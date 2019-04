Φάρμακο για τον διαβήτη βοηθά αποτελεσματικά κατά της νεφρικής ανεπάρκειας

Ελπίδες για τους ανά τον κόσμο διαβητικούς και νεφροπαθείς φέρνει η ανακοίνωση επιστημόνων στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεφρολογίας στη Μελβούρνη ότι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των επιπέδων της γλυκόζης (σακχάρου) του αίματος στους ανθρώπους με διαβήτη, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην περίπτωση των διαβητικών με νεφρική ανεπάρκεια.

Μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών, όπως αναφέρουν οι ερευνητές.

Η διεθνής κλινική μελέτη CREDENCE έγινε σε 34 χώρες σε 4.400 ασθενείς που είχαν διαβήτη τύπου 2 και νεφρική νόσο, από τους οποίους οι μισοί πήραν Canagliflozin και οι άλλοι μισοί (η ομάδα ελέγχου) πήραν άλλα φάρμακα ή ψευδοφάρμακα (πλασίμπο).

Δεν εντοπίστηκαν αξιοσημείωτες παρενέργειες

Το Canagliflozin οδήγησε σε μείωση κατά 30% στον αριθμό των ατόμων με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια, καθώς και στη μείωση του κινδύνου για πρόωρο θάνατο λόγω δυσλειτουργίας των νεφρών.

Επίσης, μειώθηκε κατά 39% η πιθανότητα καρδιακής ανεπάρκειας και κατά 20% για σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο (έμφραγμα, εγκεφαλικό), που είναι συχνά στους ανθρώπους με νεφρική νόσο.

Δεν υπήρξε αυξημένος κίνδυνος για σοβαρές παρενέργειες από τη λήψη του φαρμάκου.

Η θεραπεία είχε αποτελέσματα

Η κλινική δοκιμή, με επικεφαλής τον καθηγητή Βλάντο Πέρκοβιτς του Ινστιτούτου George για την Παγκόσμια Υγεία στο Σίδνεϊ, που δημοσιεύθηκε και στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό The New England Journal of Medicine, διακόπηκε πριν την προγραμματισμένη ολοκλήρωσή της, καθώς ήταν ήδη φανερό ότι η θεραπεία είναι αποτελεσματική.

Είναι ουσιαστικά η πρώτη νέα θεραπεία εδώ και πάνω από 15 χρόνια, η οποία μπορεί να επιβραδύνει την επιδείνωση της χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ) στους διαβητικούς.

Το φάρμακο είναι ήδη διαθέσιμο

Σε όλο τον κόσμο περίπου 160 εκατομμύρια ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 κινδυνεύουν να εμφανίσουν χρόνια νεφρική νόσο. Επίσης πέντε εκατομμύρια άνθρωποι προβλέπεται ότι θα πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια παγκοσμίως έως το 2035.

Όπως είπε ο Πέρκοβιτς, «ο διαβήτης είναι η κύρια αιτία της νεφρικής ανεπάρκειας παγκοσμίως, όμως εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες δεν έχουν υπάρξει καθόλου νέες θεραπείες για να προστατεύσουν τη λειτουργία των νεφρών των διαβητικών.

Η νέα κλινική μελέτη αποτελεί σημαντικό βήμα ιατρικής προόδου, καθώς οι άνθρωποι με διαβήτη και νεφρική νόσο αντιμετωπίζουν υπερβολικά μεγάλο κίνδυνο για νεφρική ανεπάρκεια, έμφραγμα, εγκεφαλικό και πρόωρο θάνατο. Τώρα πια έχουμε ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο για να μειώσουμε αυτό τον κίνδυνο, χρησιμοποιώντας ένα χάπι τη μέρα».

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ερευνητές τόνισαν ότι η νέα θεραπεία μπορεί να εφαρμοσθεί άμεσα, καθώς το φάρμακο είναι ήδη διαθέσιμο.