Ανατροπή σε όσα ξέρουμε -Αυτή είναι η ιδανική ώρα για να τρώς πρωινό αν θες να χάσεις βάρος - iefimerida.gr

Νέα δεδομένα για την καλύτερη ώρα να φάει κανείς το πρωινό, όταν μάλιστα προσπαθεί να χάσει βάρος.

Σύμφωνα με τον Tim Spector, καθηγητή γενετικής επιδημιολογίας στο King's College του Λονδίνου η αναμονή μερικών ωρών για το πρωινό είναι καλύτερη για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος. Και συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι η 11η πρωινή είναι η ιδανική ώρα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τρώνε πλέον πολύ αργότερα από τις προηγούμενες γενιές και σταματούν να τρώνε γύρω στις 9 το βράδυ.

Το πρωινό στις 11 π.μ. είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί το παράθυρο της 14ωρης νηστείας, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία είναι καλύτερη για το μεταβολισμό και την απώλεια βάρους.

Ακολουθώντας τη στρατηγική αυτή για μερικούς μήνες θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να χάσουν από 2 έως 5 κιλά.

Ο καθηγητής Spector δήλωσε στο Cheltenham Science Festival: «Νομίζω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε όλα τα πράγματα που μας έχουν πει ότι είναι ανθυγιεινά, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά νέα επιστημονικά δεδομένα που βγαίνουν».

Πρωινό, μήπως ήρθε να μετατοπίσουμε την ώρα;

Μετά την εκδήλωση δήλωσε: «Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, ιδιαίτερα στη βόρεια Αγγλία, που τρώνε νωρίτερα, αλλά γενικά έχουμε μετακινηθεί προς τις ηπειρωτικές διατροφικές συνήθειες, τρώγοντας πολύ αργότερα, όπως οι άνθρωποι στην Ισπανία και την Ιταλία.

'Ακόμα και όσοι δεν το κάνουν αυτό, μπορεί να καταλήξουν να τσιμπολογούν μέχρι τις 9 το βράδυ, καθιστώντας δύσκολη την επίτευξη μιας περιόδου νηστείας 14 ωρών. Υπάρχει μια απλή αλλαγή που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, μετατοπίζοντας το πρωινό τους από τις 8 π.μ. στις 11 π.μ., η οποία στην πραγματικότητα είναι πιο αποτελεσματική από τις πιο μοντέρνες δίαιτες νηστείας όπως το 5:2».

Ο καθηγητής Spector έχει μελετήσει τη φυλή Hadza των σύγχρονων κυνηγών-συλλεκτών που ζουν στην Τανζανία και δεν πάσχουν από παχυσαρκία ή διαβήτη τύπου 2. Η φυλή δεν έχει κάποια συγκεκριμένη λέξη για να περιγράψει το πρωινό και οι άνθρωποί της τείνουν να αρχίζουν να τρώνε στις 10.30 π.μ. ή στις 11 π.μ. κάθε μέρα.

Μεταξύ των επιστημόνων, το «φαγητό σε περιορισμένο χρόνο», η διαλειμματική νηστεία δηλαδή, θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένας τρόπος για να γίνει κανείς πιο υγιής και να χάσει βάρος.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλοί άνθρωποι έχουν δοκιμάσει τη δίαιτα 5:2, όπου τρώνε κανονικά για πέντε ημέρες και στη συνέχεια μειώνουν τις θερμίδες για δύο ημέρες.

Αλλά ο καθηγητής Spector δήλωσε: «Η νηστεία για 14 ώρες την ημέρα, τρώγοντας πρωινό πιο αργά, αλλά τρώγοντας συνολικά την ίδια ποσότητα, είναι ευκολότερο να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα. Λειτουργεί επειδή τα μικρόβια στο έντερό μας έχουν ένα συγκεκριμένο ρυθμό όπως εμείς και χρειάζονται μια περίοδο ανάπαυσης».

Οπως γράφει η Daily Mail, πλέον η παλιά συμβουλή να μην παραλείπουμε το πρωινό μπορεί να αγνοηθεί. Η κατανάλωση πρωινού παχαίνει ορισμένους ανθρώπους, σύμφωνα με το βιβλίο του καθηγητή Spector Spoon-Fed: Why Almost Everything We've Been Told About Food Is Wrong.