για να μειώσετε αυτή την «κακιά» συνήθεια, είναι να αναγνωρίζετε ποιο απ' όλα τα σημεία του προσώπου σας αγγίζετε και γιατί το κάνετε αυτό.

Συχνά ξύνουμε τη μύτη μας, «πειράζουμε» τα μαλλιά μας, «σπάμε» σπυράκια στο μέτωπό μας, και τρώμε τα νύχια μας, λόγω άγχους και στρες. Γι' αυτό καλό θα ήταν αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το άγχος να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό και αν σας αναστατώνουν οι ειδήσεις, ειδικά τώρα με το ξέσπασμα του κορωνοϊού, κλείστε τις τηλεοράσεις.

3. Βρείτε να κάνετε κάτι άλλο όταν θέλετε να αγγίξετε το πρόσωπό σας

Αυτό σημαίνει ότι όταν έχετε την επιθυμία να αγγίξετε το πρόσωπό σας, αγγίξτε ένα άλλο μέρος του σώματός σας, όπως το χέρι σας. «Είναι μια μέθοδος ανακατεύθυνσης μακριά από το πρόσωπο», αναφέρουν οι ειδικοί. Ένας άλλος τρόπος ανακατεύθυνσης, με τον οποίο θα είναι σχεδόν αδύνατο να αγγίξετε το πρόσωπό σας, είναι να καθίστε για λίγο στα χέρια σας, στην κυριολεξία. «Λέω στους ανθρώπους να καθίσουν στα χέρια τους για λίγο για να βοηθήσουν να σπάσουν τη συνήθεια», λέει. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες μπορείτε πραγματικά να «σπάσετε» αυτή τη συνήθεια.

Αν αυτό δεν πετύχει, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Επιστρατεύστε αντικείμενα ή συνήθειες, που σας επιτρέπουν μεν να αγγίζετε το πρόσωπό σας, αλλά την ίδια στιγμή μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Για παράδειγμα, έχετε πάντα μαζί σας χαρτομάντιλα, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να βήξετε, να φταρνιστείτε, και να σκουπίσετε τα δάκρυά σας. Επίσης, χρησιμοποιήστε τον αγκώνα σας για να πατήσετε ένα κουμπί ανελκυστήρα αντί για το δάχτυλό σας και μια χαρτοπετσέτα για να ανοίξετε μια πόρτα αντί για το γυμνό χέρι σας.

Και αν όλα τα άλλα αποτύχουν, φέρτε ενισχύσεις. Μια καλή ιδέα είναι να βάζετε μια συχνή υπενθύμιση στο τηλέφωνό σας, που θα σας λέει κάθε λίγα λεπτά, «Μην αγγίζετε το πρόσωπό σας». Ή ζητήστε από τους φίλους και την οικογένεια να σας «μαλώνουν» κάθε φορά που σας βλέπουν να αγγίζετε το πρόσωπό σας - και εσείς από την πλευρά σας μπορείτε να κάνετε το ίδιο για αυτούς.

4. Να σκέφτεστε ότι αυτός είναι ένας τρόπος να προστατεύσετε τον οργανισμό σας

Τι πιο απλό από το να υπενθυμίζετε συνεχώς στον εαυτό σας, ότι το να μην ακουμπάτε το πρόσωπό σας, σας προστατεύει όχι μόνο από τον κορωνοϊό, αλλά και από άλλους ιούς και μικρόβια. Το ίδιο φυσικά πρέπει να συμβαίνει και με όλους τους άλλους κανόνες που μας λένε οι ειδικοί και πρέπει να ακολουθούμε πιστά.