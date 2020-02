Μια ακόμα δημιουργική χρονιά για την ELPEN

Σημαντικό ήταν το αποτύπωμα της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN τη χρονιά που μας πέρασε στους τομείς της έρευνας, της κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας και της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων.

Το 2019 αποτέλεσε αναμφίβολα μια ιδιαίτερα γόνιμη χρονιά για την εταιρεία, που δημιουργεί νέες προοπτικές και προκλήσεις για τη μελλοντική της πορεία.



Η ELPEN συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2019, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στο επίκεντρο της υγιούς επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποια αντιπροσωπευτικά δείγματα γραφής της εταιρείας, τα οποία στοιχειοθέτησαν τη δυναμική της παρουσία τη χρονιά που πέρασε.

Νέα βελτιωμένα φάρμακα προς όφελος των ασθενών

Μια σειρά από νέα πιο αποτελεσματικά φάρμακα κυκλοφόρησε η ELPEN το 2019, εστιάζοντας στις νόσους της υπερλιπιδαιμίας, της υπέρτασης, του άσθματος και της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).



Σημαντικό ορόσημο στο συγκεκριμένο τομέα αποτέλεσε ο ανασχεδιασμός της καινοτόμας εισπνευστικής συσκευής Elpenhaler® , ενός από τα πιο καταξιωμένα προϊόντα της εταιρείας που αποτελεί προσωπική εφεύρεση του Προέδρου και ιδρυτή της, φαρμακοποιού, κ.Δημήτρη Πενταφράγκα. Αξιοποιώντας την εμπειρία του δικού της επιστημονικού προσωπικού και την τεχνογνωσία κορυφαίων επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, η ELPEN προχώρησε στην βελτίωση του Elpenhaler®, εξελίσσοντας μια καινοτομία της με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα από 100 κράτη. H Νέας Γενιάς εισπνευστική συσκευή Elpenhaler® κυκλοφόρησε στις αρχές του 2019 στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, ενισχύοντας την ήδη δυναμική παρουσία της ELPEN στον τομέα των εισπνευστικών συσκευών και συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.

Eνίσχυση και επέκταση της επιτυχημένης σειράς Almora PLUS®

Πλούσια ήταν και η δραστηριότητα του Almora PLUS® τη χρονιά που πέρασε. Η καταξιωμένη σειρά σκευασμάτων κατέγραψε μια αξιοσημείωτη πορεία το 2019, παραμένοντας ο πολύτιμος σύμμαχος για τις ανάγκες ενυδάτωσης του ανθρώπινου οργανισμού.

Με περισσότερα από 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην ελληνική αγορά, τα σκευάσματα της σειράς Almora PLUS® βρίσκονται σε κάθε ελληνική οικογένεια, αποτελώντας την πλέον αποτελεσματική λύση για τις ανάγκες ενυδάτωσης του οργανισμού σε περιπτώσεις αυξημένων απωλειών υγρών ή/και μειωμένης πρόσληψής τους (διάρροια, έμετος, έντονη εργασία, υψηλές θερμοκρασίες/καύσωνας, ταξίδια, κατανάλωση αλκοόλ).

Η χρονιά που πέρασε σηματοδότησε και την ενίσχυση της σειράς Almora PLUS® με ένα νέο καινοτόμο σκεύασμα για την ανακούφιση των βρεφικών κολικών και την υγεία του γαστρεντερικού συστήματος σε βρέφη και νήπια. Πρόκειται για το Almora PLUS®Baby Drops, ένα σύγχρονο συμπλήρωμα διατροφής ιδανικό για την πρόληψη των γαστρεντερικών διαταραχών και την ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος σε καταστάσεις όπως οι βρεφικοί κολικοί, ο μετεωρισμός, η δυσπεψία, η διάρροια και η δυσκοιλιότητα.

Καθ΄όλη τη διάρκεια του 2019 η σειρά Almora PLUS® στήριξε ενεργά τη διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων που υλοποιήθηκαν για κοινωνικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, ήταν υπερήφανος χορηγός στο 11ο Race for The Cure® , συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Επιπλέον, στήριξε χορηγικά τον αγώνα RUN TOGETHER, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τον 5ο ΑΡαφήνειο Αγώνα Δρόμου 2019.

Φροντίδα για την Κοινωνία και το Περιβάλλον



Τον Ιούνιο του 2019 και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η ELPEN πραγματοποίησε δενδροφύτευση στην περιοχή του Νέου Βουτζά. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ημέρας Εθελοντισμού των εργαζομένων της σε συνεργασία με τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου και την υποστήριξη του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π) και του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.



Με σύνθημα «ξανακάνουμε πράσινο τον τόπο μας» περισσότεροι από 150 εργαζόμενοί της ELPEN μαζί με τα παιδιά τους συμμετείχαν δυναμικά στη δράση αυτή, στηρίζοντας έμπρακτά την τοπική κοινωνία και συμβάλλοντας ενεργά στην αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά του 2018 στην περιοχή που βρίσκονται οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις.

Σημαντικά βραβεία και το 2019

H ELPEN υπήρξε και το 2019 αποδέκτης σημαντικών διακρίσεων, οι οποίες της δόθηκαν ως αναγνώριση της πρότυπης επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται η εξαιρετικά τιμητική διάκριση «Αριστίνδην», με την οποία βραβεύτηκε ο Πρόεδρος και ιδρυτής της, κ.Δημήτρης Πενταφράγκας από τους φαρμακοποιούς της Αττικής. Η συγκεκριμένη διάκριση δόθηκε σε αναγνώριση της πρότυπης επιχειρηματικής του πορείας και της πολυετούς προσφοράς του στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας.



Τη χρονιά που μας πέρασε η εταιρεία βραβεύτηκε και για την αποφασιστική συμβολή της στην ενίσχυση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης από την εταιρεία New Times Publishing στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρηματική αριστείας «Diamonds of The Greek Economy 2019».

Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας

Διευρύνοντας τη δυναμική της παρουσία στις αγορές του εξωτερικού, η ELPEN ενίσχυσε τη θέση που έχει κατακτήσει εδώ και χρόνια, σηματοδοτώντας έναν άξιο πρεσβευτή του Ελληνικού Φαρμάκου στις αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, της Άπω και Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Με τις πωλήσεις περισσοτέρων από 20 σκευασμάτων της στο εξωτερικό να αγγίζουν πλέον το 14% του κύκλου εργασιών, αναγνωρίζει ως μεσοπρόθεσμο στρατηγικό της στόχο την εξέλιξή της σε μια ανταγωνιστική Ελληνική φαρμακοβιομηχανία ευρωπαϊκών προδιαγραφών με σημαντικές επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη, εξαγωγές σε όλο τον κόσμο και ερευνητικές δομές, που στελεχώνονται από Έλληνες επιστήμονες.



Τον Νοέμβριο του 2019 συμμετείχε για 10η συνεχόμενη χρονιά στη διεθνή έκθεση CPhI, μια από τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις στο χώρο του φαρμάκου, η οποία υλοποιείται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του παγκόσμιου φαρμακευτικού επιχειρείν.



Δράσεις του Ερευνητικού, Εκπαιδευτικού και Πειραματικού Κέντρου της ELPEN