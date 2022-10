Διεθνής διάκριση για την Ελλάδα της επιστήμης, της υγείας, της τεχνογνωσίας & της εξωστρέφειας - iefimerida.gr

Dr. Νίκος Μεταξωτός M.D., Ph.D.: « Η Ελλάδα της επιστήμης, της τεχνογνωσίας και της εξωστρέφειας κερδίζει διεθνή αναγνώριση. Καινοτομία και ανάπτυξη στο χώρο της υγείας, ομορφιάς & medical wellness χαρίζουν το διεθνές βραβείο “Most Ιnnovative Βrand 2022” στη SYMMETRIA®.

Μαθήματα καινοτομίας από το 2005

Το τοπίο στο χώρο της αισθητικής ιατρικής αλλάζει δραστικά. Νέες τεχνολογίες και καινοτόμα θεραπευτικά πρωτόκολλα, κάνουν τώρα πραγματικότητα το όνειρό μας να βελτιώσουμε τις ατέλειές μας, να αντισταθούμε στα σημάδια του χρόνου, να νιώθουμε και να δείχνουμε υγιείς, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στις μέρες μας, η επιθυμία να αναδείξουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, φροντίζοντας το πρόσωπο και το σώμα μας και, γιατί όχι, να αφεθούμε στα χέρια ενός επαγγελματία απλά για να χαλαρώσουμε, είναι πιο έντονη από ποτέ. Την προοπτική αυτή έρχεται να προτείνει η SYMMETRIA®. Βραβευμένη για τις υπηρεσίες υγείας και ομορφιάς που προσφέρει εδώ και 17 χρόνια, πρωτοπορεί ξανά και με σύμμαχο της, την τεχνολογία, κάνει ένα άλμα στο μέλλον!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

SYMMETRIA® Awards

Most Innovative Brand - Minimally Invasive Cosmetic Treatments 2022

Η διάκριση «Most Innovative Brand - Minimally Invasive Cosmetic Treatments 2022» που απονεμήθηκε στη SYMMETRIA® στο πλαίσιο των Global Excellence Awards, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών καθώς και την υποδειγματική ιατρική πρακτική που ασκεί η SYMMETRIA® διεθνώς. Τα Global Excellence Awards, απονέμονται κάθε χρόνο από την βρετανικό εκδοτικό οίκο AI Global Media, με παρουσία σε περισσότερες από 170 χώρες. Η αρμόδια επιτροπή ερευνά, αναλύει και αξιολογεί επαγγελματίες και επιχειρήσεις ενώ είναι υπεύθυνη για την τελική επιλογή και απονομή των βραβείων. Η βράβευση των πιο καινοτόμων εταιρειών γίνεται βάσει αυστηρών κριτηρίων που αφορούν τη λειτουργία, τη στρατηγική ανάπτυξης και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας αλλά και την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Νίκος Μεταξωτός MD, PhD: «Είμαι περήφανος που όλα ξεκίνησαν από την Ελλάδα»

Με αφορμή αυτή τη διεθνή διάκριση ο Dr. Νίκος Μεταξωτός M.D., Ph.D., ιδρυτής της SYMMETRIA®, αναφέρει: «Όταν πριν 17 χρόνια προτείναμε στους καταναλωτές το minimal invasive και τη μη επεμβατική πλαστική χειρουργική στη SYMMETRIA® της Αθήνας ήταν κάτι εξαιρετικά πρωτοποριακό. Κανείς δεν περίμενε ότι ο χρόνος θα δικαίωνε αυτή την απόφαση. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της αισθητικής ιατρικής και οι καινοτόμες μη επεμβατικές θεραπείες έχουν μετατρέψει την πλαστική χειρουργική που αφορά την αντιγήρανση του προσώπου, σε μια ελάχιστα επεμβατική πράξη για τον περισσότερο κόσμο. Η ασφάλεια, η φυσικότητα του αποτελέσματος και η άμεση επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα της σύγχρονης μη επεμβατικής αισθητικής πλαστικής χειρουργικής».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

SYMMETRIA® Partners

Η SYMMETRIA® είναι ένα διεθνές brand με υπηρεσίες και προϊόντα που αφορούν την αισθητική ιατρική, μη επεμβατική πλαστική χειρουργική, αντιγήρανση, διαχείριση βάρους και medical wellness. Με στρατηγικές συμμαχίες σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, έχει λάβει διεθνή αναγνώριση ως ένα από τα top διεθνή brands στο χώρο της υγείας και ομορφιάς. Ξεκινώντας στην Ελλάδα το 2005 και μέχρι σήμερα, η SYMMETRIA® παρέχει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών εφαρμόζοντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και νέες τεχνολογίες, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και με απόλυτο σεβασμό σε κάθε επισκέπτη. Οι αρχές αυτές, που στη διάρκεια των χρόνων η SYMMETRIA® τηρεί με συνέπεια, τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης. Στη SYMMETRIA®, κάθε επισκέπτης θα αισθανθεί μοναδικός. Οι συνεργασίες της SYMMETRIA® με εταιρείες όπως η BOOKVOICE για να περνούν πιο ευχάριστα και επιμορφωτικά την ώρα της παραμονής τους στο χώρο οι επισκέπτες είναι μια πρωτοποριακή προσέγγιση στο customer service στο χώρο της ιατρικής. Η πληθώρα διεθνών διακρίσεων και βραβείων που έχει λάβει, ανάμεσά τους τα Best Clinic Award, European Quality Award, Best Medical Practice Award, Patient Service Award και Best Clinic with International Expansion, δεν αποτελούν βραβεία μόνο για τη SYMMETRIA® αλλά και για την Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε το Κάλλος, την Τέχνη, τον Ανθρωπισμό, την Ιατρική.